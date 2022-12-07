Традиційно наприкінці року Google Україна показав підсумковий рейтинг пошукових запитів українських користувачів Google у різних категоріях. Найпопулярнішим пошуковим запитом року серед фільмів, окрім "Людини-павука", стала також картина Netflix "Не дивіться вгору".

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10 фільмів, які найбільше гуглили українці у 2022 році

Попри все, у 2022 році українці мали можливість переглядати фільми та серіали. Так, у категорії "Фільми" у 2022 році українців найбільше зацікавив черговий фільм із всесвіту Marvel "Людина-павук: Додому шляху нема". Стрічка Marvel стала першою з початку пандемії, яка подолала позначку в 1 мільярд доларів зібраних в прокаті у всьому світі, до того ж лише за 12 днів і на тлі нового штаму COVID-19.

Також у першій десятці комедія в стилі політичної сатири "Не дивіться вгору", детектив "Смерть на Нілі" та романтичний фільм "Пурпурові серця". І що доволі дивно – російський мультик "Три богатирі і кінь на троні".

1. "Людина-павук: Додому шляху нема"

2. "Не дивіться вгору"

3. "Смерть на Нілі"

4. "Пурпурові серця"

5. "Тор: Любов і грім"

6. "Співай 2"

7. "Скажене весілля 3"

8. "Три богатирі і кінь на троні"

9. "Дім Ґуччі"

10. "Швидкісний поїзд"

Зауважте. Рейтинг запитів року складається на основі того, популярність яких пошукових запитів в різних категоріях зросла найбільше за рік. В результаті аналізу та підрахунку тих чи інших запитів такий рейтинг наочно демонструє, які тенденції пошуку і чим найбільше цікавляться люди саме сьогодні.

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Що відомо про фільм "Людина-павук: Додому шляху нема"

У світовий прокат, зокрема й в Україні, фільм вийшов 16 грудня 2021 року і посів шосте місце у списку найкасовіших стрічок за всю історію кінематографа.

За сюжетом Пітер Паркер (Том Голланд) просить Доктора Стренджа (Бенедикта Камбербетча) накласти заклинання: нехай весь світ забуде, що Паркер – це Людина-павук. Однак, воно подіє зовсім не так, як планувалося. За сюжетом, усі події відбуваються після попередньої частини "Людини-павука": Далеко від дому". Фільм розпочинається з фінального кадру попередньої частини;

Журналісти західних видань та критики оцінили нову стрічку з трилогії. Більшості фільм сподобався, хвалять його емоційну суть, але деякі критикують його надмірний фан-сервіс. Більше про відгуки, які ми зібрали, – читайте у нашому матеріалі;

На Rotten Tomatoes картина має рейтинг – 93 % на основі 421 рецензії. На Metacritic фільм набрав 71 бал зі 100.

"Людина-павук: Додому шляху нема": дивіться трейлер онлайн