Традиционно в конце года Google Украина показал итоговый рейтинг поисковых запросов украинских пользователей Google в разных категориях. Самым популярным поисковым запросом года среди фильмов, кроме "Человека-паука", стала также картина Netflix "Не смотрите вверх".

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10 фильмов, которые больше всего гуглили украинцы в 2022 году

Несмотря на все, в 2022 году украинцы имели возможность просматривать фильмы и сериалы. Так, в категории "Фильмы" в 2022 году украинцев больше всего заинтересовал очередной фильм из вселенной Marvel "Человек-паук: Домой пути нет". Лента Marvel стала первой с начала пандемии, преодолевшей отметку в 1 миллиард долларов собранных в прокате во всем мире, к тому же всего за 12 дней и на фоне нового штамма COVID-19.

Также в первой десятке комедия в стиле политической сатиры "Не смотрите вверх", детектив "Смерть на Ниле" и романтический фильм "Пурпурные сердца". И что удивительно – российский мультик "Три богатыря и лошадь на троне".

1. "Человек-паук: Нет пути домой"

2. "Не смотрите вверх"

3. "Смерть на Ниле"

4. "Пурпурные сердца"

5. "Тор: Любовь и гром"

6. "Пей 2"

7. "Сумасшедшая свадьба 3"

8. "Три богатыря и лошадь на троне"

9. "Дом Гуччи"

10. "Быстрее пули"

Примите во внимание. Рейтинг запросов года составляется на основе того, популярность каких поисковых запросов в разных категориях выросла больше всего за год. В результате анализа и подсчета тех или иных запросов такой рейтинг наглядно демонстрирует, какие тенденции поиска и чем больше всего интересуются люди именно сегодня.

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Что известно о фильме "Человек-паук: Нет пути домой"

В мировой прокат, в том числе и в Украине, фильм вышел 16 декабря 2021 года и занял шестое место в списке кассовых лент за всю историю кинематографа;

По сюжету Питер Паркер (Том Голланд) просит Доктора Стрэнджа (Бенедикта Камбербетча) наложить заклинание: пусть весь мир забудет, что Паркер – Человек-паук. Однако оно подействует совсем не так, как планировалось. По сюжету все события происходят после предыдущей части "Человек-паук: Нет пути домой". Фильм начинается с финального кадра предыдущей части;

Журналисты западных изданий и критики оценили новую ленту по трилогии. Большинству фильм понравился, хвалят его эмоциональную сущность, но некоторые критикуют его чрезмерный фан-сервис. Больше об отзывах, которые мы собрали – читайте в нашем материале;

У Rotten Tomatoes картина имеет рейтинг – 93 % на основе 421 рецензии. На Metacritic фильм набрал 71 балл из 100.

"Человек-паук: Нет пути домой": смотрите трейлер онлайн