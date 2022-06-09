Нам вдалося зв’язатися з Мариною через відеозв’язок. У межах проєкту "Інтерв’ю 24", актриса поділилася, що перший день війни став для неї абсолютним шоком, як і для всіх українців. Їй важко було сконцентруватися на роботі, але велика підтримка колег і коханого їй дуже допомогла. Надзвичайна любов до України та української культури не залишила зірку байдужою.

Читайте попереднє інтерв’ю Нас не знищити, – інтерв’ю з авторами фільму "Памфір" про Канни та унікальність українців

Вона щодень ділиться зі своєю 340-тисячною англомовною аудиторією тим, що відбувається в Україні, розповідає про всі ті звірства, які робить "друга армія світу" з українцями. Марина вважає, що українці – надзвичайно світла, розумна і сильна нація, яка обов’язково переможе. Вона вірить, що Путін зі своїм народом понесе серйозну відповідальність, ще й "заплатить зверху" за скоєне.

У футболках та худі з надписами "Hello. I am Ukrainian" та "Русский воєнний корабль иди на х*й" зірка гуляє вулицями Лос-Анджелеса і привертає увагу перехожих. У вільний час вона готує страви української кухні та пригощає голлівудських акторів. А на зйомках приквелу "Джона Віка" Марина спілкувалася з оскароносним Мелом Гібсоном. Актор розмовляв з нею та цікавився, як справи у її рідних, які не виїхали з України, коли почалася жорстока війна.

Цікаво, що Марина Мазепа може бути правнучкою гетьмана Івана Мазепи. Про це їй розповідав батько, а згодом зірка прагне звернутися до архівів, аби переконатися в цьому остаточно. Про все це та навіть більше – читайте у нашій розмові з голлівудською акторкою.

Інтерв’ю з Мариною Мазепою, голлівудською акторкою з Конотопа

Довідка. Марина Мазепа – українка з Конотопа, яка вже декілька років живе в Лос-Анджелесі. У свої 25 Марина Мазепа знялася в декількох великих проєктах: "Нечестивий", "Втілення зла" та "Оселя Зла: Вітаємо у Раккун-Сіті". Зараз працює над приквелом "Джона Віка" – серіалом "Континенталь". Крім цього, зірка є ексучасницею телешоу "Танцюють всі".

Як Марина Мазепа відреагувала на війну

Привіт, Марино. Розкажіть, де ви і як зараз почуваєтеся.

Я зараз в Будапешті, ми закінчуємо зйомки приквелу "Джона Віка". Як я почуваюся? Ну так, як усі, напевне. Ті найперші шок, страх і тривога вже пройшли, бо до всього звикаєш, на жаль. Усі українці, моя сім'я і друзі також.

Зйомки стали, мабуть, справжнім випробуванням. Які навантаження вам довелося пережити з початком війни в Україні?

Початок війни був дуже важким для мене, я була шокована. Я загубилася у часі та просторі. Я не знала, як допомогти. У мене були такі думки: "Що мені робити? Куди йти? Як врятувати своїх друзів, сім’ю, Україну?". Я відчувала провину. Я не могла працювати, було дуже важко сконцентруватися на роботі. Я зовсім не спала і цілими днями сиділа в інстаграмі, спостерігала за новинами та намагалася все це перевести на англійську мову.

Я доносила це (звірства росіян, – 24 канал) до всього світу, тому що я усвідомлювала, як українцям важко. Це було моєю відповідальністю. Будучи публічною людиною і маючи велику кількість підписників, мені важливо було розповсюджувати інформацію.

Я ділилася справжніми подіями, які відбувалися в Україні, інтерв’ювала українців. Все це було англійською, я намагалася розповсюдити інформацію і це насамперед було моєю роботою номер один. Все інше відійшло на другий план.

Десь упродовж двох місяців я, о Боже, реально емоційно була просто так вижата! Напевне, як і всі. Але ще плюс відчувала відповідальність на своїх плечах.



Марина Мазепа підтримує Україну / Фото з інстаграму актриси

Я зауважила, що з першого дня війни ви почали багато писати про війну. Ми вдячні вам за це. Адже, дуже важливо, щоб зірки з такою кількістю підписників нагадували світові, що війна триває, що нічого не завершилося. Ми в Україні також робимо все, що потрібно для цього.

Так, нічого не завершується. На жаль, люди думають, що ситуація вже набагато простіша, але це не так. Просто все трохи затихло, навіть world voices (голоси світу, – 24 канал). Але нічого не завершилося.

Я просто не можу уявити, як зараз наші хлопці сидять в окопах, живуть там і віддають свої життя за те, що ми тут зараз з вами розмовляємо.

Як вас підтримав коханий Тед?

Він мене дуже сильно підтримав емоційно. Він все розуміє і бачить, через що я проходжу. Він підтримував морально і мою сім’ю, хоч вони не розмовляють англійською, і донейтами Україну.

