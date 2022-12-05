В подборке продюсер назвал популярные сериалы "Венздей" и "Белый лотос", а также фильмы "Чудо" и "Ночные пассажиры". Алексей Гладушевский не обошел вниманием 5 сезон "Короны" и ленту "Братаны", которая, по его словам, является лучшей ЛГБТ-мелодрамой последних лет.

Читайте также Самые ожидаемые фильмы этого месяца: подборка декабря 2022

От Алексея Гладушевского: подборка фильмов и сериалов на вечер со светом

Фильмы

"Близко"

Сюжет: Два подростка Лео и Реми переходят учиться в новую школу. Они всегда были очень близки, но удивляли своих одноклассников. Они стали удаляться друг от друга, но мать Реми пыталась их примирить.

Стопроцентно лучший фильм 2022 года! Разорвет ваше сердце!,

– написал продюсер.

"Близко": смотрите трейлер онлайн

"На западном фронте без перемен"

Сюжет: Пауль и его товарищи по собственному опыту узнают, как начальная эйфория войны превращается в отчаяние и страх, когда они борются за свою жизнь и друг друга в окопах. Фильм режиссера Эдварда Бергера основан на всемирно известном одноимённом бестселлере Эриха Марии Ремарке.

Трудное кино, но наша реальность сейчас, к сожалению, самая трудная!,

– подчеркнул продюсер.

"На западном фронте без перемен": смотрите трейлер онлайн

"Мой полицейский"

Сюжет: Фильм рассказывает о полисмене в отставке по имени Томи и его жене Марион. Когда к ним приезжает старый друг, все меняется.

Здесь Стайлс плохо играет, но много целуется и спит с другим мужчиной. И новая роль Эммы Корин (Диана из предыдущей Короны),

– написал продюсер.

"Мой полицейский": смотрите трейлер онлайн

"Пассажиры ночи"

Сюжет: Элизабет недавно развелась и должна беспокоиться о своих детях-подростках. Она устраивается на работу на ночном радио, где знакомится с юной Талулой.

Прекрасная, хорошая лента об отношениях мать и сына-подростка. В главной роли – Шарлотта Генсбур,

– написал Алексей Гладушевский.

"Пассажиры ночи": смотрите трейлер онлайн

К теме Лучшие сериалы декабря 2022 года: чем удивят стримингы перед Новым годом

"Чудо"

Сюжет: История молодой ирландской девушки (Флоренс Пью в главной роли), ничего не евшей с одиннадцатого дня рождения и ставшей суперзвездой.

Очень неплохая психологически-мистическая драма с Флоренс Пью,

– прокомментировал продюсер.

"Чудо": смотрите трейлер онлайн

"Братаны"

Сюжет: Фильм рассказывает о любви обоих главных героев.

Лучшая ЛГБТ мелодрама последних лет,

– говорит продюсер.

"Братаны": смотрите трейлер онлайн

"Вихрь"

Сюжет: Фильм рассказывает о пожилых родителях и сыне, борющихся с деменцией.

Мрачная история Гаспара Ное о деменции,

– отреагировал Алексей Гладушевский.

"Вихрь": смотрите трейлер онлайн

Сериалы

"Венздей"

Сюжет: Дочь Мортисии и Гомеса Аддамсов адаптируется в школе, где она заметно отличается от американских подростков. По-видимому, она ни с кем не может завязать дружбу. Вместе с тем она пытается справиться со своими сверхъестественными способностями и ищет причину жестоких убийств местных жителей.

Тим Бартон снова в лучшей своей форме!

– прокомментировал Алексей Гладушевский.

"Венздей": смотрите трейлер сериала онлайн

"Белый лотос", 2 сезон

Сюжет: Острая социальная сатира, изображающая истории разных сотрудников и гостей эксклюзивного курорта в течение одной недели.

Еще лучше первого, а лучше первого немногого может быть,

– говорит Алексей Гладушевский.

"Белый лотос": смотрите трейлер онлайн

"Корона", 5 сезон

Сюжет 5 сезона охватывает период распада брака принца Чарльза и принцессы Дианы, а также развод ее дочери принцессы Анны с Марком Филипсом до пожара в Виндзорском замке и новаторского и скандального интервью Дианы с Мартином Баширом.

Элизабет Дебики – лучшая Диана, ever!,

– подчеркнул он.

"Корона", 5 сезон: смотрите трейлер

"Добро пожаловать в Чиппендейлы"

Сюжет: У Сомена Банерджи возникла идея открыть первый в США стриптиз-клуб для женщин. Фильм рассказывает о его работе над этим проектом и первых посетителях, а затем и конкурентах.

Яркий сериал о создании самого известного в мире шоу мужского стриптиза,

– сообщил он.

"Добро пожаловать в Чиппендейлы": смотрите трейлер онлайн