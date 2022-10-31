Новый кинопремьерный месяц обещает нам отличный заряд адреналина, эстетики, сирот на коже и просто удовольствие от просмотра новинок. Редакция Кино 24 составила подборку с долгожданными и лучшими сериалами, которые понравятся всем киноманам и затянут из первой серии.

К теме Самые интересные премьеры ноября 2022 года, которые вы точно запомните

Ежемесячно потоковые сервисы представляют классику, оригиналы, фильмы, реалити-шоу и многое другое. Ниже представлен краткий обзор лучших сериалов, которые выйдут на медиаплатформах Prime Video, Netflix, Hulu, HBO Max, Apple TV+ и других в ноябре 2022 года.

Лучшие сериалы ноября 2022 года, которые затягивают

Молодые монархи, 1 сезон

Когда премьера – 1 ноября

Где смотреть – Netflix

Сериал повествует об особенностях студенческой жизни в одной из престижных шведских школ-интернатов. Главный герой играет наследника престола, принца Вильгельма, который наконец-то решил исследовать свое настоящее "Я" и выяснить для себя, какой жизни он действительно хочет после того, как закончит учебу.

"Молодые монархи": смотрите трейлер

Корона, 5 сезон

Когда премьера – 9 ноября

Где смотреть – Netflix

История о жизни королевы Елизаветы II возвращается как никогда вовремя. В предпоследнем сезоне полностью сменился актерский состав по сравнению с 4-м сезоном, и Имелда Стонтон взяла на себя роль Оливии Колман, которая сама унаследовала ее от Клер Фой. Элизабет Дебики играет принцессу Диану, а Доминик Вест – принца Чарльза. Действие этого сезона происходит в 1990-х годах, когда брак Дианы и Чарльза распадается.

"Корона": смотрите трейлер

Английка, 1 сезон

Когда премьера – 11 ноября

Где смотреть – Prime Video

Эмили Блант сыграет в увлекательном вестерне, который Prime Video описывает как "вестерн с погонями". Актриса превратится в английскую аристократку Корнелию, которая влюбляется в разведчика из племени пауни Эли. По сюжету они путешествуют в Вайоминг, а на своем пути сталкиваются со многими препятствиями и опасностями.

"Английка": смотрите трейлер

Митический квест, 3 сезон

Когда премьера – 11 ноября

Где смотреть – Apple TV+

Это один из лучших комедийных сериалов Apple TV+. Он рассказывает о группе разработчиков видеоигр, которым было поручено строить миры, формировать героев и создавать легенды. Однако самые ожесточенные битвы происходят не в игре, а в их офисе.

"Митический квест": смотрите трейлер

Йеллоустоун, 5 сезон

Когда премьера – 13 ноября

Где смотреть – Paramount

Любимый американский вестерн возвращается с пятым сезоном, и драма, наверное, будет столь же экстравагантной, как и всегда. События в сериале происходят вокруг первого в мире национального парка, одного из самых посещаемых мест в США – Йеллоустон.

"Эллоустон": смотрите также

Сексуальная жизнь студенток, 2 сезон

Когда премьера – 17 ноября

Где смотреть – HBO Max

У Netflix есть школьный сериал "Я никогда не…", а HBO Max – "Сексуальная жизнь студенток", который возвращается со вторым сезоном. События разворачиваются вскоре после окончания первого сезона, когда четверка Кимберли (Полин Шаламе), Бела (Амрит Каур), Уитни (Алия Шанелль Скотт) и Лейтон (Рене Рапп) продолжает преодолевать новые трудности и финансовые проблемы.

"Сексуальная жизнь студенток": смотрите трейлер

Добро пожаловать в Чиппендейлы, 1 сезон

Когда премьера – 22 ноября

Где смотреть – Hulu

В этом драматическом сериале в стиле "Ночи в стиле буги" Кумейл Нанджиани играет индийского иммигранта, основавшего Chippendales, некогда очень популярный стриптиз-клуб для женщин, процветавший в 1980-х годах. Клуб стал расширяться, но отношения между деловыми партнёрами давать трещину. Мюррей Бартлетт, Дэн Стивенс и Джульетт Льюис также играют главные роли.

"Добро пожаловать в Чиппендейлы": смотрите трейлер

Венздей, 1 сезон

Когда премьера – 23 ноября

Где смотреть – Netflix

По сюжету девочка адаптируется в школе, где она заметно выделяется среди американских подростков. По-видимому, она ни с кем не может завязать дружбу. Вместе с тем, она пытается справиться со своими сверхъестественными способностями и ищет причину жестоких убийств местных жителей. Венздей хочет разгадать тайну, повлиявшую на ее семью 25 лет назад.

"Венздей": смотрите трейлер онлайн

Больше премьер сериалов ноября 2022 года