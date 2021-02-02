Популярний український серіал "Перші ластівки" продовжили на 3 сезон! Цю інформацію офіційно підтвердили автори рейтингового телепроєкту.

Джерело: КП в Украине

Після шаленого успіху нових серій "Перші ластівки: Zалежні" у прихильників стрічки було тільки одне питання: чи продовжать успішний проєкт. Наразі автори серіалу офіційно оголосили, що працюють над новими епізодами. Однак коли відбудуться зйомки та яким сюжетом вони дивуватимуть цього разу – поки невідомо.

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Третій сезон "Перших ластівок" буде. Але коли – точно поки сказати не можу,

– заінтригувала продюсерка "Нового каналу" Саша Ткаченко.

Прокоментувала вона і шалений успіх "Перших ластівок". За словами Саші Ткаченко, стрічка отримала стільки схвальних коментарів через гострі теми, які порушили у серіалі. Окрім цього, на популярність повпливав талановитий акторський склад "Перших ластівок".

"Все дуже просто: група, яка працює на "Перших ластівках", завжди хоче зробити максимум з того, що вони можуть у заданих рамках. Успіх цього серіалу в тому, що у нього є шоуранер Женя Тунік, який і пише, і знаходиться на майданчику, тобто людина веде весь проєкт від початку до кінця, він його і мама, і тато. Женя весь процес тримає в голові, і це феноменально важливо. Тому що найчастіше режисери проєкти не пишуть, не монтують, від цього вони і виходять якимись безпритульними дітьми",

Серіал "Перші ластівки": сюжет

"Перші ластівки" – це перший в історії українського кінематографа серіал-антологія. Виходить стрічка на "Новому каналі", після чого епізоди викладають у відкритий доступ в мережу. У перших 2 сезонах актори змогли зіграти кардинально різних героїв та розказати глядачам не схожі одна на одну історії.

Події дебютних серій "Перших ластівок" розгортались довкола групи школярів. Їхня однокласниця покінчила життя самогубством, а винуватцем її смерті міг бути анонімний користувач мережі з прізвиськом Друг. Вже у "Zалежних" події перемістились в університет, де один зі студентів факультету журналістики також наклав на себе руки. Розплутуючи складні життєві історії, підлітки дізнаються чимало таємниць однолітків, а також порушують соціальні теми, якими живе сучасна молодь.

Головні ролі у "Перших ластівках" зіграли:

Олександр Рудинський

Таїсія-Оксана Щурук

Максим Девізоров

Максим Самчик

Олег Гоцуляк

Анастасія Пустовіт

Анастасія Рула

Олександр Бегма

Вікторія Литвиненко та ін.

Ймовірно, ці ж актори будуть проходити кастинги до 3 сезону "Перших ластівок". Однак хто з них зуміє вибороти роль – поки невідомо.