Нагадаємо, у південнокорейського серіалу "Гра в кальмара" за такий же проміжок часу – 1,6 мільярда годин переглядів. Але серед англомовних шоу "Дивні дива 4" – на першому місці.

Дізнавайтеся більше Кінопрем’єри серіалів липня 2022: 5 картин, які вас здивують

"Дивні дива 4" став найуспішнішим англомовним серіалом Netflix

У цьому детективному серіалі трапляються загадкові речі. Все почалося з того, як у 1983 році у штаті Індіана таємничим чином зник 12-річний Вілл Баєрс. Мати, поліція і друзі хлопчика починають розслідування. І в один момент товариші Вілла зустрічають у лісі особливу дівчинку, яка точно щось знає про зниклого друга. З кожним сезоном серіалу стає лише дивніше!

Четвертий сезон розділений на дві частини: перша із сімома епізодами, а також друга, яка складається із двох серій. Цікаво, що перші сім серій "Дивних див 4" зібрав 930 мільйонів годин переглядів. Пізніше до них додадуть показники двох епізодів, що залишилися.

Фінальні серії сезону вийдуть 1 липня і триватимуть майже 4 години!

"Дивні дива 4": дивіться трейлер другої частини серіалу

"Гра в кальмара" – найпопулярніший серіал на Netflix за всю історію сервісу

За 27 днів після прем’єри, яка відбулася 17 вересня 2021 року, стрічку переглянули 111 мільйонів фанатів. Сьогодні серіал "Гра в кальмара" є найуспішнішим запуском на Netflix за всю історію сервісу. Раніше рекорд належав першому сезону "Бріджертонів", який подивилися 82 мільйони акаунтів.

Чи зможе шоу "Дивні дива 4" побити цей рекорд – побачимо після релізу фінальних епізодів.

Читайте також Netflix зніме реаліті-шоу за мотивами серіалу "Гра в кальмара": що відомо

Що відомо про "Гру в кальмара"? Цікаво, що сценарист і режисер Гван Дон Хьок 12 років шукав спонсора для стрічки, а за основу взяв популярну гру серед школярів, яка називається "Кальмар". У центрі сюжету група з 465 людей, які через фінансову скруту, погоджуються взяти участь у шести смертельних іграх. Переможець – один, який отримає 45,6 мільярда вон (38,5 мільйона доларів), решта – помруть. Серіал "Гра в кальмара" спрямовує до тем глобальної соціальної нерівності, насильства і жорстокості суспільства.