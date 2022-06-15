Интересно, что сериал "Игра в кальмара" стал самым популярным проектом за всю историю сервиса Netflix. Он покорил сердца миллионы зрителей, а точнее 140 миллионов пользователей по всему миру. 9-серийное южнокорейское шоу направляет к темам глобального социального неравенства, насилия и жестокости общества.

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Netflix снимет реалити-шоу по мотивам "Игры в кальмара"

В реалити-шоу с названием "Игра в кальмара: Вызов" появится кукла из игры "Красный свет, зеленый свет" и многие охранники в масках. Создатели проекта готовы предложить самый большой в истории реалити-телевидения денежный приз – 4,56 миллиона долларов – одному из 456 участников.

Известно, что новое реалити-шоу будет иметь 10 серий. Съемки будут проходить в Великобритании. В реалити-шоу отберут только англоязычных участников со всего мира.

По сюжету сериала, группа людей, отчаявшихся и обремененных долгами, согласились принять участие в безумных и опасных играх на выживание. В погоне за деньгами 456 участникам приходится изменять, обманывать и показывать свои самые жестокие стороны. Победителем может стать только один, остальные погибнут.

Каким будет сценарий реалити-шоу и как Netflix планирует адаптировать игры, в которых, например, гигантская кукла убивает людей или охранники в масках стреляют в голову конкурентам, если они не смогут правильно вырезать конфету, пока неизвестно. Однако можно с уверенностью предположить, что убийства не будет.

Напомним, фанаты успешного южнокорейского сериала на этой неделе получили хорошие новости. Хван Дон Хек официально анонсировал второй сезон "Игры в кальмаре". Главным героем второго сезона "Игры в кальмаре" будет Сон Ги Хун. Кроме того, в твиттере Netflix режиссер заверил, что в продолжении появится бойфренд куклы из игры о красном и зеленом свете.

Стоит отметить, что сценарист и режиссер Гван Дон-хек, искавший спонсора для ленты 12 лет, за основу взял популярную игру среди школьников, которая называется "Кальмар". По ее правилам дети делятся на две группы, которые должны бороться за право занять участок, похожий на морского жителя.