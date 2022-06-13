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Гідні українські серіали, які є сенс переглянути кожному українцю

"Століття Якова"

Рік: 2016

Кількість сезонів: 1

​У ролях: Станіслав Боклан, Роман Луцький, Людмила Загорська та інші

"Століття Якова" – чотирисерійний історичний мінісеріал. Картина ґрунтується на однойменному романі Володимира Лиса.

Головний герой – простий український селянин, на долю якого випало чимало випробувань. Серіал розповідає і про кохання, і про польське володарювання на Заході, зброю, нашу культуру та історію України. Захоплива і романтична драма точно не залишить вас байдужими.

Автор роману "Століття Якова" Володимир Лис зазначив, що серіал є динамічним, хоч спрощено і змінено багато сюжетних ліній. Сценарій створив Андрій Кокотюха. За словами Лиса, він розширив образ героя Тимоша Вергуна, який став майже на одну планку з головним героєм – молодим Яковом.

"Століття Якова" перша частина: дивіться онлайн

"Перші ластівки"

Рік: 2019 і 2020

Кількість сезонів: 2

​У ролях: Максим Девізоров, Максим Самчик, Таїсія Щурук, Вікторія Литвиненко, Анастасія Пустовіт, Ада Роговцева та інші

"Перші ластівки" – український молодіжний телесеріал-антологія. Кожен сезон сприймається як самостійний мінісеріал з різними персонажами та їхніми історіями. Зокрема перші два сезони пов’язує тільки один загадковий персонаж-антагоніст "Друг".

Перший сезон серіалу розповідає про життя підлітків у школі, другий – в університеті на факультеті журналістики. Звичайне життя героїв сповнене різними пригодами.

Однак, серіал можна назвати й трилером чи детективом через зображення вбивств і їхніх розслідувань. Розплутуючи складні життєві історії, підлітки дізнаються чимало таємниць однолітків, а також порушують соціальні теми, якими живе сучасна молодь.

Цікаво, що у лютому 2021 року StarLightMedia повідомила, що серіал продовжили на третій сезон.

До речі, після повномасштабного вторгнення Росії, команда фільму прибрала із його графіки літери Z та V, які росіяни використовують для позначення військової техніки.

"Перші ластівки" перший сезон: дивіться усі серії

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"І будуть люди"

Рік: 2020

Кількість сезонів: 1

У ролях: Віктор Жданов, Остап Дзядек, Акмал Гурєзов, Олена Борозенець

"І будуть люди" – український драматичний серіал-епопея. Проєкт зняли за однойменним романом Анатолія Дімарова. Серіал має 12 серій, присвячених кожному персонажу.

Серіал "І будуть люди" вперше за часи Незалежності відтворює на екрані справжню історію українського села і народу. Показує кричущу драму покоління, яке в вирі турбулентних подій тридцятих років було на межі знищення,

– написала у своєму інстаграмі FILM.UA Group.

"І хоч події саги відбуваються більш як сто років тому, аудиторії будуть зрозумілі мотиви, почуття та думки героїв. Бо нас із ними об'єднують вічні цінності: непереможне бажання любити, залишатися самим собою, захищати свій будинок і своїх близьких. Багато глядачів впізнають в персонажах своїх бабусь, дідусів і навіть себе, бо те, що довелося пережити їм, переживаємо ми сьогодні, – доповнила компанія.

"І на оновленій землі

Врага не буде, супостата,

А буде син, і буде мати,

І будуть люди на землі"

Тарас Шевченко

"І будуть люди": дивіться всі серії історичної саги

"Спіймати Кайдаша"

Рік: 2020

Кількість сезонів: 1

​У ролях: Віктор Жданов, Ірина Мак, Тарас Цимбалюк, Григорій Бакланов, Антоніна Хижняк та інші

Серіал зняли за повістю Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім’я". Сценарій переробили на сучасний лад, щоб глядач на прикладі сімейних чвар з 20 століття побачив проблеми сьогодення. Екранізувати історію взялась талановита сценаристка Наталія Ворожбит, яка і сама постала перед глядачем у ролі мами Мелашки.

До теми "Спіймати Кайдаша" – ковток свіжого повітря, – Цимбалюк згадав про "зросіянізовані" серіали

Хто ще не бачив – рекомендуємо до перегляду, це допоможе також розслабитися і хоч на трохи відірватися від новин про війну.

"Спіймати Кайдаша": дивіться першу серію онлайн

"Кава з кардамоном"

Рік: 2021

Кількість сезонів: 1

​У ролях: Тарас Цимбалюк, Анна Чесляк, Олег Стальчук, Леся Самаєва, Софія Бровко та інші.

В історичній драмі "Кава з кардамоном" показали захопливу та пристрасну історію, грішні почуття одруженого польського шляхтича Адама та юної української сироти Анни. Це все відбувається на тлі революції 1848–1849 років – "Весни народів".

Сценарій серіалу створено на основі роману української письменниці Наталії Гурницької "Мелодія кави у тональності кардамону", над яким вона працювала понад 10 років.

"Кава з кардамоном": дивіться онлайн першу серію

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