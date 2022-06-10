Про що розповідає серіал

"Кава з кардамоном" – 10-серійна захоплива та пристрасна історія про грішні почуття одруженого польського шляхтича Адама та юної української сироти Анни. Це все відбувається на тлі революції 1848–1849 років – "Весни народів".

Дізнавайтеся більше Про приквел "Джона Віка" та війну в Україні: інтерв'ю з голлівудською акторкою Мариною Мазепою

Локації зйомок

Серіал знімали у дивовижних місцях України, у містах та селах. У фейсбуці СТБ повідомив, що команда дуже серйозно поставилася до локацій.

Кожна з них неповторна та чудово передає дух 19 століття,

– зазначив канал.

Локації зйомок "Кави з кардамоном" / Фото з фейсбуку СТБ

Акторський склад

Головні ролі в історичній драмі зіграли українська акторка театру і кіно Олена Лавренюк та польський актор Павел Делонг. Окрім них, зірковий склад поповнили:

Тарас Цимбалюк;

Анна Чесляк;

Олег Стальчук;

Леся Самаєва;

Софія Бровко;

Анастасія Остреїнова та інші.

"Кава з кардамоном" 2021 рік: трейлер історичного українського серіалу

Коментарі Beta Film та Starlight Media щодо покупки прав

Вероніка Ковакова, виконавча віцепрезидентка Beta Film з міжнародних продажів у Східній Європі та Туреччині, зазначила, що у Beta Film твердо вірять в якість продуктів і таланти Центральної та Східної Європи.

"Кава з кардамоном", за її словами, – ідеальний приклад значущості локальної історії, талановитих креативників і відмінної виробничої якості: "Для мене було честю представити світові цю епічну класичну драму на NEM Dubrovnik".

Наталя Геровська, директорка департаменту з монетизації контенту Starlight Media, поділилася: "Угода з компанією Beta Film стала для нас ще одним кроком до інтеграції з європейським ринком і знаком якості нашого контенту. Спільно з Beta Film ми зробимо все можливе, щоб красива історія кохання знайшла нових глядачів у багатьох країнах світу та змогла підкорити їхні серця".

Ася Батаєва-Докаленко, керівниця відділу міжнародних продажів й копродукції Starlight Media, також поділилася, що всі творча команда рада розпочати партнерство з компанією Beta Film, яка має потужний досвід й експертизу в дистрибуції контенту.

Ми віримо, що завдяки нашій співпраці широке коло глядачів у всьому світі зможе, побачивши цю захопливу драму, глибше познайомитись з історією України, нашою неповторною культурою, цікавими героями та творчими командами, які виготовляють насправді унікальний контент,

– доповнила Ася.

Читайте також "Якість нашого продукту виросте в рази": Цимбалюк про ріст українського кіно після перемоги

"Каву з кардамоном" придбала німецька кінокомпанія Beta Film / Фото з фейсбуку серіалу

Що треба знати про Beta Film? Як повідомила пресслужба серіалу "Кава з кардамоном", Beta Film – це один з найбільших виробників фільмів, серіалів та документальних фільмів у світі. Штаб-квартира компанії знаходиться у Мюнхені (Німеччина), має філії у США, Латинській Америці, Азії та Європі. Beta Film працює як із державними, так і з приватними мовниками. Каталог Beta Film налічує понад 4000 найменувань художнього, документального, багатосерійного й телевізійного кіно.