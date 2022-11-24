Netflix щовівторка оновляє списки рейтингових стрічок у різних країнах світу на окремому сайті "Топ 10 на Netflix". Нижче знайомтеся з тими стрічками, які дивилися українці на стрімінгу за період від 14 до 20 листопада, і обирайте собі щось до душі.
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Найпопулярніші фільми та серіали Netflix цього тижня – що подивитися
Найпопулярнішим серіалом цього періоду став німецький серіал в жанрі містики "1899". Його прем’єра відбулася 17 листопада 2022 року. Серіал має 8 серій, над якими працювали режисер Баран бо Одар та сценарист Янтьє Фрізе. Головні ролі зіграли: Емілі Бічем, Анайрін Барнард, Андреас Пічман, Мігель Бернардеау.
У центрі історії – група багатонаціональних мігрантів, що подорожують зі Лондона до Нью-Йорка, аби розпочати нове життя. Коли вони стикаються з іншим пароплавом, то їхня подорож перетворюється на кошмар.
"1899" 2022: дивіться трейлер
Більше найпопулярніших серіалів Netflix
- "Корона", 5 сезон;
- "Корона", 1 сезон;
- "Корона", 2 сезон;
- "Мертвий для мене", 3 сезон;
- "Монстр: Історія Джеффрі Дамера";
- "З нуля";
- "Спостерігач", 1 сезон;
- "Корона", 4 сезон;
- "Корона", 3 сезон.
Найпопулярніші серіали Netflix в Україні: рейтинг / Фото Netflix
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Найпопулярніші фільми Netflix в Україні
Найпопулярнішим фільмом став "Незабутнє Різдво" – романтична різдвяна комедія із Ліндсі Лохан після її 9-річної перерви у кіно. Картина розповідає про спадкоємицю, яка втратила пам'ять і опинилася під опікою вдівця.
"Незабутнє Різдво" 2022: дивіться трейлер онлайн
Більше найпопулярніших фільмів
- "Енола Холмс 2";
- "Країна сну";
- "Чудо";
- "На Західному фронті без змін";
- "Різдво з тобою";
- "Енола Холмс";
- "Втрачена куля 2";
- "Хороший медбрат";
- "Школа добра та зла".
Найпопулярніші фільми Netflix в Україні: рейтинг / Фото Netflix