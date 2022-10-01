Редакция Кино 24 подготовила подборку интересных шоу, которые можно посмотреть на одном дыхании за выходные, набраться и поднять настроение. А если вы это сделаете вместе с друзьями или любимым или любимой – хорошо проведенное время обеспечено.

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Подборка сериалов, которые можно просмотреть за выходные

Мейр из Исттауна

Это детективный сериал из Кейт Уинслет в главной роли. Интересно, что саундтрек к фильму в 2013 году написал украинец Любомир Мельник.

В центре событий – женщина Маре Шиен, проживающая в небольшом городке и расследующая ужасное убийство, всколыхнувшее Пенсильванию. Ей придется узнать все детали из жизни жертвы в тот день и выйти на след душегуба.

Но не только расследование запутанного дела покажут авторы "Мэйра из Исттауна". Главная героиня постарается наладить свою жизнь и решить все проблемы, с которыми столкнулась ее семья.

"Мэйр из Исттауна": смотрите трейлер

Белый лотос

Это интересный сериал и не менее странным сюжетом. Однако он "затягивает" и не отпускает до последней минуты. Особенно музыка влияет на зрителя, создающего дополнительную эмоциональную суету. Известно, что это острая социальная сатира, изображающая истории разных сотрудников и гостей эксклюзивного гавайского курорта в течение одной недели. Сначала кажется, что всякий герой – идеален, но это не так. В каждом эпизоде сериала жизни персонажей сильно изменяются, их тайны раскрывают с каждым днем.

С нетерпением ждем второго сезона, в котором нам покажут совершенно других героев с новыми историями и в другом месте – в новой гостинице для богатых.

"Белый лотос" 2021: смотрите трейлер сериала

Люпен

"Люпен" стал самым популярным сериалом Netflix в январе 2021 года, вообще сериал стал первым французским шоу, попавшим в рейтинги стриминга.

Сериал чрезвычайно интересен, ведь соединил детективную линию, драматический сюжет и изобретательность главного героя в стиле Шерлока Холмса. В центре событий – жизнь Ассане Диопа. На первый взгляд, он – обычный француз, подрабатывающий уборщиком в Лувре. Но на самом деле Ассане является гениальным вором, увлекающимся книгами об Арсене Люпене. По примеру любимого героя, он организует кражу колье из Лувра. Однако его замысел значительно опаснее, чем просто грабеж.

"Люпен" 1 сезон: смотрите трейлер

В сериале можно проследить необычную историю любви главного героя, а также раскрывается тема отношений отца с сыном. Зрители очень болеют за вора, который настолько профессионально и харизматично все делает, хоть и нарушает все законы.

На сегодня вышло уже два сезона, мы ждем третьего, который обещает еще больше тайн вокруг Люпена.

"Люпен" 2 сезон: смотрите трейлер

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Джинни и Джорджия

Первый сезон "Джинни и Джорджия" ярко дебютировал. Это не удивительно, ведь семейные отношения каждой семьи, как авантюрные приключения, имеют свои секреты и опасны.

По сюжету сексуальная блондинка Джорджия с двумя детьми переезжает в новый город. Семейка покупает дом на деньги, которые достались женщине после смерти мужчины. Ее старшая дочь Джинни устраивается в школу и становится одной из популярных девушек, а вот младший сын Остин только учится преодолевать трудности и неприятие обществом.

Казалось бы, это обычная американская семья. Однако оказывается, что Джорджия – отличная манипулятор, которая с легкостью может убедить мэра города нанять ее на работу, распоряжаться государственными деньгами, проворачивать авантюры с элитными магазинами и обручиться со своим боссом. Но главное – любой ценой защищать своих детей.

"Джинни и Джорджия" 1 сезон: смотрите трейлер

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Половое воспитание

Пока мы ждем 4 сезона, вы можете просмотреть первые три на одном дыхании. Мы уже это сделали, а если вы еще не смотрели, то даже вам позавидуем, потому что вас действительно ждет небанальный сюжет о сексе, мастурбации и почему важно быть сексуально образованным.

Внимание! Ниже спойлеры!

События первого сезона разворачиваются вокруг 16-летнего юноши Отиса, переживающего не самый лучший период в своей жизни. Его родители развелись, поэтому он остался жить с матерью, работающей секс-терапевтом. Он часто слышит слово "секс" и разговоры на "взрослые" темы в своем доме. Поэтому у юноши зародилась идея создать в школе подпольные курсы сексуального воспитания.

"Половое воспитание" 1 сезон 2019: смотрите трейлер

Во втором сезоне Отис уже научился мастурбировать, Мэйв встретилась со своей матерью, они вместе снова договариваются снова оказывать услуги по секс-советам. Эрик встречает парня, им становится романтичный Рахим. Мать Отиса – Джин вдруг узнает, что она беременна…

"Половое воспитание" 2 сезон 2020: смотрите трейлер

Третий сезон показал отношения между Отисом и Руби, Мэйвом и Айзеком, Эриком и Адамом. Также мы увидели измену, ссоры и новую страсть между Отисом и Мэйвом. Самое главное – в школе появился новый директор, принципы и правила которого – недопустимы со стороны этики: ограничение ученических прав и свобод, обесценивание и демотивация. Ученики, конечно, сделали все возможное, чтобы она уволилась. Мать Отиса, Джин, родила первенца, однако кто же является отцом – мы увидим в 4 сезоне.

"Половое воспитание" 3 сезон 2021: смотрите трейлер