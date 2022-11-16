На Netlix можна завантажити фільм чи серіал, а коли немає інтернету, відкрити його на своєму девайсі у застосунку. Коротка інструкція, як це зробити – дивіться нижче.

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Як дивитися фільми та серіали Netlix офлайн

Щоб дивитися серіал або фільм Netflix без підключення до Інтернету, вам необхідно завантажити контент на свій комп’ютер або телефон. Рекомендуємо це зробити, коли все ще є мережа, щоб після завантаження, контент можна було б переглядати будь-де і без підключення до Інтернету.

Щоб завантажити контент з Netflix, вам потрібна остання версія програми Netflix на одному з таких пристроїв:

iPhone, iPad або iPod Touch з iOS від версії 9.0;

смартфони або планшети Android з ОС 4.4.2 і новішою, Amazon Fire від 4.0 версії;

ПК і планшети Windows 10 і 11;

ПК Chromebook i Chromebox.

Щоб завантажити фільм чи серіал, необхідно відкрити застосунок Netflix. Далі перегляньте, чи є кнопка "Завантажити" біля контенту. У "Меню" можна відфільтрувати фільми чи серіали для завантаження. Адже не усі стрічки можна зберегти. Для серіалів кнопка "Завантажити" буде доступна після кожного епізоду. Користувачам Android доступна функція "Завантаження сезону".

Зверніть увагу. Якщо ви анулюєте свій обліковий запис, завантажені фільми та серіали будуть видалені з вашого пристрою. Також завантажені фільми та серіали через деякий час видаляються автоматично.

Як дивитися Netflix онлайн / Інструкція з інстаграм-сторінки Netflix Ukraine

Що вийде на Netflix з 16 листопада

"Чудо" , 16 листопада. Флоренс П'ю у головній ролі – це історія молодої ірландської дівчини, яка нічого не їла з одинадцятого дня народження і стала суперзіркою.

, 16 листопада. Флоренс П'ю у головній ролі – це історія молодої ірландської дівчини, яка нічого не їла з одинадцятого дня народження і стала суперзіркою. "1899" , 1 сезон, 17 листопада. Довгоочікуваний новий серіал від творців німецького серіалу Dark. Розповідає про пасажирів на борту корабля іммігрантів, захоплених зненацька.

, 1 сезон, 17 листопада. Довгоочікуваний новий серіал від творців німецького серіалу Dark. Розповідає про пасажирів на борту корабля іммігрантів, захоплених зненацька. "Еліта" , 6 сезон, 18 листопада. Продовження іспанської молодіжної драми.

, 6 сезон, 18 листопада. Продовження іспанської молодіжної драми. "Маревокрай" , 18 листопада. Джейсон Момоа грає головну роль у цьому новому фентезійному сімейному фільмі про молоду дівчину, яка виявила секретну карту в чарівний світ мрій.

, 18 листопада. Джейсон Момоа грає головну роль у цьому новому фентезійному сімейному фільмі про молоду дівчину, яка виявила секретну карту в чарівний світ мрій. "Венздей", 1 сезон, 23 листопада. Новий серіал – приквел "Сімейки Адамсів" режисера та продюсера Тіма Бертона.

"Венздей": дивіться трейлер онлайн