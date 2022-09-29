Редакция Кино 24 подобрала подборку самых ожидаемых сериалов, которые, безусловно, достойны вашего внимания. Поверьте, в октябре от премьер вы точно не соскучитесь.

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Сериалы октября 2022: даты выхода, сюжет, трейлер.

Интервью с вампиром

Премьера – 2 октября

"Интервью с вампиром" (Interview with the Vampire) – это роман в жанре фантастики американской писательницы Энн Райс, первый том цикла "Вампирские хроники". У него много экранизаций, и одна из них – с Брэдом Питтом и Томом Крузом, которая вышла в 1994 году и считается классикой.

Новая экранизация расскажет историю жизни 200-летнего Луи де Пон дю Лак и его знакомство с вампиром Лестатом де Лионкуром. Первый сезон будет иметь 8 эпизодов.

"Интервью с вампиром": смотрите трейлер онлайн

Ежедневная Аляска

Премьера – 6 октября

По сюжету драматического сериала главная героиня, работающая журналисткой в газете в Анкоридже, стремится начать новую жизнь на самом большом по территории и северном штате США Аляске.

Известно, что каждый эпизод "Ежедневной Аляски" будет выходить каждый вторник, начиная с 6 октября. Главную роль исполнит Хиллари Свонк.

"Ежедневная Аляска": смотрите трейлер онлайн

Уокер: Независимость

Премьера – 6 октября

Будущий американский сериал-вестерн расскажет о мести главной героини – жительницы из Бостона Эбби Уокер – за мужчину, которого убили прямо на ее глазах. События в сериале отражают начало 19 века.

"Уокер: Независимость": смотрите трейлер онлайн

Полночный клуб

Премьера – 7 октября

Горор "Полночный клуб" будет 10 серий и выйдет на Netflix. Сюжет подразумевает пугливые сцены, хаос и убийства. В центре событий – группа из неизлечимо больных юношей и юношей, живущих в хосписе. Однажды они собираются, чтобы поделиться страшными историями и решают, кто первым умрет, чтобы связаться с другими мертвецами.

"Полночный клуб": смотрите трейлер онлайн

Впусти меня

Премьера – 9 октября

Для любителей ужасов предлагаем еще один сериал, он расскажет историю 12-летней девочки, которая после обращения к вампиру живет замкнутой жизнью и может выходить на улицу только ночью. Ее отец делает все возможное, чтобы дать ей минимальное количество человеческой крови, необходимое ей, чтобы остаться в живых.

"Впусти меня": смотрите трейлер онлайн

Винчестеры

Премьера – 11 октября

В центре сюжета – история любви юных Мэри и Джона Винчестера. Они вместе охотятся за монстрами и спасают мир задолго до рождения своих детей.

"Винчестеры": смотрите трейлер онлайн

Шантарам

Премьера – 14 октября

По сюжету главный герой, он же бывший писатель и грабитель, бежит из тюрьмы и поселяется в Индии. Лин Форд стремится потеряться на многолюдных улицах Бомбея 1980-х годов, но, облегчая страдания бедных и отверженных, он проявляет мужество, обретает друзей и встречает неожиданную любовь. Кроме этого, его ждет довольно много приключений, а как он с ними справится – узнаем после премьеры.

Интересно, что роман, по которому сняли сериал, вышел в свет в 2003 году. Сначала планировалось снять полнометражный фильм, однако съемки так и не начались. В 2018 году Apple сообщил, что работает над экранизацией романа, а автором сценария стал Эрик Уоррен Сингер. Через год в Австралии в штате Виктория началось съемка. Сериал будет иметь 10 эпизодов, четыре из которых снимет кинорежиссер Джастин Курзель.

"Шантарам": смотрите трейлер онлайн

Нотр-Дам: Жертвы огня

Премьера – 19 октября

Сериал создан на реальных рассказах пожарных и рассказывает о влиянии пожара в Соборе Парижской Богоматери 2019 на жителей Парижа.

Кадр из минисериала "Нотр-Дам: Жертвы огня" / Фото Netflix

Периферийные

Премьера – 21 октября

Сериал о девушке Флинн Фишер, заметившей связь с другой реальностью. Главную роль сыграла Хлоя Морец.

"Периферийные": смотрите трейлер онлайн

С нуля

Премьера – 21 октября

Минисериал о любви, который покажет, как американка в Италии влюбляется в сицилийца. Сериал создан по мотивам бестселлера "Нью-Йорк таймс".

"С нуля": смотрите трейлер онлайн

Кабинет курьезов Гильермо дель Торо

Премьера – 25 октября

Очевидно, кинопремьерный октябрь изрядно полоскочет вам нервы. В этом американском антологическом сериале ужасов, созданный Гильермо дель Торо для Netflix на основе его одноименного рассказа, содержит восемь уникальных устрашающих историй, бросающих вызов классическому жанру гороров.

"Комната редких вещей Гильермо дель Торо": смотрите трейлер онлайн