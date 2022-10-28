Приквел "Игры престолов" стал самой популярной премьерой за всю историю HBO. Первый эпизод сериала "Дом Дракона" просмотрели почти 10 миллионов зрителей за ночь, равно как и финальную серию. За пределами США сериал стал популярнее "Игры престолов".

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Каким вышел первый сезон "Дома Дракона" и чего ждать дальше

Обзоры всех серий "Дома Дракона" на 24 канале

Редакция Кино 24 внимательно наблюдала за 10-ройным сериалом и после просмотра делилась своими впечатлениями. В частности о сериале мы подготовили немало интересных материалов:

Что больше всего шокировало зрителей в первом эпизоде сериала – здесь и здесь;

Как душевные разговоры и прогулки в потрясающих садах соединились с компьютерной графикой и поразили поклонников по ту сторону экрана – здесь;

Каковы отношения Рейниры с отцом Визерисом, а также как она чувствует себя, когда у короля рождается первый сын Эйгон – здесь;

Какой киноляп заметили зрители в третьей серии – здесь;

Как Деймон, Рейнира и сэр Коул поразили зрителей откровенными интимными сценами – здесь;

Когда мы узнали о болезни Визериса и произошедшем на свадьбе Рейниры – здесь;

Как скачок во времени повлиял на героев сериал в 5 и 6 эпизодах – здесь;

Какими стали трое детей Рейниры через 10 лет жизни в королевстве – здесь;

Почему Рейнира стала женой Дэймона – здесь;

Какими были последние слова Визериса – здесь;

Почему "Дом Дракона" сравнивают со Шреком – веселые кадры здесь;

Выживут ли два сына Рейниры в финале – здесь.

За кулисами первого сезона "Дома Дракона" / Фото с телеграммы Geek Journal

Каким будет продолжение "Дома Дракона"

На фоне финала сезона шоураннер Райан Кондал дал интервью The Sunday Times, в котором рассказал, чего стоит ждать от продолжения. В первую очередь, он поделился, что удивлен тем, как сериал за столь малый промежуток времени смог завоевать сердца миллионы киноманов. Он дополнил, что теперь предстоит большая работа над вторым сезоном.

По словам сценариста, в продолжении будет еще больше интимных сцен и сам сезон будет похож на середину "Игры престолов".

Мы перейдем к зрелищу. Однако вы должны понимать, что важно показать персонажей с разных сторон, прежде чем бросать их в битву. Второй сезон будет напоминать середину "Игры престолов", и зрители смогут ощутить всю трагедию, потому что мы уделили внимание этим героям в первом сезоне,

– подчеркнул Райан Кондал.

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Когда ждать премьеру второго сезона

Программный директор канала HBO Кейси Блойс заявил, что второй сезон следует ждать не раньше 2024 года: "В 2023 году не ждите – скорее, думаю, где-то в 2024 году. Мы только начали разрабатывать план, как и в прошлый раз многое остается неизвестным. Мы не уклоняемся, но вам не хочется, чтобы мы сказали сначала одно, а потом перенесли".

Кстати, сериал продлили на второй сезон через несколько часов после премьеры 21 сентября. Создатели написали: "Пламя властвует. "Дом Дракона" продлен на второй сезон".

Сколько сезонов хочет видеть писатель Джордж Мартин

Сценаристы еще не озвучивали, будет ли "Дом Дракона" 3 и 4 сезона, но автор Джордж Мартин подчеркнул, что было бы здорово, если бы сериал имел 4 сезона по 10 дней, чтобы полностью раскрыть историю, написанную в его книге.