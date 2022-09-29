Редакция Кино 24 представила фотосравнение, чтобы вы увидели ключевые изменения в актерском составе сериала "Дом Дракона", а также какие изменения произошли в жизни главных актеров.

К теме Трое детей в Рейнире, недовольная Алисента: что интересного произошло в 6 серии "Дома Дракона"

Как изменились персонажи "Дома Дракона" от 5 до 6 серии

В 6 эпизоде Дома Дракона мы видим ряд важных изменений. В частности из-за скачка во времени, мы уже не увидим Милли Алкок как персонажа Рейниры и Эмили Кэри в роли Алиссенты. В дальнейшем их роли будут исполнять Эмма д'Арси и Оливия Крук.

Я в восторге от темпа и структуры истории, которую мы рассказываем в первом сезоне,

– сказал шоуранер сериала Райан Кондал.

"Она очень сложна и происходит в течение длительного периода времени, потому что детям нужно выйти замуж, завести собственных детей, которые вырастут, чтобы рассказать историю этой войны поколений, которая ведется много лет... Канал HBO предоставил нам творческую свободу, чтобы рассказать эту невероятно сложную историю по-настоящему терпеливо, учитывая всех персонажей, благодаря чему первый сезон знакомит нас с одним из самых известных и кровавых конфликтов в истории Вестероса", – дополнил он.

Рейнира (Милли Алкок в 5-й серии и Эмма Д'Арси в 6 эпизоде)

Дети Рейниры

Впервые три парня появляются в 6-м эпизоде.

Джекейрис, Люцерис и новорожденный Джоффри / Фото HBO

Алисента (Эмили Кэри в 5-й серии и Оливия Кук в 6 эпизоде)

Визерис (Пэдди Консидайн)

Эйгон, первый сын Визериса

Другие дети Визериса от Алисенты

В 6-м эпизоде впервые видим взрослую девушку Хелену – второго ребенка Визериса и первую дочь от Алисенты и подростка Эймонда – второго сына.

Хелена / Фото HBO

Эймонд / Фото HBO

Лайна Вел арион (Саванна Штейн и Нанна Блонделл) и Дэймон (Мэтт Смит)

Дети Лайны и Деймона

В 6-й серии пара вышла замуж и родила двоих детей.

Рейна и Байла в 6-м эпизоде "Дома Дракона" / HBO

Лейнор Веларион (Тео Нат и Джон Макмиллан)

Сэр Кристен Коул (Фабьен Франкель)

График следующих серий

Следующая 7-я серия "Дома Дракона" выйдет 2 октября на НПО Мах и 3 октября на Megogo в украинской озвучке.

Эпизод 7 "Дрифтмарк" – 2 октября;

Эпизод 8 "Властелин приливов" – 9 октября;

Эпизод 9 "Зеленый Совет" – 16 октября;

Эпизод 10 "Черная королева" – 23 октября.

"Дом Дракона" 7 серия: смотрите превью