Кінець 2022 року обіцяє бути дуже насиченим на новинки світу серіалів, серед яких – "Відьмак: Кровне походження" та "Джордж і Теммі". Крім цього, на нас чекають продовження відомих проєктів, зокрема"Емілі в Парижі".
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Серіали грудня 2022
Три сосни
Прем’єра: 2 грудня
Сезон: 1
Де дивитися: Prime Video
"Три сосни" – детективний серіал з Альфредом Моліною в головній ролі, заснований на серії романів Луїзи Пенні про головного інспектора Ганаша. Він бачить те, чого не бачать інші: світло в тріщинах, міфічне в повсякденному і зло у звичному житті. Розслідуючи серію вбивств у Трьох Соснах, здавалося б, ідилічному селі у Східних селищах, він виявляє давно приховані таємниці та стикається з власними привидами.
"Три сосни": дивіться трейлер онлайн
Джордж і Теммі
Прем’єра: 4 грудня
Сезон: 1
Де дивитися: Showtime
Цей серіал покаже історію американських співаків, які працювали у стилі кантрі, Джорджа Джонса та Теммі Вайнетт. Шоу покаже їхнє спільне життя та творчість, яка пережила їхній шлюб. Головні ролі зіграли Майкл Шеннон та Джессіка Честейн.
"Джордж і Теммі": дивіться трейлер онлайн
Скарб нації
Прем’єра: 14 грудня
Сезон: 1
Де дивитися: Disney+
Продовження франшизи 2004 – 2007 року з Ніколасом Кейджем. Шукач пригод Джесс разом із командою вирушає на пошуки втраченого скарбу, щоби дізнатися таємницю своєї сім'ї. Головну роль зіграла Лізетт Алексіс.
"Скарб нації": дивіться трейлер онлайн
Шантаж
Прем’єра: 16 грудня
Сезон: 1
Де дивитися: Netflix
Історія юриста-новачка ЦРУ, який потрапляє в небезпечний та бурхливий світ шпигунства. Він виявиться втягнутим в небезпечну міжнародну силову політику, а колишня співробітниця ЦРУ намагатиметься розкрити секрети агентства. У головних ролях: Ной Сентінео та Лора Геддок.
"Шантаж": дивіться трейлер онлайн
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Емілі в Парижі
Прем’єра: 21 грудня
Сезон: 3
Де дивитися: Netflix
Сюжет картини відбувається навколо модниці Емілі, яка раптово отримала роботу в Парижі. Компанія, на яку вона працює, відкрила філіал у Франції, а дівчині довелося розвивати маркетингові стратегії фірми та вести соціальні мережі. Окрім роботи, дівчина закохується та знаходить справжню подругу. ЇЇ життя сповнене справжніх пригод: драматичних і кумедних.
"Емілі в Парижі": дивіться трейлер онлайн
Відьмак: Кровне походження
Прем’єра: 25 грудня
Сезон: 1
Де дивитися: Netflix
Netflix вже дав нам деяке уявлення про історію. У синопсисі описується, що дія відбувається за 1200 років до Геральта, Цирі та Єнніфер. Сюжет покаже забуту часом історію: наслідки катаклізму Кон’юнкції Сфер, які поєднали світи чудовиськ, людей і ельфів. Все це призвело до створення відьмаків. Головну роль зіграє чудова Мішель Єо в ролі ельфа.
"Відьмак: Кровне походження": дивіться тизер онлайн