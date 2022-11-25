У нас время все больше и больше людей отказываются от покупок в магазине и совершают все свои покупки онлайн. Однако, не стоит отрицать, что в офлайн-шоппинге есть действительно что-то веселое и ностальгическое. Мы подобрали любимые, самые знаменитые фильмы о покупках. Выбирайте, делитесь рекомендациями с друзьями и наслаждайтесь.

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Лучшие фильмы со сценами шопинга

Завтрак в Тиффане, 1961 год

Одна из самых знаменитых сцен шопинга всех времен – это Голли Голайтли (Одри Гепберн), торгующаяся у витрин перед Тиффани на Пятой авеню в Нью-Йорке. Веселой была также сцена с воровством.

"Завтрак в Тиффане": одна из лучших сцен

Сам у дома, 1990 год

Кто может забыть оставшегося дома сам один 8-летнего Кевина МакКалистера (Маколей Калкин)? Как хозяин дома Кевин взял на себя обязанность ходить за продуктами (и использовать купоны), что вызывало подозрения у кассира.

Кевинн МакКалистер в магазине: смотрите сцену из фильма "Сам дома"

Это нелепая любовь, 2011 год

После развода Кел (Стив Карелл) поступает в одинокий клуб, где заручается поддержкой ловеласа Джейкоба (Раяан Гослинг). В фильме есть сцена, когда Джейкоб и Кел идут за покупками для нового гардероба.

Кел и Джейкоб в магазине: смотрите сцену из фильма "Эта нелепая любовь"

Красавица, 1990 год

Состоятельный бизнесмен Эдвард (Ричард Гир) нанимает проститутку Вивиан (Джулия Робертс), чтобы та провела с ним выходные. Однако со временем они начинают влюбляться друг в друга, но когда попадают в самые модные магазины, продавщицы видят Вивиан только как женщину легкого поведения.

Эдвард и Вивиан идут шопиться: смотрите сцену из фильма "Красавица"

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Признание шопоголика, 2009 год

В этом фильме Ребекка Блумвуд из Айли Фишер совершает много покупок на протяжении всего времени в ленте. Наиболее запомнилась сцена с распродажей, во время которой Ребекка "останавливается" на паре сапог Gucci, забирая их у другого покупателя.

Ребекка Блумвуд в магазине: смотрите веселую сцену из ленты "Признание шопоголика"

Эльф, 2003 год

После поездки с Северного полюса в Нью-Йорк, приятель Вилла Феррелла впервые посещает торговый центр. Эскалаторы для него загадка, а магазин игрушек Gimbles – самая интересная вещь в мире.

"Эльф": смотрите интересный момент из фильма

Чудо-женщина, 2017 год

После того, как американский пилот Стив Тревор (Крис Пайн) рассказывает Диане (Галь Гадот) о Первой мировой войне и увозит ее в Англию, принцесса амазонок примеряет 226 нарядов, прежде чем находит подходящий, заменяющий ее амазонское снаряжение (меч и щит не выдерживают) )).

Чудо-женщина примеряет одежду: смотрите сцену из фильма