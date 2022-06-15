Цікаво, що серіал "Гра в кальмара" у свій час став найпопулярнішим проєктом за всю історію сервісу Netflix. Він підкорив серця мільйони глядачів, а точніше 140 мільйонів користувачів у всьому світі. 9-серійне південнокорейське шоу спрямовує до тем глобальної соціальної нерівності, насильства і жорстокості суспільства.

До теми Хлопець-лялька і повернення головного героя: яким буде другий сезон "Гри в кальмара"

Netflix зніме реаліті-шоу за мотивами "Гри в кальмара"

У реаліті-шоу з назвою "Гра в кальмара: Виклик" з’явиться лялька з гри "Червоне світло, зелене світло" та чимало охоронців у масках. Творці проєкту готові запропонувати найбільший в історії реаліті-телебачення грошовий приз – 4,56 мільйона доларів – одному із 456 учасників.

Відомо, що нове реаліті-шоу матиме 10 серій. Зйомки відбуватимуться у Великій Британії. До реаліті-шоу відберуть лише англомовних учасників з усього світу.

За сюжетом серіалу, група людей, зневірених і обтяжених боргами, погодилися взяти участь у божевільних та небезпечних іграх на виживання. У гонитві за грошима 456-м учасникам доводиться зраджувати, обманювати й показувати свої найжорстокіші сторони. Переможцем може стати лише один, решта загинуть.

Яким буде сценарій реаліті-шоу та як Netflix планує адаптовувати ігри, в яких, наприклад, гігантська лялька вбиває людей, чи охоронці в масках стріляють у голову конкурентам, якщо вони не зможуть правильно вирізати цукерку, поки не відомо. Однак, можна з упевненістю припустити, що вбивства не буде.

Нагадаємо, фанати успішного південнокорейського серіалу цього тижня отримали хороші новини. Хван Дон Хьок офіційно анонсував другий сезон "Гри в кальмара". Головним героєм другого сезону "Гри в кальмара" буде Сон Гі Хун. Крім цього, у твітері Netflix режисер запевнив, що у продовженні з’явиться бойфренд ляльки з гри про червоне та зелене світло.

Варто зазначити, сценарист і режисер Гван Дон-хьок, який шукав спонсора для стрічки 12 років, за основу взяв популярну гру серед школярів, яка називається "Кальмар". За її правилами діти діляться на дві групи, які мають боротися за право зайняти ділянку, яка схожа на морського мешканця.