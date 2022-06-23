Редакция Кино 24 подготовила вам подборку интересных, на наш взгляд, новинок, которые выйдут в июле. Берите с собой мороженое, любимых, родных или друзей и приобщайтесь к приключениям, которые подготовили для вас лучшие кинематографисты мира.

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В премьерах сериалов июля – долгожданная вторая часть 4 сезона "Очень странных дел", "Обитель зла", "Панда Кунг-Фу: Рыцарь Дракона" и другие. Сегодня расскажем о лентах, которые вас удивят, заставят улыбнуться и изрядно полоскочут нервы. Вы с нами? Уехали!

Премьеры сериалов июля 2022

Очень странные дела

Дата выхода: 1 июля

Сезон: четвертый, вторая часть

В этом детективном сериале встречаются загадочные вещи. Все началось с того, как в 1983 году в штате Индиана таинственным образом исчез 12-летний Уилл Байерс. Мать, полиция и друзья мальчика начинают расследование. И в один момент товарищи Вилла встречают в лесу особую девочку, точно что-то знающую о пропавшем друге. С каждым сезоном сериала становится только удивительнее!

Четвертый сезон разделен на две части: первая из семи эпизодов, а также вторая, состоящая из двух серий. Интересно, что первые семь серий "Удивительных чудес 4" установил рекорд по просмотрам среди англоязычных сериалов Netflix, ведь собрал 286,79 миллиона часов просмотра. Финальная серия сезона будет длиться 2 часа и 30 минут!

"Очень странные дела": трейлер 4 сезона

Вашему вниманию "Очень странные дела 4": Джейми Бауэр превращается в Векну – чрезвычайное видео из гримерки

2. Обитель зла

Дата выхода: 14 июля

Сезон: первый

События в сериале происходят в 2036 году, более 14 лет после того, как смертельный вирус вызвал апокалипсис в мире. В центре сюжета Джейд Вескер, дочь антагониста Альберта Вескера.

Сюжетные линии будут проходить в двух временных пределах: первая – о подростковом возрасте дочерей Вескера, Джейд и Билли, переезжающих в Раккун-Сити. Там с ними происходят разные причудливые события, ведь город действительно скрывает немало секретов, от которых появляются сироты на коже. Вторая расскажет историю взрослой Джейд. В частности, о ее выживании после апокалипсиса и преследовании прошлого.

"Обитель зла": смотрите трейлер сериала

Панда Кунг-Фу: Рыцарь Дракона

Дата выхода: 14 июля

Сезон: первый

По сюжету легендарный воин отправляется в приключения вместе с английским рыцарем. Они хотят найти магическое оружие, которое поможет спасти мир!

"Панда Кунг-Фу: Рыцарь Дракона": смотрите трейлер

Лунная гавань

Дата выхода: 7 июля

Сезон: первый

"Лунная гавань" – эдакое утопическое сообщество, расположенное в Эдемском саду на Луне. Сериал расскажет историю пилотки и контрабандистки Беллы Свей через 100 лет нынешнего времени, которую обвинили в преступлении и отправили в "Лунный гавани".

"Увидимся на Луне", – говорится в трейлере проекта.

"Лунная гавань": смотрите тизер-трейлер сериала

Мэгги

Дата выхода: 6 июля

Сезон: первый

Молодая женщина пытается справиться с жизнью, смирившись со своими экстрасенсорными способностями. Она может видеть будущее каждого, но ее настоящее – в полном хаосе.

"Мэгги": смотрите трейлер