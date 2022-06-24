У межах проєкту "Інтерв’ю 24", Кріс Пратт розповів про атмосферу фільму "Світ Юрського періоду 3: Домініон", свого персонажа та роботу зі знаменитими акторами та режисером Коліном Треворроу на знімальному майданчику. Які сюрпризи підготувала для нас творча команда культової франшизи – читайте далі.

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Зауважимо, у фільмі йдеться про нову главу з життя динозаврів у XXI столітті. Давні ящери та сучасні люди намагаються співіснувати в одній екосистемі. Та часом це призводить до фатальних наслідків.

"Світ Юрського періоду 3: Домініон": дивіться трейлер

Інтерв’ю з Крісом Праттом про "Світ Юрського періоду 3"

Довідка. Кріс Пратт – американський актор кіно та телебачення. Відомий своїми ролями у стрічках Marvel. Окрім фільмів "Світ Юрського періоду 3", "Тор: Кохання та грім" у 2022 році, у 2023 році вийдуть "Вартові галактики 3", де він перевтілився у Пітера Квілла (Зоряного Лицаря).

"Цей фільм – це наче 2 години безперервного феєрверка"

Отже, "Світ Юрського періоду 3: Домініон" — це грандіозний фінал незабутньої історії.

Словосполучення "грандіозний фінал" говорить за себе! Щоразу, коли ви бачите феєрверк, ви чекаєте до кінця, бо хочете насолодитися сповна: цей фільм – це наче 2 години безперервного феєрверка. Він фантастичний! Коли я читав сценарій до першої частини, я розумів, що з цього вийде щось дійсно особливе. І тепер, після стількох років наполегливої роботи, я з гордістю можу сказати, що нам вдалося!

У "Світі Юрського періоду 2" ми стали свідками знищення Ісла-Нублар, проте більшість динозаврів було врятовано і кінець кінцем вони опинилися в нашому світі. Отже, що сталося за ці чотири роки, які передували початку нової історії?

На початку фільму ви отримаєте коротку закадрову експозицію, яка розповість вам про те, що відбулося за останні чотири роки. Як нам відомо, навіть за короткий проміжок часу може статися чимало! І оскільки співіснування людей та динозаврів в одній екосистемі є чимось новим та незвіданим, ви дізнаєтесь, що проблемою є не лише загроза втечі динозаврів, заподіяння шкоди середовищу чи поїдання людей.

Усе набагато глибше і значно більших масштабів – мова про можливе вимирання людей, крах глобального постачання продовольства та інші хвилі апокаліптичного терору, які можуть охопити планету.

Ці теми зараз дуже актуальні, оскільки стосуються корпоративної жадібності, етики в науці та нашої відповідальності за захист усіх живих істот на планеті. Тому це особливий і захопливий фільм з епічним грандіозним фіналом.

Він набагато крутіший за мене, – про персонажа Кріса Пратта – Овена Ґрейді

А яке місце в цій історії відведено Овену Ґрейді, вашому персонажу?

Овен — простий хлопець, і його мрія — піклуватися про людей, яких він любить. Він виховує Мейзі, як свою дочку, разом з Клер у хижині, яку він побудував, але ми бачимо, що у неї є деякі запитання щодо того, хто вона і що означає бути собою. По суті, ми намагаємося тримати Мейзі під замком, тому що дізнаємося, що є причина, чому вона є найбажанішим здобутком. Оскільки в ній є щось, що робить її дуже цінною для науки. Тож її починають переслідувати, а ми намагаємося її захистити.

Овен, без сумніву, одна з ваших улюблених ролей сьогодні.

Мені дуже сподобалося грати цього персонажа. По-перше, він набагато крутіший за мене. І було приємно бачити те, як він дорослішає протягом останніх років.

Я впевнений, що настане день, коли я озирнуся назад і подумаю, що час, коли я грав Овена є одним з найбільш незабутніх.

Його стосунки з Клер Дірінг також подорослішали, чи не так?

Так, від кокетливих жартів ці стосунки перейшли на етап справжнього кохання, дорослих взаємовідносин та поваги. Вони підтримують один одного, підставляють своє плече у часи викликів. Тож це насправді зрілий батьківський тип стосунків.



