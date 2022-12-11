В список вошли ленты, наиболее собрали средств в кинотеатральном прокате и стали интересными среди зрителей. В подборке – "Топ Ган: Мэверик", "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия", " Фантастические твари: Тайны Дамблдора" и другие.
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Самые популярные фильмы 2022 года
Топ Ган: Мэверик
В 2022 году "Топ Ган: Мэверик" пересек отметку в миллиард долларов в мировом прокате (без показа в России и Китае) всего за месяц времени. Таким образом, лента стала самой кассовой в карьере Тома Круза.
Действие фильма "Топ Ган: Мэверик" происходит спустя 36 лет после событий первого фильма. Легендарный пилот Питер Митчел решает поработать новым лётным инструктором, где также учится Брэдли, сын Ника.
"Топ Ган: Мэверик": смотрите трейлер онлайн
Мир Юрского периода 3: Доминион
В этом году также поразились фанаты научно-фантастического мира. "Мир Юрского периода 3: Доминион" с Крисом Праттом в главной роли рассказал о новой главе из жизни динозавров в 21 веке. По сюжету древние ящеры и современные люди пытаются сосуществовать в одной экосистеме и со временем это приводит к роковым последствиям.
Этот фильм – это как 2 часа непрерывного фейерверка. Однажды я вполне осознаю, что эта история была одной из величайших глав моей жизни,
– сказал Кроме Пратт в интервью 24 канала.
"Мир Юрского периода 3: Доминион": смотрите трейлер онлайн
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Двадцать седьмой фильм кинематографической вселенной Marvel стал первой лентой ужасов в ней. События происходят после "Мстителей: Завершение" и доктор Стрэндж продолжает исследовать камень времени.
"Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия": смотрите трейлер онлайн
Бэтмен
Фильм повествует о событиях, происходящих в первый год появления Бэтмена.
Для Брюса Уэйна это непростое время: он теряет контроль, каждую ночь одевает костюм и почти не спит,
– рассказал Роберт Паттинсон
"Бэтмен": смотрите трейлер онлайн
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Тор: Любовь и гром
Супергеройская лента "Тор: Любовь и гром" вошла в 4 фазы киновселенной Marvel. Все события происходят после решающего сражения с Таносом. В одном комментарии режиссер Джеймс Ганн признался, что сюжет "Тор: Любовь и гром" сохранил самую драматичную часть комиксов о супергерое. Речь шла об онкоболезни Джейн, которая заставит Тора делать все, чтобы спасти девушке жизнь.
"Тор: Любовь и гром": смотрите трейлер онлайн
Черная Пантера: Ваканда навсегда
"Черная пантера" стала культурной сенсацией, вышедшей на экраны в феврале 2018 года, разрушив голливудский миф о том, что фильмы с преимущественно темнокожими актерами не могут быть коммерчески выгодными на международном уровне. Однако 28 августа скончался главный герой ленты Чедвик Боузман. Так что в 2022 году эта лента стала одной из самых ожидаемых.
"Черная Пантера: Ваканда навсегда": смотрите трейлер онлайн
Фантастические твари: Тайны Дамблдора
Фанатам историй о Гарри Поттере показали молодого Рубеуса Хагрида. Кроме этого, в ленте появился Том Реддл, который еще не успел стать Волан-де-Мортом.
"Фантастические твари: Тайны Дамблдора": смотрите трейлер онлайн
Uncharted: Неизведанное
Это экранизация серии игр Uncharted студии Naughty Dog с Томом Голландом и Марком Уолбергом. В фильме нам показали, как в руки Нейтана Дрейка попадает загадочный артефакт. Впоследствии главный герой захочет найти клад, однако, на его пути встречается много неожиданностей и препятствий.
"Uncharted: Неизведанное": смотрите трейлер
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Черный Адам
Поклонники супергеройских фильмов DC также получили свою дозу экшена! В фильме отмечается, что 5 тысяч лет назад Кандак был плавательным котлом культур, богатства, силы и магии. "Однако у большинства из нас ничего не было из-за цепи на шее. В Кандаке не было героя – вместо этого они получили меня. Я сделал то, что нужно было сделать, и они посадили меня за это в тюрьму. Сейчас, 5 тысяч лет спустя , я свободен и я вам даю слово – больше меня не остановить", – говорил исполнитель главной роли Двейн Джонсон.
"Черный Адам": смотрите трейлер также
Всё везде и сразу
Этот фильм дает понять, что вы можете быть кем-либо, потому что в мультивселенной существует немало ваших Вариантов. Эвелин, известная актриса, талантливый шеф-повар, оперная дева или мастер боевых искусств, тоже имеет тысячи версий себя. Говорят, таким образом можно спасти мир, но как разобраться с собственными налогами?
"Всё везде и сразу": смотрите трейлер онлайн
Больше популярных фильмов 2022 года
- "Элвис" – фильм рассказывает о взлетах и падениях легендарного Элвиса Пресли. Главную роль сыграл Остин Батлер, поразивший невероятное сходство с артистом.
- "Дорога к НБА" – в главной роли снялся Адам Сендлер, сыгравший скаута НБА. По сюжету он обнаруживает в Испании неопытного, но талантливого игрока и пытается подготовить его к драфту НБА.
- "Быстрее пули" – эффектный экшн по сюжету которого группа наемных убийц оказывается в одном поезде с одной и той же миссией. Поэтому, чтобы добиться успеха, им придется остановить друг друга. Главные роли сыграли Брэд Питт, Сандра Буллок и Аарон Тейлор-Джонсон.
- "Невыносимая тяжесть огромного таланта" – об актерской карьере Николаса Кейджа.
- "Потерянный город" – по сюжету эксцентричная писательница (Сандра Буллок) отправится в промотур своего бестселлера вместе с моделью с обложки своей книги (Ченнинг Татум).
- "Билет в рай" – четвертая совместная работа актеров Джулии Робертс и Джорджа Клуни. По сюжету супруги тайно переезжают на тропический остров и пытаются помешать своей дочери выйти замуж.
- "Морбиус" – об ученом мужчине, лауреате Нобелевской премии, страдающем смертельной болезнью крови.
- "Смерть на Ниле" – сюжет фильма основывается на одноименном романе Агаты Кристи о детективе Эркюле Пуаро. В центре событий – египетский шикарный отдых бельгийского детектива Эркюля Пуаро на борту гламурного парохода, который впоследствии превращается в устрашающий поиск убийцы.
- "Варяг" – настоящий экшен с жаждой мести, силой, волей и настоящей борьбой. И все это – во времена Средневековья. Роберт Эггерс написал сценарий совместно с исландским писателем Сьоном Сигурдссоном. Главную роль сыграла Аня Тейлор-Джой.
- "Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс" – спецепизод, посвященный юбилею саги.
- "Королева-воин" – сюжет фильма основывается на реальных событиях, происходивших в африканском королевстве Дагомея. Лента о настоящем мужестве женщин и независимости. События в картине проходят в 18 – 19 веках. Главную роль в фильме сыграла знаменитая актриса Виола Дэвис.