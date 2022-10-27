Следует сказать, что Netflix каждый вторник обновляет списки рейтинговых лент в разных странах мира на отдельном сайте "Топ 10 на Netflix". В частности, в Украине сейчас больше всего смотрят сериал "Надзиратель" и фильм "Школа добра и зла". Попробуйте и вы, может, вам понравится какой-либо проект из перечня.
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Какой фильм или сериал выбрать на вечер: рейтинговый список от Netflix
Рейтинговые списки Netflix основаны на общем количестве часов просмотра в первые 28 дней трансляции. Ниже знакомьтесь с теми лентами, которые смотрели украинцы на стриминге за период с 17 по 23 октября.
Самые популярные сериалы Netflix в Украине
Самым популярным сериалом этого периода стал "Надзиратель" (The Watcher). Его премьера прошла 13 октября 2022 года. Сериал имеет 7 серий, над которыми работали Райан Мерфи, Пэрис Барклай, Дженнифер Линч, Ян Бреннан и Райли Смит.
В центре истории – супружеская пара, которая подвергается преследованиям после переезда в дом своей мечты в Нью-Джерси. В главных ролях – Бобби Каннавале, Наоми Уоттс, Нома Думезвене, Дженнифер Кулидж и другие.
"Надзиратель" 2022: смотрите трейлер
Больше популярных сериалов на стриминге
- "Дамер – Чудовище: История Джеффри Дамера", 1 сезон;
- "С нуля", ограниченный сериал;
- "Императрица", 1 сезон;
- "Варвары", 2 сезон;
- "Вымышленная Анна", 1 сезон;
- "Династия", 2 сезон;
- "Корона", 1 сезон
- "странные чудеса 4";
- "Варвары", 1 сезон.
Самые популярные сериалы Netflix в Украине: рейтинг / Фото Netflix
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Самые популярные фильмы Netflix в Украине
Самым популярным фильмом стал "Школа добра и зла" режиссера Пола Файга по сценарию Ванессы Тейлор и Дэвида Маги. Лента основана на одноименном бестселлере 2013 Сомана Чайнани.
В центре сюжета – двое юношей, которых отправили из поселка Гавальдон учиться в Школу добра и зла. Там они встретятся с принцами и принцессами, героями сказок и волшебниками. Одна из девушек попадает в Школу зла, а другая – Школу добрая. Перед какими трудностями они предстанут, и пройдет ли проверку на прочность их дружба – узнайте после просмотра.
"Школа добра и зла" 2022: смотрите трейлер онлайн
Больше популярных фильмов на стриминге
- "Самая счастливая девушка на свете", 2022 год;
- "Проклятие Бридж-Голлоу", 2022 год;
- "Телефон мистера Герригена", 2022 год;
- "Пой", 2016 год;
- "Армия воров", 2021 год;
- "Красное сообщение", 2021 год;
- "Беби босс", 2017 год;
- "Время для себя", 2022 год;
- "Серый человек", 2022 год.
Самые популярные фильмы Netflix в Украине: рейтинг / Фото Netflix