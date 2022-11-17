Мы подобрали вам самые атмосферные зимние ленты для поднятия настроения. Садитесь поудобнее, делайте горячее какао и наслаждайтесь просмотром любимого фильма.

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Фильмы Netflix с рождественским настроением

Незабываемое Рождество

Романтическая рождественская комедия из Линдси Лохан после ее 9-летнего перерыва в кино. Картина рассказывает о наследнице, которая потеряла память и оказалась на попечении вдовца.

"Незабываемое Рождество" 2022: смотрите трейлер

Замок на Рождество

Брук Шилдс и Кэри Элвес исполнили главные роли в новеньком рождественском фильме 2021 года, где Брук играет автор путешествующих в Шотландию бестселлеров. Она влюбляется в замок и вступает в сражение со сварливым герцогом, которому он принадлежит. Из рейтинга на Rotten Tomatoes становится понятно, что критики считают фильм достойным дополнением к канону праздничных фильмов.

"Замок на Рождество" 2021: смотрите трейлер фильма

Мальчик по имени Рождество

Фильм основан на одноименной книге 2015 года, рассказывающей о мальчике Николасе, путешествующем в волшебную страну под названием Эльфгайм после смерти матери. В фильме снимается Генри Лоуфулл в роли Николаса, к нему присоединились Джим Бродбент, Мэгги Смит, Салли Гокинс и Кристен Виг. На Rotten Tomatoes рейтинг одобрения фильма составляет 83%, что автоматически ставит его рядом с рейтинговыми фильмами Netflix.

"Мальчик по имени Рождество" 2021: смотрите трейлер фильма

Мистер Джангл В городке Кобблтон живет величайший изобретатель детских игрушек Джероникус Джангл. Наконец-то он создал новый шедевр, но его завистливый ученик намерен украсть игрушку, чтобы вскоре открыть свой собственный магазин. Аж вот 30 лет спустя, накануне Рождества, к погрязшему в долгах Джероникусу в гости приезжает его внука Джорни. Что вдохновит изобретателя на создание новой, уникальной куклы "Бадди 3000", которая изменит жизнь Джероникуса безвозвратно? "Мистер Джангл" 2020: смотрите трейлер фильма

Рождественские хроники

Самый веселый рождественский фильм последних лет, где главную роль Санта Клауса исполнил Курт Рассел. Смешайте пару замечательных детей с прекрасной историей, добавьте несколько по-настоящему забавных моментов – и вы получите идеальную ленту для атмосферного вечера для семейного просмотра!

"Рождественские хроники" 2020: смотрите трейлер фильма

Пора на праздник

Слоун и Джексон планировали спасти Рождество друг друга. Девушка уже устала отбиваться от родственников, часто напоминающих ей о том, что она одинокая женщина, которая не способна найти себе пару. А Джексон наконец-то решил, что готов для серьезных отношений. Удастся ли им следовать плану, или это Рождество принесет немного больше, чем флирт под елку?

"Пара на праздники" 2020: смотрите трейлер фильма

Хроники Рождества

Случайно попав в санки Санты, брат с сестрой всю ночь спасают Рождество вместе с сообразительным и метким на слово Святым Ником.

"Хроники Рождества" 2018: смотрите трейлер

Отдых по обмену

По сюжету две девушки не могут организовать себе личной жизни. Аманда – успешная карьеристка, Айрис – писательница из провинции в Англии. Чтобы на время забыть о жизненных трудностях, женщины решают провести рождественские каникулы, обменявшись жильем. Чем закончится это яркое путешествие, узнаете, когда просмотрите ленту.

"Отдых по обмену" 2006: смотрите трейлер

Замерзла в Майами

Люси живет своей работой и знает, как повысить показатели своей компании. Поэтому именно ей руководители доверили проверить молочную фабрику в заснеженной Миннесоты, которую планируют модернизировать. Однако Люси и не подозревала, что именно это путешествие поможет ему не только найти замечательных друзей, но и любовь. Но не обойдется без курьезов, ведь карьеристка не знает, как выжить в такой погоде.

"Замерзшая в Майами" 2006: смотрите трейлер к фильму

Интуиция

Комедия рассказывает о Джонатане и Саре, случайно встречающихся перед праздниками в магазине. На время знакомства оба уже имели пару, а потому решили поиграть с судьбой. Сара написала на книге свой номер телефона, а Джонатан – на банкноте. Главные герои были уверены: если же они должны быть вместе, когда эти записи попадут в них. Но судьба не спешила радовать влюбленного Джонатана, поэтому он решает идти на поиски Сары, чтобы перед собственной свадьбой понять, взаимны ли его чувства.

"Интуиция" 2001: смотрите трейлер