В список вошли ленты, наиболее собрали средств в кинотеатральном прокате и стали интересными среди зрителей. В подборке – "Топ Ган: Мэверик", "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия", " Фантастические твари: Тайны Дамблдора" и другие.

Примите во внимание IMDb назвал лучших актеров 2022 года – без Дженны Ортеги

Самые популярные фильмы 2022 года

Топ Ган: Мэверик

В 2022 году "Топ Ган: Мэверик" пересек отметку в миллиард долларов в мировом прокате (без показа в России и Китае) всего за месяц времени. Таким образом, лента стала самой кассовой в карьере Тома Круза.

Действие фильма "Топ Ган: Мэверик" происходит спустя 36 лет после событий первого фильма. Легендарный пилот Питер Митчел решает поработать новым лётным инструктором, где также учится Брэдли, сын Ника.

"Топ Ган: Мэверик": смотрите трейлер онлайн



Мир Юрского периода 3: Доминион

В этом году также поразились фанаты научно-фантастического мира. "Мир Юрского периода 3: Доминион" с Крисом Праттом в главной роли рассказал о новой главе из жизни динозавров в 21 веке. По сюжету древние ящеры и современные люди пытаются сосуществовать в одной экосистеме и со временем это приводит к роковым последствиям.

Этот фильм – это как 2 часа непрерывного фейерверка. Однажды я вполне осознаю, что эта история была одной из величайших глав моей жизни,

– сказал Кроме Пратт в интервью 24 канала.

"Мир Юрского периода 3: Доминион": смотрите трейлер онлайн

Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия

Двадцать седьмой фильм кинематографической вселенной Marvel стал первой лентой ужасов в ней. События происходят после "Мстителей: Завершение" и доктор Стрэндж продолжает исследовать камень времени.

"Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия": смотрите трейлер онлайн

Бэтмен

Фильм повествует о событиях, происходящих в первый год появления Бэтмена.

Для Брюса Уэйна это непростое время: он теряет контроль, каждую ночь одевает костюм и почти не спит,

– рассказал Роберт Паттинсон

"Бэтмен": смотрите трейлер онлайн

Интересно 11 крутых фильмов и сериалов на вечер, когда есть свет

Тор: Любовь и гром

Супергеройская лента "Тор: Любовь и гром" вошла в 4 фазы киновселенной Marvel. Все события происходят после решающего сражения с Таносом. В одном комментарии режиссер Джеймс Ганн признался, что сюжет "Тор: Любовь и гром" сохранил самую драматичную часть комиксов о супергерое. Речь шла об онкоболезни Джейн, которая заставит Тора делать все, чтобы спасти девушке жизнь.

"Тор: Любовь и гром": смотрите трейлер онлайн

Черная Пантера: Ваканда навсегда

"Черная пантера" стала культурной сенсацией, вышедшей на экраны в феврале 2018 года, разрушив голливудский миф о том, что фильмы с преимущественно темнокожими актерами не могут быть коммерчески выгодными на международном уровне. Однако 28 августа скончался главный герой ленты Чедвик Боузман. Так что в 2022 году эта лента стала одной из самых ожидаемых.

"Черная Пантера: Ваканда навсегда": смотрите трейлер онлайн

Фантастические твари: Тайны Дамблдора

Фанатам историй о Гарри Поттере показали молодого Рубеуса Хагрида. Кроме этого, в ленте появился Том Реддл, который еще не успел стать Волан-де-Мортом.

"Фантастические твари: Тайны Дамблдора": смотрите трейлер онлайн

Uncharted: Неизведанное

Это экранизация серии игр Uncharted студии Naughty Dog с Томом Голландом и Марком Уолбергом. В фильме нам показали, как в руки Нейтана Дрейка попадает загадочный артефакт. Впоследствии главный герой захочет найти клад, однако, на его пути встречается много неожиданностей и препятствий.

"Uncharted: Неизведанное": смотрите трейлер

Читайте также 10 фильмов и сериалов на выходные, чтобы отдохнуть и отвлечься

Черный Адам

Поклонники супергеройских фильмов DC также получили свою дозу экшена! В фильме отмечается, что 5 тысяч лет назад Кандак был плавательным котлом культур, богатства, силы и магии. "Однако у большинства из нас ничего не было из-за цепи на шее. В Кандаке не было героя – вместо этого они получили меня. Я сделал то, что нужно было сделать, и они посадили меня за это в тюрьму. Сейчас, 5 тысяч лет спустя , я свободен и я вам даю слово – больше меня не остановить", – говорил исполнитель главной роли Двейн Джонсон.

"Черный Адам": смотрите трейлер также

Всё везде и сразу

Этот фильм дает понять, что вы можете быть кем-либо, потому что в мультивселенной существует немало ваших Вариантов. Эвелин, известная актриса, талантливый шеф-повар, оперная дева или мастер боевых искусств, тоже имеет тысячи версий себя. Говорят, таким образом можно спасти мир, но как разобраться с собственными налогами?

"Всё везде и сразу": смотрите трейлер онлайн

Больше популярных фильмов 2022 года