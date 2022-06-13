Яким буде другий сезон "Гри в кальмара"

Тепер офіційно ми можемо сказати, що головним героєм другого сезону "Гри в кальмара" буде Сон Гі Хун. Крім цього, у твітері Netflix режисер запевнив, що у продовженні з’явиться бойфренд ляльки з гри про червоне та зелене світло.

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Також може повернутися "рекрутер" із синіми та червоними картками, який запрошував "учасників" доєднатися до гри.

Попри шалену цікавість глядачів до другого сезону серіалу, ми не можемо сказати точно, скільки залишилося часу до прем’єри. Втім, за словами режисера, якщо "все складеться вдало", "Гра в кальмара" може вийти до кінця 2024 року.

Минулого разу знадобилося 12 років, щоб втілити в життя перший сезон "Гри в кальмара". Але знадобилося 12 днів, щоб Squid Game стала найпопулярнішим серіалом Netflix за всю історію. Як сценарист, режисер і продюсер "Гри в кальмара" – красно дякую фанатам у всьому світі. Дякую, що дивитеся та любите наше шоу,

– сказав режисер.



Хван Дон Хьок анонсував другий сезон / Твітер Netflix

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Кі Хун та Ін Хо в серіалі "Гра в кальмара": можливий розвиток подій

Раніше під час Deadline Contenders Television режисер розсекретив два гучних імені, які повертаються у другому сезоні. Це Кі Хун, якого зіграв Лі Чон Че, та Ін Хо, в ролі якого виступив Лі Бьон-Хон. Повернення цих персонажів є очікуваним.



Кі Хун та Ін Хо в серіалі "Гра в кальмара" / Колаж 24 каналу

Коли ми побачили обличчя Фронтмена у першому сезоні серіалу

Це сталося під час драматичної сцени на острові. Цікавить також доля ще одного персонажа – полісмена Джун Хо. Він проник на острів у ролі наглядача, дізнався багато про гру і, здається, встиг надіслати фото та відео своєму колезі, принаймні, точно додзвонився до нього. Власне, він є братом Фронтмена.

У драматичній сцені на острові Ін Хо зняв маску і попросив брата приєднатися до їхньої команди. Полісмен відмовився і головний, довго не думаючи, вистрілив в нього. Нам показали, як Хван Джун Хо, з пораненням у плечі, впав зі скелі, але чи залишився живим – невідомо. Водночас мертвого тіла нам також не показали.

Як фронтмен ігор, Ін Хо займає стратегічне положення, щоб саботувати всю операцію, якщо він виступить проти VIP-персон. Також є шанс, що Джун Хо пережив своє падіння та у другому сезоні творці шоу таки розкажуть історію їхніх стосунків, позаяк у першому вони не встигли цього зробити.

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Можливий розвиток подій навколо Кі Хуна

Кі Хун є центральним героєм серіалу. Навколо цього персонажа існує безліч теорій, які пояснюють, що ж буде з ним далі. Згідно з однією, він продовжить гру, але у ролі наглядача. По-перше, на це може вказувати колір його волосся. Ви пам’ятаєте, він, перед вильотом, перефарбував волосся у рожевий – костюми наглядачів саме такого кольору. По-друге, за декілька метрів до посадки на літак, він розвернувся і пішов з новим натхненням і грандіозними планами.

Перед тим, в аеропорту він побачив процес відбору учасників до нової гри. Він не встиг поговорити з "рекрутером", однак, встиг забрати картку у нового "кандидата". Зателефонувавши за номером картки, Кі Хун ще раз поговорив з фронтменом, зрозумівши, що організація все ще спостерігає за ним. Відмовившись сісти у свій літак, на якому він повинен був побачити свою дочку, Кі Хун хоче помститися винним.

За словами Хван Дон Хьока, альтернативний фінал змінив би сюжетну лінію другого сезону. "Якби Кі-Хун сів у цей літак, можливо, другий сезон був би про те, як він переживає травму від того, що бачив, як помирають 455 людей, хоч і перебував у сонячному Лос-Анджелесі, в компанії своєї дочки. Але фінал першого сезону був побудований так, щоб потрапити у джерела антиутопічних ігор, в яких опинився Кі-Хун".

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