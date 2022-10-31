Новый кинопремьерный месяц обещает нам отличный заряд адреналина, эстетики, сирот на коже и просто удовольствие от просмотра новинок. Редакция Кино 24 составила подборку с долгожданными и лучшими сериалами, которые понравятся всем киноманам и затянут из первой серии.
К теме Самые интересные премьеры ноября 2022 года, которые вы точно запомните
Ежемесячно потоковые сервисы представляют классику, оригиналы, фильмы, реалити-шоу и многое другое. Ниже представлен краткий обзор лучших сериалов, которые выйдут на медиаплатформах Prime Video, Netflix, Hulu, HBO Max, Apple TV+ и других в ноябре 2022 года.
Лучшие сериалы ноября 2022 года, которые затягивают
Молодые монархи, 1 сезон
Когда премьера – 1 ноября
Где смотреть – Netflix
Сериал повествует об особенностях студенческой жизни в одной из престижных шведских школ-интернатов. Главный герой играет наследника престола, принца Вильгельма, который наконец-то решил исследовать свое настоящее "Я" и выяснить для себя, какой жизни он действительно хочет после того, как закончит учебу.
"Молодые монархи": смотрите трейлер
Корона, 5 сезон
История о жизни королевы Елизаветы II возвращается как никогда вовремя. В предпоследнем сезоне полностью сменился актерский состав по сравнению с 4-м сезоном, и Имелда Стонтон взяла на себя роль Оливии Колман, которая сама унаследовала ее от Клер Фой. Элизабет Дебики играет принцессу Диану, а Доминик Вест – принца Чарльза. Действие этого сезона происходит в 1990-х годах, когда брак Дианы и Чарльза распадается.
"Корона": смотрите трейлер
Английка, 1 сезон
Когда премьера – 11 ноября
Где смотреть – Prime Video
Эмили Блант сыграет в увлекательном вестерне, который Prime Video описывает как "вестерн с погонями". Актриса превратится в английскую аристократку Корнелию, которая влюбляется в разведчика из племени пауни Эли. По сюжету они путешествуют в Вайоминг, а на своем пути сталкиваются со многими препятствиями и опасностями.
"Английка": смотрите трейлер
Митический квест, 3 сезон
Когда премьера – 11 ноября
Где смотреть – Apple TV+
Это один из лучших комедийных сериалов Apple TV+. Он рассказывает о группе разработчиков видеоигр, которым было поручено строить миры, формировать героев и создавать легенды. Однако самые ожесточенные битвы происходят не в игре, а в их офисе.
"Митический квест": смотрите трейлер
Йеллоустоун, 5 сезон
Когда премьера – 13 ноября
Где смотреть – Paramount
Любимый американский вестерн возвращается с пятым сезоном, и драма, наверное, будет столь же экстравагантной, как и всегда. События в сериале происходят вокруг первого в мире национального парка, одного из самых посещаемых мест в США – Йеллоустон.
"Эллоустон": смотрите также
Сексуальная жизнь студенток, 2 сезон
Когда премьера – 17 ноября
Где смотреть – HBO Max
У Netflix есть школьный сериал "Я никогда не…", а HBO Max – "Сексуальная жизнь студенток", который возвращается со вторым сезоном. События разворачиваются вскоре после окончания первого сезона, когда четверка Кимберли (Полин Шаламе), Бела (Амрит Каур), Уитни (Алия Шанелль Скотт) и Лейтон (Рене Рапп) продолжает преодолевать новые трудности и финансовые проблемы.
"Сексуальная жизнь студенток": смотрите трейлер
Добро пожаловать в Чиппендейлы, 1 сезон
Когда премьера – 22 ноября
Где смотреть – Hulu
В этом драматическом сериале в стиле "Ночи в стиле буги" Кумейл Нанджиани играет индийского иммигранта, основавшего Chippendales, некогда очень популярный стриптиз-клуб для женщин, процветавший в 1980-х годах. Клуб стал расширяться, но отношения между деловыми партнёрами давать трещину. Мюррей Бартлетт, Дэн Стивенс и Джульетт Льюис также играют главные роли.
"Добро пожаловать в Чиппендейлы": смотрите трейлер
Венздей, 1 сезон
Когда премьера – 23 ноября
Где смотреть – Netflix
По сюжету девочка адаптируется в школе, где она заметно выделяется среди американских подростков. По-видимому, она ни с кем не может завязать дружбу. Вместе с тем, она пытается справиться со своими сверхъестественными способностями и ищет причину жестоких убийств местных жителей. Венздей хочет разгадать тайну, повлиявшую на ее семью 25 лет назад.
"Венздей": смотрите трейлер онлайн
Больше премьер сериалов ноября 2022 года
- "Блокбастер" (Netflix, 3 ноября, 1 сезон);
- "Берег москитов" (Apple TV+, 4 ноября, 2 сезон);
- "Монахиня-воин" (Netflix, 10 ноября, 2 сезон);
- "Санта Клаусы" (Disney+, 16 ноября, 1 сезон);
- "Король Талсы" (Paramount+, 13 ноября, 1 сезон);
- "Телепузики" (Netflix, 14 ноября, 1 сезон);
- "Мертвый для меня" (Netflix, 17 ноября, 3 сезон);
- "Леопардовая кожа" (Peacock, 17 ноября, 1 сезон);
- "Флейшман в беде" (Hulu, 17 ноября, 1 сезон);
- "1899" (Netflix, 17 ноября, 1 сезон);
- "Планета секса с Карой Делевинь" (Hulu, 18 ноября, 1 сезон);
- "Эхо-3" (Apple TV+, 23 ноября, 1 сезон);
- "Идеальный голос: Бампер в Берлине" (Peacock, 23 ноября, 1 сезон);
- "Мыслить как преступник: Эволюция" (Paramount+, 24 ноября, 1 сезон);
- "Виллоу" (Disney+, 30 ноября, 1 сезон).