Netflix щовівторка оновляє списки рейтингових стрічок у різних країнах світу на окремому сайті "Топ 10 на Netflix". Нижче знайомтеся з тими стрічками, які дивилися українці на стрімінгу за період від 14 до 20 листопада, і обирайте собі щось до душі.

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Найпопулярніші фільми та серіали Netflix цього тижня – що подивитися

Найпопулярнішим серіалом цього періоду став німецький серіал в жанрі містики "1899". Його прем’єра відбулася 17 листопада 2022 року. Серіал має 8 серій, над якими працювали режисер Баран бо Одар та сценарист Янтьє Фрізе. Головні ролі зіграли: Емілі Бічем, Анайрін Барнард, Андреас Пічман, Мігель Бернардеау.

У центрі історії – група багатонаціональних мігрантів, що подорожують зі Лондона до Нью-Йорка, аби розпочати нове життя. Коли вони стикаються з іншим пароплавом, то їхня подорож перетворюється на кошмар.

"1899" 2022: дивіться трейлер

Більше найпопулярніших серіалів Netflix

  • "Корона", 5 сезон;
  • "Корона", 1 сезон;
  • "Корона", 2 сезон;
  • "Мертвий для мене", 3 сезон;
  • "Монстр: Історія Джеффрі Дамера";
  • "З нуля";
  • "Спостерігач", 1 сезон;
  • "Корона", 4 сезон;
  • "Корона", 3 сезон.

Найпопулярніші серіали Netflix в Україні: рейтинг / Фото Netflix

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Найпопулярніші фільми Netflix в Україні

Найпопулярнішим фільмом став "Незабутнє Різдво" – романтична різдвяна комедія із Ліндсі Лохан після її 9-річної перерви у кіно. Картина розповідає про спадкоємицю, яка втратила пам'ять і опинилася під опікою вдівця.

"Незабутнє Різдво" 2022: дивіться трейлер онлайн


Більше найпопулярніших фільмів

  • "Енола Холмс 2";
  • "Країна сну";
  • "Чудо";
  • "На Західному фронті без змін";
  • "Різдво з тобою";
  • "Енола Холмс";
  • "Втрачена куля 2";
  • "Хороший медбрат";
  • "Школа добра та зла".

Найпопулярніші фільми Netflix в Україні: рейтинг / Фото Netflix