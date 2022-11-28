Кінець 2022 року обіцяє бути дуже насиченим на новинки світу серіалів, серед яких – "Відьмак: Кровне походження" та "Джордж і Теммі". Крім цього, на нас чекають продовження відомих проєктів, зокрема"Емілі в Парижі".

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Серіали грудня 2022

Три сосни

Прем’єра: 2 грудня

Сезон: 1

Де дивитися: Prime Video

"Три сосни" – детективний серіал з Альфредом Моліною в головній ролі, заснований на серії романів Луїзи Пенні про головного інспектора Ганаша. Він бачить те, чого не бачать інші: світло в тріщинах, міфічне в повсякденному і зло у звичному житті. Розслідуючи серію вбивств у Трьох Соснах, здавалося б, ідилічному селі у Східних селищах, він виявляє давно приховані таємниці та стикається з власними привидами.

"Три сосни": дивіться трейлер онлайн

Джордж і Теммі

Прем’єра: 4 грудня

Сезон: 1

Де дивитися: Showtime

Цей серіал покаже історію американських співаків, які працювали у стилі кантрі, Джорджа Джонса та Теммі Вайнетт. Шоу покаже їхнє спільне життя та творчість, яка пережила їхній шлюб. Головні ролі зіграли Майкл Шеннон та Джессіка Честейн.

"Джордж і Теммі": дивіться трейлер онлайн

Скарб нації

Прем’єра: 14 грудня

Сезон: 1

Де дивитися: Disney+

Продовження франшизи 2004 – 2007 року з Ніколасом Кейджем. Шукач пригод Джесс разом із командою вирушає на пошуки втраченого скарбу, щоби дізнатися таємницю своєї сім'ї. Головну роль зіграла Лізетт Алексіс.

"Скарб нації": дивіться трейлер онлайн

Шантаж

Прем’єра: 16 грудня

Сезон: 1

Де дивитися: Netflix

Історія юриста-новачка ЦРУ, який потрапляє в небезпечний та бурхливий світ шпигунства. Він виявиться втягнутим в небезпечну міжнародну силову політику, а колишня співробітниця ЦРУ намагатиметься розкрити секрети агентства. У головних ролях: Ной Сентінео та Лора Геддок.

"Шантаж": дивіться трейлер онлайн

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Емілі в Парижі

Прем’єра: 21 грудня

Сезон: 3

Де дивитися: Netflix

Сюжет картини відбувається навколо модниці Емілі, яка раптово отримала роботу в Парижі. Компанія, на яку вона працює, відкрила філіал у Франції, а дівчині довелося розвивати маркетингові стратегії фірми та вести соціальні мережі. Окрім роботи, дівчина закохується та знаходить справжню подругу. ЇЇ життя сповнене справжніх пригод: драматичних і кумедних.

"Емілі в Парижі": дивіться трейлер онлайн

Відьмак: Кровне походження

Прем’єра: 25 грудня

Сезон: 1

Де дивитися: Netflix

Netflix вже дав нам деяке уявлення про історію. У синопсисі описується, що дія відбувається за 1200 років до Геральта, Цирі та Єнніфер. Сюжет покаже забуту часом історію: наслідки катаклізму Кон’юнкції Сфер, які поєднали світи чудовиськ, людей і ельфів. Все це призвело до створення відьмаків. Головну роль зіграє чудова Мішель Єо в ролі ельфа.

"Відьмак: Кровне походження": дивіться тизер онлайн