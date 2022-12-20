Многие сериалы запомнились миру в 2022 году. От "Белого лотоса", "Шантарам" и "Короны" до "Уэнсдэй", "Дома Дракона" и "Дамера" – лучше всего в нашей подборке по итогам года.

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Самые популярные сериалы 2022 года, которые стоит посмотреть

Уэнсдэй

"Уэнсдэй" вышел на Netflix 23 ноября и почти через месяц после премьеры пересек отметку в миллиард часов просмотров среди зрителей. Сериал рассказывает о семейке Аддамс, в частности, о дочери Мортисии и Гомеса – Уэнсдэй. Она селится в новую школу и ищет причину жестоких убийств местных жителей. По сюжету, Уэнсдэй хочет разгадать тайну, повлиявшую на ее семью 25 лет назад.

"Уэнсдэй": смотрите трейлер сериала

Шантарам

Об этом сериале говорили очень много, ведь его ждали 4 года и он наконец вышел на экраны в 2022 году. Снят по одноименному роману-бестселлеру австралийского писателя Грегори Дэвида Робертса. По сюжету главный герой, он же бывший писатель и грабитель, бежит из тюрьмы и поселяется в Индии. Лин Форд стремится потеряться на многолюдных улицах Бомбея 1980-х годов, но, облегчая страдания бедных и отверженных, он проявляет мужество, обретает друзей и встречает неожиданную любовь.

К сожалению, проект был закрыт после первого сезона.

"Шантарам": смотрите трейлер

Белый лотос

Второй сезон сериала, вышедший в 2022 году, также получил одобрительные отзывы от зрителей и обсуждений – в частности после 5 серии. "Белый лотос" – это острая социальная сатира, изображающая истории разных сотрудников и гостей эксклюзивного курорта в течение одной недели. Сначала кажется, что каждый герой – идеален, но это не так. В каждом эпизоде сериала жизни персонажей сильно изменяются, их тайны раскрывают с каждым днем.

Будет ли третий сезон – пока неизвестно. Но, возможно, новые приключения будут проходить на Мальдивах!

"Белый лотос": смотрите трейлер

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Дом Дракона

Этот сериал наверняка не нуждается в представлении! Один из лучших в 2022 году. Обзор каждой серии и интересные материалы на тему – читайте по ссылке. Но, если коротко, это приквел "Игры престолов", каждая серия которого заслуживает внимания. Ждем второй сезон!

"Дом Дракона": смотрите трейлер

Песочный человек

Премьера фэнтезийного сериала "Песочный мужчина" состоялась 5 августа 2022 года. Летом экранизация комиксов Нила Геймана возглавила рейтинг самых популярных новинок Netflix!

Сериал The Sandman является экранизацией одноименной серии комиксов, созданных по сценарию Нила Геймана. По сюжету в 1916 году Морфей, Повелитель Снов, попадает в плен к колдуну и оккультисту Родерику Берджессу. В 2021 году он вырывается на свободу, хочет вернуть себе царство Снов и сделать там порядок.

"Песочный человек": смотрите трейлер

Андор

"Андор" – новый сериал из вселенной "Звездных войн", показавший историю Кассиана Андорра. Сериал, он же приквел фильму "Бунтарь Один", воспроизводит события, произошедшие за 5 лет до оригинальной истории в ленте. Главные роли сыграли актеры Диего Луна ("Дождливый день в Нью-Йорке"), Стеллан Скашгорд ("Тор"), Адриа Архона ("Морбиус") и другие.

"Андор": смотрите трейлер

Монстр: История Джеффри Дамера

Сериал повествует об истории серийного убийцы, который на протяжении 13 лет, в 1978 – 1991 годах, убил 17 мужчин и подростков. Кроме истории главного героя, в которого превратился 35-летний Эван Питерс, в сериале подробно изображается жизнь жертв маньяка, а также попытки полисменов, которые более 10 лет не могли поймать убийцу.

"Монстр: История Джеффри Дамера": смотрите трейлер

Кстати говоря Второй сезон "Уэнсдэй" появится быстрее, чем мы думали: продюсеры уже начали подготовку

Властелин колец: Кольца власти

История в новом проекте разворачивается за тысячи лет до событий из книг писателя Джона Толкина и фильмов Питера Джексона по мотивам "Властелина колец". Сериал, события которого разворачиваются во Второй эпохе Средиземья, рассказывает историю создания колец и восхождения Саурона.

"Властелин колец: Кольца власти": смотрите трейлер

Ведьмак: Кровное происхождение

В синопсисе описывается, что действие происходит за 1200 лет до Геральта, Цири и Еннифера. Сюжет покажет забытую временем историю: последствия катаклизма Конъюнкции Сфер, объединивших миры чудовищ, людей и эльфов. Все это привело к созданию ведьмаков. Авторы представят первый прототип ведьмака.

"Ведьмак: Кровное происхождение": смотрите трейлер

Вымышленная Анна

Шоу рассказывает историю 31-летней российской мошенницы Анны Сорокиной, которая после переезда из России в Германию решила, что стража большего и переехала в США. Здесь она начала убеждать нью-йоркскую элиту в том, что является наследницей немецкого происхождения, обладательницей трастового фонда в 60 миллионов евро, еще и взяла себе псевдоним – Анна Делви.

"Выдуманная Анна": смотрите трейлер

Озарк, 4 сезон

Финансовый консультант вместе с семьей переезжает из Чикаго в городок Озарк штата Миссури, где ему нужно отмыть 500 миллионов долларов, которые он должен наркобарону.

"Озарк": смотрите трейлер онлайн

Очень странные дела 4

По сюжету, в 1983 году в штате Индиана таинственным образом исчез 12-летний Уилл Байерс. С этого времени случаются очень странные вещи, которые с каждым сезоном интригуют все больше.

"Очень странные дела 4": смотрите трейлер

Корона

Драматический сериал по мотивам реальных событий рассказывает о жизни королевы Елизаветы II, а также о политических и личных событиях, повлиявших на ее правление.

"Корона": смотрите трейлер онлайн