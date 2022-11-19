Редакція Кіно 24 підготувала 5 фільмів та 5 серіалів, які піднімуть настрій і відволічуть від буденності. Напечіть улюблених смаколиків, обирайте кіно до душі та насолоджуйтеся.

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Вілла "Романтика"

За сюжетом омріяна подорож Джулії до італійської Верони опиняється під загрозою, коли вона дізнається, що на орендованій нею віллі вже живе жахливо привабливий незнайомець.

"Вілла "Романтика" 2022: дивіться трейлер

Все завжди і водночас

Цей фільм дає зрозуміти, що ви можете бути будь-ким, бо в мультивсесвіті існує чимало ваших Варіантів. Евелін, відома акторка, талановитий шеф-кухар, оперна діва або майстер бойових мистецтв, також має тисячі версій себе. Кажуть, що таким чином можна врятувати світ, але як розібратися з власними податками?

"Все завжди і водночас" 2022: дивіться трейлер

Квиток до раю

Романтична комедія "Квиток до раю" – четверта спільна робота акторів Джулії Робертс і Джорджа Клуні. За сюжетом картини Подружжя таємно переїжджає на тропічний острів і намагаються завадити своїй дочці вийти заміж.

"Квиток до раю": дивіться трейлер

НЕідеальний чоловік

Том – втілення ідеального чоловіка для однієї виняткової жінки. Але неординарна Альма не така проста й передбачувана. У Тома є всього три тижні, щоб довести їй свою досконалість та розібратися в тому, що таке справжнє кохання.

"НЕідеальний чоловік" 2021: дивіться трейлер

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Афера століття

Денні Бішоп – талановитий гравець у покер. Після в'язниці, він знову повертається до махінації. Чим цього разу все це закінчиться для нього – дізнаєтеся після перегляду фільму.

"Афера століття" 2021: дивіться трейлер

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Молоді монархи

Серіал розповість про особливості студентського життя в одній із престижних шведських шкіл-інтернатів. Головний герой грає спадкоємця престолу, принца Вільгельма, котрий нарешті вирішив дослідити своє справжнє "Я" та з’ясувати для себе, якого життя він справді хоче після того, як закінчить навчання. Він мріє про майбутнє, сповнене свободи та безумовної любові, далеко від своїх королівських зобов’язань. Але ситуація набирає неочікуваних поворотів, коли він несподівано стає наступним у черзі на престол. Тож принц повинен вибрати: любов чи обов'язок.

"Молоді монархи" 2021 – 2022: дивіться трейлер

Шантарам

Головний герой, він же колишній письменник і грабіжник, втікає з в’язниці та поселяється в Індії. Лін Форд прагне загубитися на багатолюдних вулицях Бомбея 1980-х років, але, полегшуючи страждання бідних і знедолених, він виявляє мужність, знаходить друзів і зустрічає несподіване кохання. Крім цього, на нього чекає доволі багато пригод, а як він з ними справиться – дізнаєтеся у серіалі.

"Шантарам" 2022: дивіться трейлер

Білий лотос

Цього року "Білий лотос" повернувся з 2 сезоном. Попри те, що сюжетні лінії, інтриги, проблеми та таємниці витримані в одному стилі, акторський склад шоу зазнав суттєвих змін. До того ж розкішний курорт у серіалі проходить уздовж чудового узбережжя Сицилії в Італії, а не на Гаваях.

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"Білий лотос" 2022: дивіться трейлер

Секс і Каліфорнія

Переживаючи творчу й особисту кризу, Генк Муді остаточно потопає в пороках: марихуана, алкоголь і дівчата. Однак у кожному сезоні він не втрачає надії знову знайти повернути втрачену сім'ю та улюблене заняття.

"Секс і Каліфорнія" 2007 – 2014: дивіться трейлер

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Корона

5 сезон "Корони" розповідає про деякі з найболючіших моментів життя королівської сім'ї з початку 1990-х років.

"Корона" 2022: дивіться трейлер