Тед є важливою людиною в Америці й має там друзів. І найважливішим було те, що він не мовчав, а одразу закликав американців жертвувати кошти й повідомляв про те, що відбувається в Україні.

Він доносив, що потрібно бути свідомим. Це була дуже велика підтримка з його сторони і я вдячна, бо це лише зміцнило наші стосунки, зробило їх сильнішими.



Марина Мазепа з коханим Тедом / Фото з інстаграму акторки

Про родичів в Україні та спілкування з українцями

Як почувається зараз ваша родина в Конотопі? Вони змогли виїхати, чи залишилися в Україні?

В Україні зараз бабуся, тато і дідусь, який повернувся з Одеси. Він упродовж 3-х місяців війни був в Одесі з моїми дядьком, тіткою і двоюрідним братом. Зараз він повернувся в Конотоп. І взагалі – багато друзів залишилися в Україні, все моє дитинство, вчителі.

Моя бабуся відмовлялася виїжджати, так само як і мій дідусь. Мій тато також відмовився, як тільки почалася війна. Він, як і всі ми, захищає Україну як може.

Ви нещодавно спілкувалися з батьком? Що розповідають ваші друзі, які бачили війну?

Так, спілкувалися. На початку війни взагалі не було зв’язку. Перші три дні я дуже переживала , бо думала, що щось сталося. Я взагалі не спала. Але потім з’ясувалося, що він не виходив на зв’язок, бо його просто не було. Мій батько живе окремо від бабусі.

Я нещодавно також спілкувалася ще з однією дівчиною з Ірпеня, яка виїхала ще до боїв там. То ось вона розказувала, як дотепер не може зв’язатися з рідними. Це дуже страшно. Я просто не можу уявити, як наші українці тримаються. А якщо вони ще всі розсипані зараз по Європі, по всьому світу!

Я зараз так горджусь нашою нацією, що вона така сильна і продовжує розквітати навіть тоді, коли люди тимчасово не можуть жити на території України.

Можливо, ви знаєте мою подругу Зоряну Гац. Вона працювала візажистом на телеканалі "Рада", коли почалася війна. На третій день війни вона поверталася додому з роботи і її підстрелили. Тоді вона зазнала поранення в ногу. Зоряна 3 дні провела в підземеллі, в лікарні.

Пізніше змогла виїхати в Ужгород, там перечекала, щоб нога трохи загоїлася, і тоді приїхала в Будапешт. Вона вже третій місяць живе зі мною. Тому я чудово розумію, коли ви говорите про українців, які виїхали й залишили свою роботу, сім’ї, все життя позаду і повинні думати, що робити далі.

Марина Мазепа із Зоряною Гац: слухайте історію візажистки з України

Я бачилася зі своїми подругами з України, які зараз живуть у Європі. Вони говорять, що дуже хочуть повернутися в Україну, що не бачать свого майбутнього ніде, окрім України, але поки не знають коли і як повернуться.

Але деякі з них буквально тиждень назад вирішили повернутися в Україну, тому що не змогли більше терпіти. Вони поїхали перевірити, якою є ситуація, що відбувається з будинком, чи всі живі, чи нічого не вкрали.

Я дуже багато дивлюся інтерв’ю, слухаю людей з Донбасу, солдатів, які просто з передової розповідають про всі ці жахи, які відбуваються там. І я чула багато разів, що просто таких звірств, як зараз, в історії ніколи не було. Я про те, що росіяни роблять з українським народом.

Марина Мазепа – ймовірно, є правнучкою Івана Мазепи

Ось в одному інтерв’ю ви зізналися, що, можливо, є родичкою гетьмана Івана Мазепи. Це унікальна інформація та історія. Скажіть, як ви про це дізналися?

Коли я говорила зі своїм батьком, то я його спитала: "Скажи, як про це (походження прізвища, – 24 канал) можна дізнатися більше?". Хоч батько раніше казав мені, що це справді можливо.

Взагалі мій і мого тата дідусі, вони з Батурина. Тобто звідти, де був Мазепа.

І тато мого дідуся загинув у 1941 році на війні. Багато деталей загубилося, але я точно знаю, що у мого тата є ще два двоюрідних брати, про яких він не знав, але зараз намагається знайти з ними зв’язок.

Що цікаво, мого дідуся звали Іван – Іван Мазепа. І мама його казала, що його назвали на честь прапращура. Тобто, напевно, Івана Мазепи.

Чи досліджували ви це питання в якихось архівах?

Як тільки в мене буде якась можливість копати глибше, я з великим задоволенням дізналася б правду. Але яка б ця правда не була, я пишаюся цим прізвищем.

Мене також запитували: "А якщо ти вийдеш заміж, ти будеш міняти прізвище?". Я сказала: "Ні, ніколи не буду".

