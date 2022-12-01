Среди новинок – комедия "Коза Ностра" с Ирмой Витовской в главной роли, черный комедийный боевик "Жестокая ночка" с Дэвидом Гарбором в роли Санты и другие. Бесспорно, самым ожидаемым фильмом является "Аватар: Путь воды" – продолжение рекордной научно-фантастической эпопеи Джеймса Кэмерон.

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Новые фильмы, которые выйдут в декабре 2022

Всё везде и сразу

Премьера: 1 декабря

Этот фильм дает понять, что вы можете быть кем-либо, потому что в мультивселенной существует немало ваших Вариантов. Эвелин, известная актриса, талантливый шеф-повар, оперная дева или мастер боевых искусств, тоже имеет тысячи версий себя. Говорят, таким образом можно спасти мир, но как разобраться с собственными налогами?

"Всё везде и сразу" 2022: смотрите трейлер



Пианист

Дата показа: 1 декабря

Одна из самых выдающихся картин о Холокосте отмечает 20-летие. Именно этому событию посвящено возвращение фильма на большие экраны. Картина рассказывает реальную историю Владислава Шпильмана – одного из лучших пианистов Польши 1930-х. Главный герой занимается музыкой, пока страну не оккупируют нацисты. Вместе с другими евреями он попадает в гетто, а затем чудом избегает депортации в концлагерь. Скрываясь, мужчина становится свидетелем многочисленных нацистских преступлений. Но даже в темные времена войны Шпильману помогают выжить две вещи: судьба и мастерство музыканта.

"Пианист": смотрите трейлер фильма

Жестокая ночь

Премьера: 1 декабря

На одной из вечеринок к рождественским праздникам группа наемников берет в заложники богатую семью. Помощи не следует ожидать, кроме Санта Клауса, который будет спасать их Рождество.

"Жестокая ночка": смотрите трейлер фильма

Koza Ностра. Мама уезжает

Премьера: 1 декабря

Главная героиня фильма Влада Коза продает свой дом в Карпатах и летит в солнечную Сицилию, чтобы жить с дочерью и помогать в уходе за внуком. Но оказывается, приезда мамы никто не ждал… После ссоры с дочерью Власть случайно оказывается на вилле некогда могущественного итальянского мафиози дона Фредо, ныне вдовца, переживающего глубокие кризисы – личного, семейного и финансового. Власть устраивается уборщицей, но становится спасением этого дома: мамой для детей дона Фредо и реформатором старой, неэффективной и, главное, негуманной мафии.

"Koza Ностра. Мама едет": смотрите трейлер фильма

Треугольник печали

Премьера: 8 декабря

Сюжет разворачивается вокруг пары супермоделей, отправляющихся в путешествие на люксовой яхте. Пассажиры судна – избалованные и сверхвлиятельные богачи, капитан – неуравновешенный и всегда пьяный циник. Это роскошное и "инстаграмное" путешествие оборачивается настоящей катастрофой.

"Треугольник печали": смотрите трейлер фильма

Аватар: Путь воды

Премьера: 15 декабря

"Аватар: Путь воды", действие которого, как следует из названия, в основном происходит под водой в океане, считается одним из самых дорогих фильмов в истории кинематографа. Он демонстрирует мир Пандоры, а также возвращающихся персонажей Наави, которых играют Сэм Уортингтон и Зои Салдана.

"Аватар: Путь воды": смотрите трейлер онлайн

Кот в сапогах 2: Последнее желание

Премьера: 22 декабря

Приключенческий анимационный фильм "Кот в сапогах 2: Последнее желание" является продолжением истории о сказочном персонаже.

"Кот в сапогах 2: Последнее желание": смотрите онлайн трейлер

Ветни. Я хочу танцевать с кем-то

Премьера: 22 декабря

Картина сценариста Энтони Маккартен, работавшего над лентой "Богемная рапсодия", расскажет о творческом пути Уитни Хьюстон и становлении ее в качестве узора. Кроме этого, по сюжету, мы узнаем о ее взлетах и падениях в карьере, депрессии, наркозависимости и трагической смерти в возрасте 48 лет.

"Витни. Я хочу танцевать с кем-то": смотрите трейлер фильма

Мавка: Лесная песня

Премьера: 29 декабря

За основу авторы проекта взяли знаменитую пьесу Леси Украинки "Лесная песня". Следовательно, зрители увидят главных героев этого произведения – Мавку, Лукаша и Килина. Главной задачей Мавки будет защита леса и Источники жизни от людей. Случайно главная героиня встретит обычного деревенского парня Лукаша, который любит играть на свирели, когда его никто не слышит.

"Мавка: Лесная песня": смотрите трейлер фильма