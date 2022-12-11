До списку увійшли стрічки, які найбільше зібрали коштів у кінотеатральному прокаті та стали цікавими серед глядачів. В добірці – "Топ Ґан: Меверік", "Доктор Стрендж у Мультивсесвіті божевілля", "Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора" та інші.

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Найпопулярніші фільми 2022 року

Топ Ґан: Меверік

У 2022 році "Топ Ґан: Меверік" перетнув позначку у мільярд доларів у світовому прокаті (без показу в Росії та Китаї) лише за місяць часу. Таким чином, стрічка стала найкасовішою у кар’єрі Тома Круза.

Дія фільму "Топ Ґан: Меверік" відбувається через 36 років після подій першого фільму. Легендарний пілот Пітер Мітчел вирішує попрацювати новим льотним інструктором, де також навчається Бредлі, син Ніка.

"Топ Ґан: Меверік": дивіться трейлер онлайн



Світ Юрського періоду 3: Домініон

Цього року також були вражені фанати науково-фантастичного світу. "Світ Юрського періоду 3: Домініон" з Крісом Праттом у головній ролі розповів про нову главу з життя динозаврів у 21 столітті. За сюжетом, давні ящери й сучасні люди намагаються співіснувати в одній екосистемі та з часом це призводить до фатальних наслідків.

Цей фільм – це наче 2 години безперервного феєрверка. Одного дня я сповна усвідомлю, що ця історія була однією з найбільших глав мого життя,

– сказав Крім Пратт в інтерв’ю 24 каналу.

"Світ Юрського періоду 3: Домініон": дивіться трейлер онлайн

Доктор Стрендж у Мультивсесвіті божевілля

Двадцять сьомий фільм кінематографічного всесвіту Marvel став першою стрічкою жахів у ньому. Події відбуваються після "Месників: Завершення" і доктор Стрендж продовжує досліджувати камінь часу.

"Доктор Стрендж у Мультивсесвіті божевілля": дивіться трейлер онлайн

Бетмен

Фільм розповідає про події, що відбуваються у перший рік появи Бетмена.

Для Брюса Вейна це непростий час: він втрачає контроль, щоночі одягає костюм і майже не спить,

– розповів Роберт Паттінсон

"Бетмен": дивіться трейлер онлайн

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Тор: Кохання та грім

Супергеройська стрічка "Тор: Кохання і грім" увійшла до 4 фази кіновсесвіту Marvel. Всі події відбуваються після вирішальної битви з Таносом. В одному коментарі режисер Джеймс Ганн зізнався, що сюжет "Тор: Кохання і грім" зберіг найдраматичнішу частину коміксів про супергероя. Мова йшла про онкохворобу Джейн, яка змусить Тора робити все, аби врятувати дівчині життя.

"Тор: Кохання та грім": дивіться трейлер онлайн

Чорна Пантера: Ваканда назавжди

"Чорна пантера" стала культурною сенсацією, коли вийшла на екрани в лютому 2018 року, зруйнувавши голлівудський міф про те, що фільми з переважно темношкірими акторами не можуть бути комерційно вигідними на міжнародному рівні. Однак, 28 серпня помер головний герой стрічки Чедвік Боузман. Тож у 2022 році ця стрічка стала однією з найочікуваніших.

"Чорна Пантера: Ваканда назавжди": дивіться трейлер онлайн

Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора

Фанатам історій про Гаррі Поттера показали молодого Рубеуса Геґріда. Окрім цього, у стрічці з'явився Том Редл, який ще не встиг стати Волан-де-Мортом.

"Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора": дивіться трейлер онлайн

Uncharted: Незвідане

Це екранізація серії ігор Uncharted студії Naughty Dog із Томом Голландом та Марком Волберґом. У фільмі нам показали, як до рук Нейтана Дрейка потрапляє загадковий артефакт. Згодом головний герой захоче віднайти скарб, однак, на його шляху трапляється багато несподіванок і перешкод.

"Uncharted: Незвідане": дивіться трейлер

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Чорний Адам

Прихильники супергеройських фільмів DC також отримали свою дозу екшена! У фільмі наголошується на тому, що 5 тисяч років тому Кандак був плавальним котлом культур, багатства, сили й магії. "Однак у більшості з нас нічого не було через ланцюги на шиї. В Кандаку не було героя – замість цього вони отримали мене. Я зробив те, що потрібно було зробити, і вони посадили мене за це в тюрму. Зараз, 5 тисяч років потому, я вільний і я вам даю слово – більше мене не зупинити", – говорив виконавець головної ролі Двейн Джонсон.

"Чорний Адам": дивіться трейлер також

Все завжди і водночас

Цей фільм дає зрозуміти, що ви можете бути будь-ким, бо в мультивсесвіті існує чимало ваших Варіантів. Евелін, відома акторка, талановитий шеф-кухар, оперна діва або майстер бойових мистецтв, також має тисячі версій себе. Кажуть, що таким чином можна врятувати світ, але як розібратися з власними податками?

"Все завжди і водночас": дивіться трейлер онлайн

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