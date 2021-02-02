Популярный украинский сериал "Первые ласточки" продлили на 3 сезон! Эту информацию официально подтвердили авторы рейтингового телепроекта.

Источник: КП в Украине

После безумного успеха новых серий "Первые ласточки: Zависимые" у поклонников ленты был только один вопрос: продолжат ли успешный проект. Сейчас авторы сериала официально объявили, что работают над новыми эпизодами. Однако когда состоятся съемки и каким сюжетом они будут удивлять на этот раз – пока неизвестно.

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Третий сезон "Первых ласточек" будет. Но когда – точно пока сказать не могу,

– заинтриговала продюсер "Нового канала" Саша Ткаченко.

Прокомментировала она и бешеный успех "Первых ласточек". По словам Саши Ткаченко, лента получила столько лестных комментариев из-за острых тем, которые затронули в сериале. Кроме этого, на популярность повлиял талантливый актерский состав "Первых ласточек".

"Все очень просто: группа, которая работает на "Первых ласточках", всегда хочет сделать максимум из того, что они могут в заданных рамках. Успех этого сериала в том, что у него есть шоуранер Женя Туник, который и пишет, и находится на площадке, то есть человек ведет весь проект от начала до конца, он его и мама, и папа. Женя весь процесс держит в голове, и это феноменально важно. Потому что чаще всего режиссеры проекты не пишут, не монтируют, от этого они и получаются какими-то беспризорными детьми",

Сериал "Первые ласточки": сюжет

"Первые ласточки" – это первый в истории украинского кинематографа сериал-антология. Выходит лента на "Новом канале", после чего эпизоды выкладывают в открытый доступ в сеть. В первых 2 сезонах актеры смогли сыграть кардинально разных героев и рассказать зрителям не похожие друг на друга истории.

События дебютных серий "Первых ласточек" разворачивались вокруг группы школьников. Их одноклассница покончила жизнь самоубийством, а виновником ее смерти мог быть анонимный пользователь сети с прозвищем Друг. Уже в "Zависимых" события переместились в университет, где один из студентов факультета журналистики также наложил на себя руки. Распутывая сложные жизненные истории, подростки узнают немало тайн сверстников, а также затрагивают социальные темы, которыми живет современная молодежь.

Главные роли в "Первых ласточках" сыграли:

Александр Рудинский

Таисия-Оксана Щурук

Максим Девизоров

Максим Самчик

Олег Гоцуляк

Анастасия Пустовит

Анастасия Рула

Александр Бегма

Виктория Литвиненко и др.

Вероятно, эти же актеры будут проходить кастинги в 3 сезон "Первых ласточек". Однако кто из них сумеет завоевать роль – пока неизвестно.