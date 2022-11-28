Конец 2022 года обещает быть очень насыщенным новинками мира сериалов, среди которых - "Ведьмак: Кровное происхождение" и "Джордж и Темми". Кроме этого, нас ждут продолжения известных проектов, в частности "Эмили в Париже".

Не пропустите Что посмотреть на Netflix, даже без света: 10 самых рейтинговых фильмов и сериалов

Сериалы декабря 2022

Три сосны

Премьера: 2 декабря

Сезон: 1

Где смотреть: Prime Video

"Три сосны" – детективный сериал с Альфредом Молиной в главной роли, основанный на серии романов Луизы Пенни о главном инспекторе Ганаше. Он видит то, чего не видят другие: свет в трещинах, мифический в повседневной и зло в привычной жизни. Расследуя серию убийств в Трех Соснах, казалось бы, идиллической деревне в Восточных селениях, он обнаруживает давно скрытые тайны и сталкивается с собственными привидениями.

"Три сосны": смотрите трейлер онлайн

Джордж и Темми

Премьера: 4 декабря

Сезон: 1

Где смотреть: Showtime

Этот сериал покажет историю американских певцов, работавших в стиле кантри, Джорджа Джонса и Темми Уайнетт. Шоу покажет их общую жизнь и творчество, пережившее их брак. Главные роли сыграли Майкл Шэннон и Джессика Честейн.

"Джордж и Темми": смотрите трейлер онлайн

Сокровище нации

Премьера: 14 декабря

Сезон: 1

Где смотреть: Disney+

Продолжение франшизы 2004 – 2007 годов с Николасом Кейджем. Искатель приключений Джесс вместе с командой отправляется на поиски утраченного клада, чтобы узнать тайну своей семьи. Главную роль сыграла Лизетт Алексис.

"Сокровище нации": смотрите трейлер онлайн

Шантаж

Премьера: 16 декабря

Сезон: 1

Где смотреть: Netflix

История юриста-новичка ЦРУ, попадающего в опасный и бурный мир шпионажа. Он окажется втянутым в опасную международную силовую политику, а бывшая сотрудница ЦРУ постарается раскрыть секреты агентства. В главных ролях: Ной Сентинео и Лора Геддок.

"Шантаж": смотрите трейлер онлайн

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Эмили в Париже

Премьера: 21 декабря

Сезон: 3

Где смотреть: Netflix

Сюжет картины происходит вокруг модницы Эмили, внезапно получившей работу в Париже. Компания, на которую она работает, открыла филиал во Франции, а девушке пришлось развивать маркетинговые стратегии и вести социальные сети. Кроме работы девушка влюбляется и находит настоящую подругу. Ее жизнь полна настоящих приключений: драматических и забавных.

"Эмили в Париже": смотрите трейлер онлайн

Ведьмак: Кровное происхождение

Премьера: 25 декабря

Сезон: 1

Где смотреть: Netflix

Netflix уже дал нам некоторое представление об истории. В синопсисе описывается, что действие происходит за 1200 лет до Геральта, Цири и Еннифера. Сюжет покажет забытую временем историю: последствия катаклизма Конъюнкции Сфер, объединивших миры чудовищ, людей и эльфов. Все это привело к созданию ведьмаков. Главную роль сыграет отличная Мишель Ео в роли эльфа.