Ми підібрали для вас найатмосферніші зимові стрічки для підняття настрою. Сідайте зручніше, робіть гаряче какао і насолоджуйтеся переглядом улюбленого фільму.

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Фільми Netflix зі різдвяним настроєм

Незабутнє Різдво

Романтична різдвяна комедія із Ліндсі Лохан після її 9-річної перерви у кіно. Картина розповідає про спадкоємицю, яка втратила пам'ять і опинилася під опікою вдівця.

"Незабутнє Різдво" 2022: дивіться трейлер

Замок на Різдво

Брук Шилдс та Кері Елвес виконали головні ролі у новенькому різдвяному фільмі 2021 року, де Брук грає авторку бестселерів, яка подорожує до Шотландії. Вона закохується в замок і вступає в бій зі сварливим герцогом, якому він належить. З рейтингу на Rotten Tomatoes стає зрозуміло, що критики вважають стрічку достойним доповненням до канону святкових фільмів.

"Замок на Різдво" 2021: дивіться трейлер фільму

Хлопчик на ім'я Різдво

Фільм заснований на однойменній книзі 2015 року, яка розповідає про хлопчика Ніколаса, що подорожує до чарівної країни під назвою Ельфгайм після смерті матері. У фільмі знімається Генрі Лоуфулл у ролі Ніколаса, до нього приєдналися Джим Бродбент, Мегі Сміт, Саллі Гокінс та Крістен Віг. На Rotten Tomatoes рейтинг схвалення фільму складає 83 %, що автоматично ставить його поруч із найрейтинговішими фільмами Netflix.

"Хлопчик на ім'я Різдво" 2021: дивіться трейлер фільму

Містер Джангл У містечку Кобблтон живе видатний винахідник дитячих іграшок Джеронікус Джангл. Нарешті він створив новий шедевр, але його заздрісний учень має намір вкрасти іграшку, аби незабаром відкрити свій власний магазин. Аж ось 30 років потому, напередодні Різдва, до Джеронікуса, що загруз у боргах, в гості приїжджає його онука Джорні. Що надихне винахідника на створення нової, унікальної ляльки "Бадді 3000", яка змінить життя Джеронікуса безповортно? "Містер Джангл" 2020: дивіться трейлер фільму

Різдвяні хроніки

Найвеселіший різдвяний фільм останніх років, де головну роль Санта Клауса виконав Курт Рассел. Змішайте пару чудових діток з прекрасною історією, додайте кілька по-справжньому кумедних моментів, – і ви отримаєте ідеальну стрічку для атмосферного вечора для сімейного перегляду!

"Різдвяні хроніки" 2020: дивіться трейлер фільму

Пара на свята

Слоун і Джексон запланували врятувати Різдво один одного. Дівчина вже втомилася відбиватися від родичів, які часто нагадують їй про те, що вона самотня жінка, яка не здатна знайти собі пару. А Джексон нарешті вирішив, що готовий для серйозних стосунків. Чи вдасться їм слідувати плану, чи це Різдво принесе трохи більше, ніж флірт під ялинку?

"Пара на свята" 2020: дивіться трейлер фільму

Хроніки Різдва

Випадково потрапивши до санчат Санти, брат із сестрою цілу ніч рятують Різдво разом із кмітливим і метким на слово Святим Ніком.

"Хроніки Різдва" 2018: дивіться трейлер

Відпочинок за обміном

За сюжетом, дві дівчини не можуть організувати собі особистого життя. Аманда – успішна кар’єристка, Айріс – письменниця з провінції в Англії. Аби на якийсь час забути про життєві труднощі, жінки вирішують провести різдвяні канікули, обмінявшись житлом. Чим закінчиться ця яскрава подорож, дізнаєтеся, коли переглянете стрічку.

"Відпочинок за обміном" 2006: дивіться трейлер

Замерзла в Маямі

Люсі живе своєю роботою та знає, як підвищити показники для своєї компанії. Тому саме їй керівники довірили перевірити молочну фабрику у засніженій Міннесоті, яку планують модернізувати. Однак Люсі й не підозрювала, що саме ця мандрівка допоможе їй не тільки знайти чудових друзів, але й кохання. Та не обійдеться без курйозів, адже кар'єристка геть не знає, як вижити у такій погоді.

"Замерзла в Маямі" 2006: дивіться трейлер до фільму

Інтуїція

Комедія розповідає про Джонатана і Сару, які випадково зустрічаються перед святами у крамниці. На час знайомства обидвоє вже мали пару, а тому вирішили пограти з долею. Сара написала на книзі свій номер телефону, а Джонатан – на банкноті. Головні герої були впевнені: якщо ж вони повинні бути разом, колись ці записи потраплять до них. Та доля не поспішала тішити закоханого Джонатана, тому він вирішує йти на пошуки Сари, аби перед власним весіллям зрозуміти, чи взаємні його почуття.

"Інтуїція" 2001: дивіться трейлер