Про зйомки "Джона Віка" та розмови з Меллом Гібсоном

Повернімось до розмови про зйомки серіалу “Континенталь”. Розкажіть більше про свою героїню.

Я граю Гретель. Якщо ви пам’ятаєте історію Джона Віка, є хороша та погана сторона. Власне, я виконую роль професійної вбивці, мій бос – Мел Гібсон. За сюжетом, в мене є брат Гензель. Нас і назвали так цікаво – Гензель і Гретель (як героїв казки браттів Грімм "Гензель і Гретель", – 24 канал).

У нас буде три великих епізоди, тобто фільм за фільмом. Один епізод триватиме десь 90 хвилин. Це повний дуже професійний екшн. У нас було дуже багато часу, щоб потренуватися. І ми змогли придумати те, що зможе здивувати увесь світ.

Я щойно зайняла свої останні бої, скажімо так. Такі сцени з боями були вперше у моєму житті.

Я б сказала, що я дуже горджуся собою, тому що я переступила через свої страхи, через якусь невпевненість та стала ще сильнішою та впевненішою.

Тому я зараз шукаю ще щось для себе. Я сподіваюся на щось більше, на ще цікавіші проєкти. Я дуже надіюся, що вийду на новий рівень і далі з гордістю говоритиму про те, що я українка. Я завжди наголошуватиму, яка Україна квітуча, багата і талановита.

"Інтерв'ю 24" – проєкт на сайті 24 каналу про найважливіші теми. Розмови, які змінюють країну на краще. Авторка проєкту – заступниця головної редакторки сайту Анастасія Зазуляк.

Чи розмовляли ви з Мелом Гібсоном про війну?

Мел Гібсон приїжджав на два тижні зняти всі свої сцени та поїхав далі. Його якраз не було його в той момент, коли почалася війна. Він приїжджав раніше березня й от аж у квітні.

Однак, він знає, що я українка, він просто підходив і казав: "Я надіюся, що з твоєю сім’єю і з тобою все гаразд". Він був дуже співчутливий до всієї ситуації. Мел просто питав, як справи, чи всі мої близькі живі і як я тримаюся. І я йому відповідала, що вже краще.

Всі на проєкті дуже допомагають, – як Марину підтримали колеги

Всі на проєкті дуже співчувають. І дуже допомагали. Як тільки почалася війна, весь мій продакшн, всі мої актори й директори надсилали смс зі словами: "Всім, чим потрібно, ми допоможемо, тільки скажи, що зробити".

Кожен з моєї команди збирав гроші для України. Всі жертвували, відносили їжу, одяг відправляли за кордон і допомагали транспортом. Продакшн давав машини, ми їх вивозили, привозили сюди, перекладали інформацію з англійської мови.

Отож, всі актори дуже підтримали і морально, і фінансово. Так само як і всі мої друзі, вони були поряд зі мною. Ми разом ходили на мітинги.

"Я завжди намагаюся розповсюджувати українські традиції"

Ви вже згадували пані Зоряну. Бачила, що у вас був такий невимушений український вечір, коли ви разом готували сирники. Чи часто ви в Лос-Анджелесі готуєте страви української кухні?

Я завжди намагаюся розповсюджувати українські традиції, показую нашу культуру світові. Одного разу ми зробили такий бранч (в США та Європі це прийом їжі між 11 та 16 годинами, – 24 канал). Ми приготували сирники та ще деякі українські страви. До нас тоді прийшло багато акторів.

Для перегляду фото та відео гортайте вправо:

Іншого разу, на мій день народження, ми ходили в український ресторан. І я почувалася справді щасливою, що змогла показати колегам українську кухню. Деякі люди вперше їли борщ та пробували паляницю (Усміхається). Я їм також розказувала історії, пов’язані з паляницею, і що це означає.

А українська паска... На Великдень ми накупили пасок і ходили в церкву, я розповідала друзям, як це все відбувається.

Я пам’ятаю, як ви писали, що обожнюєте смак бабусиної паски. Чим вона особлива?

Усі говорять, що у них паска найсмачніша, але, якщо вони попробують паску моєї бабусі! І я печу таку саму паску, мені бабуся дала рецепт. Просто цього року я не змогла, але, о Боже, як же я хочу спробувати паску моєї бабусі!

Для мене це такий шок, що я у цьому році не змогла скуштувати її.

Україна – це вже бренд. Дякуємо, що ви намагаєтеся щоразу повідомляти світову про Україну. Зокрема, доповнюєте свій образ синьо-жовтими кольорами та носите одяг з символічними надписами для українців. Як реагують перехожі?

Я, до речі, усім своїм попривозила багато футболок з українськими надписами. У мого хлопця їх вже напевне 5 (Усміхається).

