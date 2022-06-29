Напомним, у южнокорейского сериала "Игра в кальмара" за такой же промежуток времени – 1,6 млрд часов просмотров. Но среди англоязычных шоу "Очень странные дела 4" - на первом месте.

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"Очень странные дела 4" стал самым успешным англоязычным сериалом Netflix

В этом детективном сериале встречаются загадочные вещи. Все началось с того, как в 1983 году в штате Индиана таинственным образом исчез 12-летний Уилл Байерс. Мать, полиция и друзья мальчика начинают расследование. И в один момент товарищи Вилла встречают в лесу особую девочку, которая точно что-то знает о пропавшем друге. С каждым сезоном сериала становится только удивительнее!

Четвертый сезон разделен на две части: первая из семи эпизодами, а также вторая, состоящая из двух серий. Интересно, что первые семь серий "Очень странных дел 4" собрал 930 миллионов часов просмотров. Позже к ним добавят показатели двух оставшихся эпизодов.

Финальные серии сезона выйдут 1 июля и продлятся почти 4 часа!

"Очень странные дела 4": смотрите трейлер второй части сериала

"Игра в кальмара" – самый популярный сериал на Netflix за всю историю сервиса

Через 27 дней после премьеры, состоявшейся 17 сентября 2021 года, фильм просмотрели 111 миллионов фанатов. Сегодня сериал "Игра в кальмара" – самый успешный запуск на Netflix за всю историю сервиса. Ранее рекорд принадлежал первому сезону "Бриджертонов", который посмотрели 82 миллиона аккаунтов.

Сможет ли шоу "Очень странные дела 4" побить этот рекорд – увидим после релиза финальных эпизодов.

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Что известно о "Игре в кальмара"? Интересно, что сценарист и режиссер Гван Дон Хек 12 лет искал спонсора для фильма, а за основу взял популярную игру среди школьников, которая называется "Кальмар". В центре сюжета группа из 465 человек, которые из-за финансовых затруднений, соглашаются принять участие в шести смертельных играх. Победитель – один, который получит 45,6 миллиарда вон (38,5 миллиона долларов), остальные – умрут. Сериал "Игра в кальмара" направляет к темам глобального социального неравенства, насилия и жестокости общества.