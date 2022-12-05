В добірці продюсер назвав популярні серіали "Венздей" та "Білий лотос", а також фільми "Диво" і "Нічні пасажири". Олексій Гладушевський не оминув увагою 5 сезон "Корони" та стрічку "Братани", яка, за його словами, є найкращою ЛГБТ-мелодрамою останніх років.

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Від Олексія Гладушевського: добірка фільмів та серіалів на вечір зі світлом

Фільми

"Близько"

Сюжет: Два підлітки Лео та Ремі переходять навчатися у нову школу. Вони завжди були надзвичайно близькими, але дивували своїх однокласників. Вони почали віддалятися один від одного, але мати Ремі їх намагалася примирити.

Стовідсотково, найкращий фільм 2022 року! Розірве ваше серце!,

– написав продюсер.

"Близько": дивіться трейлер онлайн

"На західному фронті без змін"

Сюжет: Пауль та його товариші на власному досвіді дізнаються, як початкова ейфорія війни перетворюється на розпач і страх, коли вони борються за своє життя та одне одного в окопах. Фільм режисера Едварда Бергера заснований на всесвітньо відомому однойменному бестселері Еріха Марії Ремарка.

Важке кіно, але наша реальність зараз, на жаль, найважча!,

– підкреслив продюсер.

"На західному фронті без змін": дивіться трейлер онлайн

"Мій поліцейський"

Сюжет: Фільм розповідає про полісмена у відставці на ім’я Томі та його дружину Маріон. Коли до них приїжджає старий друг, все змінюється.

Тут Стайлс погано грає, але багато цілується і спить з іншим чоловіком. І нова роль Еми Корін (Діана з попередньої Корони),

– написав продюсер.

"Мій поліцейський": дивіться трейлер онлайн

"Пасажири ночі"

Сюжет: Елізабет нещодавно розлучилася і повинна турбуватися про своїх дітей-підлітків. Вона влаштовується на роботу на нічному радіо, де знайомиться з юнкою Талулою.

Чудова, добра стрічка про відносини мати та сина-підлітка. У головній ролі – Шарлота Генсбур,

– написав Олексій Гладушевський.

"Пасажири ночі": дивіться трейлер онлайн

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"Диво"

Сюжет: Історія молодої ірландської дівчини (Флоренс П'ю у головній ролі), яка нічого не їла з одинадцятого дня народження і стала суперзіркою.

Дуже непогана психологічно-містична драма з Флоренс П’ю,

– прокоментував продюсер.

"Диво": дивіться трейлер онлайн

"Братани"

Сюжет: Фільм роз повідає про кохання обидвох головних героїв.

Найкраща ЛГБТ мелодрама останніх років,

– каже продюсер.

"Братани": дивіться трейлер онлайн

"Вихор"

Сюжет: Фільм розповідає про літніх батьків та сина, які боряться із деменцією.

Похмура історія Гаспара Ноє про деменцію,

– відреагував Олексій Гладушевський.

"Вихор": дивіться трейлер онлайн

Серіали

"Венздей"

Сюжет: Дочка Мортисії та Гомеса Аддамсів адаптовується у школі, де вона помітно вирізняється з-поміж американських підлітків. Очевидно, вона ні з ким не може зав'язати дружби. Разом з цим вона намагається впоратись зі своїми надприродними здібностями та шукає причину жорстоких вбивств місцевих жителів.

Тім Бартон знов у найкращій своїй формі!

– прокоментував Олексій Гладушевський.

"Венздей": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Білий лотос", 2 сезон

Сюжет: Гостра соціальна сатира, яка зображає історії різних співробітників та гостей ексклюзивного курорту упродовж одного тижня.

Ще краще за перший, а краще за перший небагато чого може бути,

– каже Олексій Гладушевський.

"Білий лотос": дивіться трейлер онлайн

"Корона", 5 сезон

Сюжет 5 сезону охоплює період від розпаду шлюбу принца Чарльза та принцеси Діани, а також розлучення її дочки принцеси Анни з Марком Філіпсом до пожежі у Віндзорському замку та новаторського та скандального інтерв'ю Діани з Мартіном Баширом.

Елізабет Дебікі – найкраща Діана, ever!,

– наголосив він.

"Корона", 5 сезон: дивіться трейлер

"Ласкаво просимо до Чіппендейлів"

Сюжет: В Сомена Банерджі виникла ідея відкрити перший у США стриптиз-клуб для жінок. Фільм розповідає про його роботу над цим проєктом та перших відвідувачів, а потім й конкурентів.

Яскравий серіал про створення найвідомішого у світі шоу чоловічого стриптизу,

– повідомив він.

"Ласкаво просимо до Чіппендейлів": дивіться трейлер онлайн