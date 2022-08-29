Второй эпизод не показывает насильственных и жестоких сцен как первый. Он посвящен душевным разговорам и прогулкам в красивых садах с эффектной компьютерной графикой.

Если вы пропустили "Дом Дракона": вышла первая серия приквела "Игры престолов" - свежий обзор

Хотя после сцены с моряками, которых съедают крабы, немного пробежались муравьи телом. Несмотря на все, ее показали в последние минуты второго эпизода.

Обзор второй серии "Дома дракона"

Во втором эпизоде юная принцесса Рейнира борется за уважение и внимание своего отца, короля Визериса и его людей как наследницы Железного трона. К сожалению, ее юный возраст и тот факт, что она девушка, означают, что она все еще для них не более чем виночерпием. Актриса Милли Олкок с ее грустным лицом и скрывающейся прямо под ним мягкой улыбкой прекрасно справляется со своей ролью. К тому же, несколько нежных сцен с Визерисом и Алисентой делают ее центральным элементом этого эпизода.



"Дом дракона" – 2 серия / Скриншот

По сюжету ее отца Визериса подталкивают к новой женитьбе. Ему предстоит сделать трудный выбор: снова жениться, и на этот раз выбрать любимую либо для своего сердца, либо для королевства. В "Игре престолов" Робб Старк столкнулся с похожей дилеммой, и мы все знаем, чем это кончилось.

Он решает взять в жены Алисенту, подругу детства Рейниры. Его дочь обеспокоена этим, хоть и не говорит об этом отцу.

Наш род уязвим и слишком мал. С новой женой у меня будет возможность убедиться, что мы хорошо защищены. – Визерис. – От кого? – спрашивает Рейнира. – Того, кто захочет напасть на нас, – отвечает король.



"Дом дракона" / Скриншот

Также в серии мы видим как принц Дэймон делает Драконий Камень своим новым домом и приводит туда свою девушку-проститутку. Впоследствии он заявляет Рейнире, что намерен женить на ней и родить детей. Также Деймон ворует драконовое яйцо, а Рейнира, без предупреждения и разрешения короля, летит из королевской гавани к Дракона Камню и возвращает его без кровопролития.

Это именно то, чего бы Отто не смог достичь своими силами,

– говорит Рейнира.



"Дом дракона" – 2 серия / Коллаж 24 канала

Можно сказать, что вторая серия – это этакая передышка между ужасными кадрами, террором, хаосом и насилием. Очень хорошо, по нашему мнению, удается в сериале показать течение времени, ведь только между первыми двумя эпизодами проходят буквально месяцы.



"Дом дракона" – 2 серия / Скриншот

Впрочем, отношение сериала к сексизму пока странно. С одной стороны, это еще один фэнтезийный сериал, свободно решивший воспроизвести патриархат, в отличии, например, от "Колеса времени", потому что одно дело – представить себе драконов, а другое – представить сексуальное равенство. Единственная веская причина для этого состоит в том, что это может дать женским персонажам достаточную свободу действий и характер, чтобы действительно сказать что-то о несправедливости, дискриминации в мире.



"Дом дракона" / Скриншот

Однако, что может пойти не столько в сериале? Несомненно, узнаем на следующей неделе. Третью серию покажут 4 сентября на HBO Max и 5 сентября на Megogo с украинским дубляжом.

График выхода следующих серий

Эпизод 3 – 4 сентября;

Эпизод 4 – 11 сентября;

Эпизод 5 – 18 сентября;

Эпизод 6 – 25 сентября;

Эпизод 7 – 2 октября;

Эпизод 8 – 9 октября.

Актерский состав

Пэдди Консидайн – Визерис И Таргариен;

Эмма Д'Арси – Рейнира и Таргариен;

Оливия Кук – Алисента Гайтавер;

Мэтт Смит – Дэймон Таргариен;

Рос Иванс – Отто Гайтавер;

Соноя Мидзуно – Мисария.

Интересно, что над костюмами в сериале работала Дженни Темим, ранее одевшая главных героев в легендарном фильме "Гарри Поттер".

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