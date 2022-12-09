Перше місце завоювала кубино-іспанська кіноакторка Ана де Армас, яка вже вдруге пишається цим званням. У 2022 році зірка зіграла культову Мерилін Монро у фільмі "Білявка", у психологічному трилері "Глибокі води" з Беном Аффлеком та у бойовику "Сіра людина" з Раяном Гослінгом і Крісом Евансом у головних ролях.

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Найкращі актори 2022 року за версією IMDb

Джеймі Кемпбелл Баєр (10 місце)

У 2022 році Джеймі Кемпбелл Баєр фантастично трансформувався у Векну – великого лиходія 4 сезону серіалу "Дивні дива", який влітку очолив список найуспішніших англомовних шоу на Netflix.

Джеймі Кемпбелл Бовер в ролі Векни / Indianexpress

Зої Кравіц (9 місце)

Зої Кравіц загалом завжди в центрі уваги, але цього року вона вперше знялася в популярному трилері "Кімі", а після нього була роль Селіни Кайл – Жнки-кішки у "Бетмені". На черзі її режисерський дебют у 2023 році.

Зої Кравіц у "Бетмені" з Робертом Паттінсоном / Фото з Кіноріуму

Лілі Джеймс (8 місце)

Лілі Джеймс не вперше у списку найкращих акторів за версією IMDb, адже у 2021 році вона посіла 10 місце. Цього року вона повернулася завдяки своїй ролі Памели Андерсон у мінісеріалі "Пем та Томмі", який також приніс їй номінацію на премію Еммі за головну жіночу роль.

Лілі Джеймс у фільмі "Пем та Томмі" / Фото з Кіноріуму

Остін Батлер "Елвіс" (7 місце)

Каліфорнійська зірка став улюбленим багатьох, коли на екрани вийшов фільм про кумира мільйонів – Елвіса Преслі. Він у картині "Елвіс" зіграв головну роль. У 2023 році актор може отримати Оскара за найкращу чоловічу роль, а також з’явиться у другій частині "Дюни".

Остін Батлер у стрічці "Елвіс" / Фото з Кіноріуму

Міллі Боббі Браун (6 місце)

Завдяки серіалу "Дивні дива 4" Міллі Боббі Браун опинилася на 6 місці у цьому списку. Але саме фільм "Енола Голмс 2" допоміг міг їй тут утриматися.

Міллі Боббі Браун у картині "Енола Голмс 2" / Фото з Кіноріуму

Джулія Гарнер (5 місце)

2022 рік був для Джулії Гарнер дуже цікавим. Вона отримала премію Еммі за останній сезон "Озарка", а також зіграла головну роль у шоу "Вигадана Анна". Наступного року вона повернеться на екрани у ролі Мадонни у майбутньому біографічному фільмі.

Джулія Гарнер у серіалі "Вигадана Анна" / Фото з Кіноріуму

Джозеф Квін (4 місце)

Цього року Джозеф Квін зіграв у серіалі "Дивні дива 4". Також він брав участь у проєкті "Гра престолів" у 2011 році.

Джозеф Квін у серіалу "Дивні дива" / Фото з Кіноріуму

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Міллі Алкок (3 місце)

Міллі Алкок – австралійська акторка, відома за роллю молодої Реніри Таргарієн у телесеріалі HBO "Дім дракона".

Міллі Алкок у серіалі "Дім Дракона" / Фото з Кіноріуму

Емма Д'арсі (2 місце)

Емма Д'арсі зіграла старшу Рейніру Таргарієн у телесеріалі "Дім Дракона".

Емма Д'арсі у серіалі "Дім Дракона" / Фото з Кіноріуму

Ана де Армас (1 місце)

У 2022 році зірка зіграла культову Мерилін Монро у фільмі "Білявка", у психологічному трилері "Глибокі води" з Беном Аффлеком та у бойовику "Сіра людина" з Раяном Гослінгом і Крісом Евансом у головних ролях.

Ана де Армас у фільмі "Білявка" / Фото з Кіноріуму