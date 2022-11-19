Редакция Кино 24 подготовила 5 фильмов и 5 сериалов, которые поднимут настроение и отвлекут обыденность. Напечите любимых вкусностей, выбирайте кино по душе и наслаждайтесь.

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5 хороших фильмов для вечера выходного дня

Вилла "Романтика"

По сюжету желанное путешествие Джулии к итальянской Вероне оказывается под угрозой, когда она узнает, что на съемной ею вилле уже живет ужасно привлекательный незнакомец.

"Вилла "Романтика" 2022: смотрите трейлер

Все всегда и одновременно

Этот фильм дает понять, что вы можете быть кем-либо, потому что в мультивселенной существует немало ваших Вариантов. Эвелин, известная актриса, талантливый шеф-повар, оперная дева или мастер боевых искусств, тоже имеет тысячи версий себя. Говорят, таким образом можно спасти мир, но как разобраться с собственными налогами?

"Все всегда и одновременно" 2022: смотрите трейлер

Билет в рай

Романтическая комедия "Билет в рай" – четвертая совместная работа актеров Джулии Робертс и Джорджа Клуни. По сюжету картины Супруги тайно переезжают на тропический остров и пытаются помешать своей дочери выйти замуж.

"Билет в рай": смотрите трейлер

НЕидеальный мужчина

Том – воплощение идеального мужчины для одной исключительной женщины. Но неординарная Альма не так проста и предсказуема. У Тома есть всего три недели, чтобы доказать ей свое совершенство и разобраться в том, что такое настоящая любовь.

"Неидеальный мужчина" 2021: смотрите трейлер

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Афера века

Дэнни Бишоп – талантливый игрок в покер. После тюрьмы он снова возвращается к махинации. Чем на этот раз все это закончится для него – узнаете после просмотра фильма.

"Афера века" 2021: смотрите трейлер

5 хороших сериалов, чтобы отвлечься на выходных

Молодые монархи

Сериал расскажет об особенностях студенческой жизни в одной из самых престижных шведских школ-интернатов. Главный герой играет наследника престола, принца Вильгельма, который наконец-то решил исследовать свое настоящее "Я" и выяснить для себя, какой жизни он действительно хочет после того, как закончит учебу. Он мечтает о будущем, исполненном свободы и безусловной любви, вдали от своих королевских обязательств. Но ситуация набирает неожиданные повороты, когда он неожиданно становится следующим в очереди на престол. Поэтому принц должен выбрать любовь или долг.

"Молодые монархи" 2021 – 2022: смотрите трейлер

Шантаром

Главный герой, он же бывший писатель и грабитель, сбегает из тюрьмы и поселяется в Индии. Лин Форд стремится потеряться на многолюдных улицах Бомбея 1980-х годов, но, облегчая страдания бедных и отверженных, он проявляет мужество, обретает друзей и встречает неожиданную любовь. Кроме этого, его ждет довольно много приключений, а как он с ними справится – узнаете в сериале.

"Шантарам" 2022: смотрите трейлер

Белый лотос

В этом году "Белый лотос" вернулся со 2 сезоном. Несмотря на то, что сюжетные линии, интриги, проблемы и тайны выдержаны в одном стиле, актерский состав шоу претерпел существенные изменения. К тому же, роскошный курорт в сериале проходит вдоль прекрасного побережья Сицилии в Италии, а не на Гавайях.

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"Белый лотос" 2022: смотрите трейлер

Секс и Калифорния

Переживая творческий и личный кризис, Генк Муди окончательно утопает в пороках: марихуана, алкоголь и девушки. Однако в каждом сезоне он не теряет надежды снова найти вернуть утраченную семью и любимое занятие.

"Секс и Калифорния" 2007 – 2014: смотрите трейлер

И еще Лучшие сериалы ноября 2022 года, от которых невозможно будет оторваться

Корона

5 сезон "Короны" рассказывает о некоторых из самых болезненных моментов жизни королевской семьи с начала 1990-х годов.

"Корона" 2022: смотрите трейлер