Кадр зі "Світу Юрського періоду 3" / Фото пресслужби

"Ніби я зірвав куш, граючи в лотерею": атмосфера на знімальному майданчику

"Світ Юрського періоду 3: Домініон" охоплює всю франшизу та возз’єднує вас з головними героями оригінальної серії "Парку Юрського періоду". Думаю, ви відчували неабияку відповідальність, перебиваючи на знімальному майданчику з Семом Нілом, Лорою Дерн та Джеффом Голдблюмом, які повернулися до ролей Алана Гранта, Еллі Сеттлер та Яна Малкольма відповідно.

Для мене було неймовірною честю попрацювати разом із Семом, Лорою та Джеффом! Я обожнював "Парк Юрського періоду" в дитинстві та ці актори завжди були для мене іконами кінематографа. Передивляючись ту трилогію, я навіть уявити не міг, що колись стану актором і працюватиму з ними пліч-о-пліч. Працюватиму зі справжніми легендами! Таке відчуття, ніби я зірвав куш, граючи в лотерею. Це неймовірні емоції!

До вас також приєдналися декілька чудових акторів, наприклад, Деванда Вайз і Мамуду Аті.

Вони обоє — непересічні молоді таланти. Деванда вразила мене тим, наскільки вміло та професійно вона виглядає в кадрі. Щойно вона з’являється в якійсь сцені – неможливо відірвати погляд. Вона — справжня зірка. Мамуд так само неймовірний: він вміє привертати увагу глядачів. Думаю, в них попереду блискуче й надзвичайне майбутнє.

"Інтерв'ю 24" – проєкт на сайті 24 каналу про найважливіші теми. Розмови, які змінюють країну на краще. Авторка проєкту – заступниця головної редакторки сайту Анастасія Зазуляк.

Якщо ми вже заговорили про чудову роботу, не можна не згадати режисера Коліна Треворроу, енергія та бачення якого направляли проєкт в правильне річище й урешті привели нас до цього грандіозного фіналу. Розкажіть трохи про нього.

Я буду лаконічним, проте відвертим.

Колін надзвичайно старанно працював над проєктом, він вклав усю свою душу в цей фільм. Його почуття до цієї кіноісторії можна порівняти з народженням та вихованням дитини. Він неймовірно турботливий, дуже працьовитий і завжди дуже чітко вміє донести думку.

Колін був надзвичайним партнером у всьому, і я також вважаю його прекрасним другом. Я завжди можу звернутися на нього за порадою чи настановою, причому не лише стосовно ролі, але життя загалом.



Кадр зі "Світу Юрського періоду 3" / Фото пресслужби

Чого чекати від "Світу Юрського періоду 3": сюрпризи та динозаври

Ну, і як без динозаврів. На які сюрпризи нам варто чекати в цій частині? Як проходили зйомки сцен, в яких вони з’являтимуться?

У цьому фільмі дуже багато екшну! У нас є нові чудові динозаври такі, як Гіганотозавр (найбільша сухопутна хижа тварина, яка коли-небудь ходила по Землі) або Кетцалькоатль (найбільший жах, який коли-небудь бачило небо), і навіть пернатий динозавр під назвою Пірораптор! І деякі з наших улюблених динозаврів з минулих фільмів – наприклад, Тиранозавр Рекс та Велицераптор, відома як Блю. А у Блю є дитина, яку тепер називають Бета, це дуже мило. Тому, коли справа доходить до динозаврів, очікуйте вищого пілотажу.

Неймовірні відчуття від того, – Кріс Пратт про досвід роботи над франшизою

Отже, глядачі нарешті побачать "Світ Юрського періоду 3: Домініон". Які емоції сповнюють вас, коли згадуєте про весь той досвід роботи над франшизою?

Велика вдячність, гордість, смирення і цікавість. Я все ще не до кінця усвідомлюю, що це фінал, але мене переповнюють неймовірні відчуття від того, що я був частиною такої культової франшизи. Одного дня я сповна усвідомлю, що ця історія була однією з найбільших глав мого життя.



Кадр зі "Світу Юрського періоду 3" / Фото пресслужби