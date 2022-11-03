После невероятно успешного и отмеченного наградами первого сезона "Белый лотос" возвращается во второй части с новой группой гостей. В этот раз роскошный курорт проходит вдоль потрясающего побережья Сицилии в Италии, а не на Гавайях. Актерский состав сериала претерпел существенные изменения, но сюжетные линии, интриги, проблемы и тайны выдержаны в одном стиле.

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"Белый лотос" 2 сезон: обзор первой серии

Прежде всего, отметим, что с первого сезона в новый перенесли только двух актеров – Дженнифер Кулидж в роли Тани и ее нынешний муж Грегг (Джон Гриз). В продолжении мы видим помощницу Тани, местных персонажей, две пары молодых супружеских пар, а также семью из дедушки, отца и сына, приехавших насладиться жизнью.

Во время знакомства с гостиницей персонажей сериала и зрителей насторожил один артефакт – статуи Теста ди Моро, вазы в форме человеческих голов, выполненные в итальянском фольклоре, которые размещены чуть ли не в каждой комнате. Они хранят определенную тайну и пугают посетителей.

Теста ди Моро в сериале "Белый лотос" 2 сезон / Фото HBO Max

Что такое теста ди моро? Легенда о Тесла ди Моро упоминалась в начале первой серии. Во время господства мавров в Испании молодая одинокая женщина во время ухода за садом увидела мужчину и влюбилась в него. Он ответил ей взаимностью, но когда она узнала, что у него есть жена и дети, то отрезала ему голову, боясь, что он вернется в семью, а ее покинет. Впоследствии убитая горем женщина превратила его голову в вазу, посадила туда траву и поклялась ухаживать за ней вечно.

Вазы и бюсты, ставшие результатом этой легенды, являются популярной достопримечательностью для туристов, а керамика очень важная часть культурного ландшафта Сицилии, поэтому естественно, что "Белый Лотос" украшает этими статуями почти каждую комнату. Когда гости размышляют о его значении, это тоже заставляет зрителя задуматься над тем, какие темы предвещает конкретный предмет одежды этих персонажей. Однако теперь мы знаем, что история Теста ди Моро — это история о мести, одиночестве и разбитом сердце , но она также сигнализирует о том, что нечестность, сладострастие и неверность порождают насилие.

"Белый Лотос" 2 сезон: смотрите трейлер

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Кто сыграл в первой серии

Успех первого сезона открыл двери для нового состава персонажей, столь же ярких, как и предшественники.

Обри Плаза

Возраст: 38 лет

Инстаграм: @plazadeaubrey

Выполняет роль Харпер Спиллер, женщины в отпуске с мужчиной и еще одной пары. "Харпер – серьезная, жесткая снаружи, профессиональная мягкая женщина внутри", – сказала Обри Newsweek о своем персонаже. "Ее путешествие связано с ее мужем, которого играет Уилл Шарп, и речь идет только о браке, о взлетах и падениях, и я думаю, что путешествие, к которому она идет, является своего рода психологическим".

Обри Плаза / HBO Max

Майкл Империоли

Возраст: 56 лет

Инстаграм: @realmichaelimperioli

Майкл, известнейший своей ролью в сериале "Клан Сопрано", сыграл в сериале "Белый лотос" Доминика Ди Грассо. На отдых он приехал с отцом и сыном.

Майкл Империоли / HBO Max

Дженнифер Кулидж

Возраст: 61 год

Инстаграм: @theofficialjencoolidge

Как и в первом, так и во 2 Дженнифер играет роль Тани МакКуойд. На каждом роскошном курорте есть постоянные посетители, не правда ли?

Дженнифер Кулидж / HBO Max

Меган Фэй

Возраст: 32

Инстаграм: @meghannefahy

Меган сыграла Дафну Бэбкок, отдыхающую с Харпером в роли Обри Плазы.

Меган Фей / HBO Max

Фарид Мюррей Абрагам

Возраст: 83 года

Абрагам получил премию Американской киноакадемии за роль в фильме 1984 года "Амадей". Недавно он снялся в комедийном сериале Apple TV Mythic Quest. В сериале сыграл роль Берта Ди Грассо, отца Доминика (Майкла Империоли).

Фарид Мюррей Абрагам / HBO Max

Адам Димарко

Возраст: 32

Инстаграм: @adamdimarco

В "Белом лотосе" парень играет сына Доминика и внука Берта Ди Грассо.

Адам Димарко / HBO Max

Том Голландер

Возраст: 55

Том наиболее известен своими ролями в фильмах "О времени", "Пираты Карибского моря", "Богемная рапсодия", "Гордость и предубеждения". В сериале он играет Квентина, англичанина, отдыхающего с друзьями и племянником.

Том Голландер / HBO Max

Гейли Лу Ричардсон

Возраст: 27

Инстаграм: @haleyluhoo

Гейли присоединилась к актерскому составу в роли молодой женщины, путешествующей со своим боссом – Таней в исполнении Дженнифер Кулидж.

Гейли Лу Ричардсон / HBO Max

Вилл Шарп

Возраст: 35

Экранный мужчина Обри Плазы, Уилл Шарп, играет Итана Спиллера во втором сезоне "Белого лотоса". Уилл — английский актер и писатель, недавно ставший сценаристом фильма "Кошачьи миры Луиса Уэйна" от Amazon Prime.

Вилл Шарп / HBO Max

Джон Гриз

Возраст: 65

Инстаграм: @jongries

Джон Гриз возвращается во второй сезон "Белого лотоса" в роли Грега, неожиданного любимого Тани, которую играет Дженнифер Кулидж.

Джон Гриз / HBO Max

Тео Джеймс

Возраст: 37

Инстаграм: @theojamesofficial

Совсем недавно Тео сыграл в перезапуске HBO "Жена путешественника во времени". В "Белом лотосе" сыграл мужчину Дафны (Меган Фэй) – Кэмерона Бэбкока.

Тео Джеймс / HBO Max

Сабрина Импакчиаторе

Возраст: 54 года

Инстаграм: @sabrinaimpacciatore

Сабрина Импаччиаторе сыграла итальянского менеджера курорта. Комик итальянского происхождения наиболее известна в США своей ролью в фильме 2004 года "Страсти Христовы".

Сабрина Импакчиаторе / HBO Max

Лео Вудалл

Возраст: 26

Инстаграм: @leowoodall

Этот молодой актер в 2021 году снялся в фильме "Потерянное сердце" с Томом Голландом в главной роли. Его роль в "Белом лотосе" – это загадка. Пока это просто "привлекательный гость, который остановился в "Белом лотосе".

Лео Вудалл / HBO Max

Беатрис Гранно

Возраст: 29

Инстаграм: @beagranno

Итальянская актриса Беотрис играет в "Белом лотосе" Мию. Она описала своего персонажа, которая "начинает с очень невинного отношения, но потом в конце концов понимает, что должна делать все, что в ее силах, чтобы быть музыканткой".

Беатрис Гранно / HBO Max

Симона Тобаско

Возраст: 28 лет

Инстаграм: @simonatabasco

Другая перспективная итальянская актриса, Симона Табаско, играет Лусию. Симона назвала своего персонажа "очень сильным" и заинтриговала, что "в конце она берет то, что хочет". А у зрителей всегда будет создаваться такое впечатление, что ее невозможно "поймать".

Симона Табаско / HBO Max