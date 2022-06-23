Редакція Кіно 24 підготувала для вас добірку цікавих, на наш погляд, новинок, які вийдуть у липні. Отож беріть з собою морозиво, коханих, рідних чи друзів і долучайтеся до пригод, які підготували для вас найкращі кінематографісти світу.

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У прем’єрах серіалів липня – довгоочікувана друга частина 4 сезону "Дивних див", "Оселя зла", "Панда Кунг-Фу: Лицар Дракона" та інші. Сьогодні розповімо про стрічки, які вас здивують, заставлять посміхнутися і добряче полоскочуть нерви. Ви з нами? Поїхали!

Прем’єри серіалів липня 2022

Дивні дива

Дата виходу: 1 липня

Сезон: четвертий, друга частина

У цьому детективному серіалі трапляються загадкові речі. Все почалося з того, як у 1983 році у штаті Індіана таємничим чином зник 12-річний Вілл Баєрс. Мати, поліція і друзі хлопчика починають розслідування. І в один момент товариші Вілла зустрічають у лісі особливу дівчинку, яка точно щось знає про зниклого друга. З кожним сезоном серіалу стає лише дивніше!

Четвертий сезон розділений на дві частини: перша із сімома епізодами, а також друга, яка складається із двох серій. Цікаво, що перші сім серій "Дивних див 4" встановив рекорд з переглядів серед англомовних серіалів Netflix, адже зібрав 286,79 мільйона годин перегляду. Фінальна серія сезону триватиме аж 2 години й 30 хвилин!

"Дивні дива": трейлер 4 сезону

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Оселя зла

Дата виходу: 14 липня

Сезон: перший

Події у серіалі відбуваються у 2036 році, ба більше, 14 років після того, як смертельний вірус спричинив апокаліпсис у світі. У центрі сюжету ж Джейд Вескер, донька антагоніста Альберта Вескера.

Сюжетні лінії відбуватимуться у двох часових межах: перша – про підлітковий вік доньок Вескера, Джейд та Біллі, котрі переїжджають у Раккун-Сіті. Там з ними відбуваються різні химерні події, адже місто насправді приховує чимало секретів, від яких з’являються сироти на шкірі. Друга розповість історію дорослої Джейд. Зокрема про її виживання після апокаліпсису і переслідування минулого.

"Оселя зла": дивіться трейлер серіалу

Панда Кунг-Фу: Лицар Дракона

Дата виходу: 14 липня

Сезон: перший

За сюжетом легендарний воїн вирушає у пригоди разом з англійською лицаркою. Вони хочуть знайти магічну зброю, яка допоможе врятувати світ!

"Панда Кунг-Фу: Лицар Дракона": дивіться трейлер

Місячна гавань

Дата виходу: 7 липня

Сезон: перший

"Місячна гавань" – така собі утопічна спільнота, розташована в Едемському саду на Місяці. Серіал розповість історію пілотки та контрабандистки Белли Свей через 100 років нинішнього часу, яку звинуватили у злочині та відправили до "Місячної гавані".

"Побачимося на Місяці", – йдеться у трейлері проєкту.

"Місячна гавань": дивіться тизер-трейлер серіалу

Меггі

Дата виходу: 6 липня

Сезон: перший

Молода жінка намагається впоратися з життям, примирившись зі своїми екстрасенсорними здібностями. Вона може бачити майбутнє кожного, але її теперішнє – у повному хаосі.

"Меггі": дивіться трейлер