"Hello, I am Ukrainian". У мене таких футболок три або чотири. І я їх не знімаю (Усміхається). Коли я виходжу в них, відчуваю велику повагу від людей, часом здивування, якесь хвилювання, часто люди співчувають.

Але це не погане співчуття, це робить мене тільки гордою за те, що я українка, що я голос України, я обличчя України, я надихання України, я традиція України і я – все. Кожен українець, який зараз у Європі, він несе Україну за собою. Кожен з нас презентує Україну.

Марина Мазепа розповідає про те, наскільки сильний дух українського народу: дивіться відео

Про підтримку Мазепи в Лос-Анджелесі

Чи підтримуєте ви зв’язок з іншими голлівудськими акторками, які також походять з України – Іванною Сахно, Вірою Фармігою? Чи ділилися ви співпереживаннями?

Я майже весь час була в Будапешті, я не спілкувалася. Коли я приїхала в Лос-Анджелес, а у мене там було всього лише два тижні, то я не мала часу.

Ви тоді викладали сторіс з мітингу в Лос-Анджелесі. Розкажіть детальніше про ваші кроки у цій боротьбі та допомогу для України.

Так, коли я приїхала в Лос-Анджелес я мала багато спічів, мене запрошували на фестивалі, на виставки, де я просто говорила за Україну.

Там я вирішила зробити також свій Amazon link. Тому що, коли я робила всі ці спічі, я закликала людей жертвувати й говорила, що нам зараз потрібна допомога. Я казала, якщо ви можете винести щось з цього спічу, нехай це буде ваша щира подяка та допомога.

На Amazon.link я закинула всі речі, які потрібні зараз людям з України, з якими я спілкуюся і дуже добре знаю. І також в мене був PayPal – обліковий запис, куди люди також кидали гроші. Моя команда відправляла ці всі пожертвування в Україну.

Марина Мазепа на мітингу вигукує: "Путін – ху*йло", "Російський воєнний корабль йди на х*й": дивіться відео

"Я постійно цікавлюся історією": Мазепа про українську ідентичність

Коли почалася війна, чимало українців почали заглиблюватися в історію, шукати ресурси, де можна ще більше дізнатися про боротьбу українського народу за право бути вільними. Ми намагалися зрозуміти свою ідентичність, а також те, чому так важливо розмовляти українською мовою. Чи відчували ви, що вам потрібно більше знати про саму себе як українку?

Так, звичайно. Я постійно цікавлюся історією і мені мама навіть кидає різні лінки на ресурси. Це дуже корисно.

Всі великі історики зараз детальніше розказують про все це (українську самобутність, – 24 канал). Хто сказав, що Україна – це Росія? Київська Русь почалася з Києва. Росія – це взагалі… – де вона і коли вона виникла? Вся наша історія вийшла з Києва. І чому Путін вирішив, що Київ – це Росія? І, що ми не маємо права бути українцями чи говорити українською мовою? Пффф…

Весь український народ схаменувся зараз. І навіть я дуже хочу дізнатися правду щодо свого прізвища! Я взагалі думаю, що всі повинні знати нашу історію. Без історії немає майбутнього. Зараз ця фраза відбивається у кожному серці української людини.

Українці дуже щирі й справжні. Мій хлопець, коли ми тільки почали зустрічатися казав, що українські дівчата дуже відрізняються від російських. Навіть, якщо ми зовні виглядаємо схоже, бо ми слов’яни, але за характером ми набагато ніжніші, співчутливіші, кмітливіші та розумніші.

Марина виконує Гімн України: дивіться відео

"Сміливість – це в нашому ДНК, Україно": акторка звернулася до українців

Щоб ви зараз сказали кожному українцю?

Сміливість – це в нашому ДНК, Україно. Ми сміливі, ми переможемо. Ми стільки пережили вже в цій історії! І це ще одне випробування для нас і ми переможемо, тому що ми стали ще сильнішою нацією.

Я хочу, щоб ми зараз трималися як тільки можна, тому що багато українців пороз'їжджалися по всій Європі, по всьому світу. Але настільки всі горді, що вони українці! І вони залишаються ними. Вони не забувають про свою Батьківщину. Вони всі хочуть повернутися. І всі говорять українською мовою. І носять ці футболки з гордістю, що я українець.

Наша нація ніколи не помре. Це тимчасове випробування і Путін віддасть все назад, і ще й заплатить зверху. Ми все відбудуємо, і все буде ще навіть набагато краще.

Дякуємо за розмову. Після перемоги ми вас чекаємо в Україні.

Знаєте, я з великим задоволенням хочу повернутися в Україну. Я дивилася Євробачення, наприклад, і я дуже горджуся. Ця війна повинна закінчитися, тому що наступного року весь світ буде з'їжджатися в Україну.

Марина в худі Hello, I am Ukrainian: дивіться відео