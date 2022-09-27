В 6 эпизоде Дома Дракона мы видим ряд важных изменений. В частности из-за скачка во времени, мы уже не увидим Милли Алкок как персонажа Рейниры и Эмили Кэри в роли Алиссенты. В дальнейшем их роли будут исполнять Эмма д'Арси и Оливия Крук.

Если вы пропустили Гей-персонаж, свадьба Рейниры, болезнь Визериса: чем запомнился 5 эпизод "Дома Дракона"

Сейчас это самый скачок во времени, ведь события 6 серии сезона разворачиваются через 10 лет после событий в 5 серии.

Внимание! Спойлеры!

"Я в восторге от темпа и структуры истории, которую мы рассказываем в первом сезоне, – сказал шоуранер сериала Райан Кондал. – Она очень сложна и происходит в течение длительного периода времени, потому что детям нужно выйти замуж, завести собственных детей, которые вырастут, чтобы рассказать историю этой войны поколений, которая ведется много лет... Канал HBO предоставил нам творческую свободу, чтобы рассказать эту невероятно сложную историю по-настоящему терпеливо, учитывая всех персонажей, благодаря чему первый сезон знакомит нас с одним из самых известных и кровавых конфликтов в истории Вестероса".

"Дом Дракона" 1 сезон 6 эпизод – обзор

За эти 10 лет у Рейниры родились трое парней якобы от ее мужа Лейнора. Но мы знаем, что это не так, даже Визерис догадывается и закрывает глаза на то, что это дети от ее любовника. В 6-й серии во время встречи Рейниры, Лейнора с королем и королевой, мы узнали, что самого младшего сына, которого она только родила, назовут Джоффри – в честь любовника Лейнора, которого в предыдущей серии убил сэр Кристен Коул. Других детей зовут Джекейрис и Люцерис.

Рейнира с Лейнором и сыном Джоффри идут в королеву / Фото HBO

6-й эпизод называется "Принцесса и королева", то есть мы можем понять, что речь идет о противостоянии Рейниры и Алисенты. Между ними начинается настоящая война, которая будет только обостряться со временем. Алисента ощущает обиду на Рейнире, ведь верит, что не только она, но и ее дети заслуживают власти. Рейнира же очень любит своих детей и своего отца Визериса, что готова играть в политические игры.

Стоит отметить, что почти весь 6-й эпизод Рейнира ведет себя пассивно и спокойно. И это неудивительно, ведь оно должно пройти определенное восстановление после родов.

Где смотреть "Дом Дракона" на украинском? Через несколько часов после официальной премьеры на HBO Max сериал появляется в украинской озвучке на Megogo.

Рейнира в исполнении Эммы Д'Арси / Скриншот из сериала

Король Визерис продолжает болеть, мы видим, как медленно его здоровье ухудшается и он просто внимательно наблюдает за происходящим, зная все тайны. Он безмятежно призывает сыновей и внуков играть вместе, уверяя, что они могут быть союзниками и смогут поддержать правление Рейниры. Однако, Алисента, которая уже достаточно уверена в своих силах, начинает свою игру.

Король Визерис спросит о борьбе сыновей и внуков / Скриншот из сериала

Наиболее ярким диалогом является сцена, в которой Алисента прерывает своего сына Эйгона во время мастурбации и объясняет ему настоящую угрозу: "Если Рейнира придет к власти, ты можешь потерять жизнь", – говорит она. – Ты вызов, Эйгон, просто живи и дыши. Она полностью переняла мировоззрение своего отца".

Эйгон, сын Визериса / Скриншот из сериала

Тем временем Дэймон и его жена Лайна поселяются в Пентосе со своими дочерьми-близнецами. Все кажется идиллическим, однако последняя беременность Лайны заканчивается тяжелыми родами, и Дэймон оказывается перед тем же выбором, что когда-то сделал Визерис: должен ли он рисковать своей женой ради ребенка?

Дэймон и его жена Лайна / Скриншот из сериала

График следующих серий

Следующая 7-я серия "Дома Дракона" выйдет 2 октября на HBO Мах и 3 октября на Megogo в украинской озвучке.

Эпизод 7 "Дрифтмарк" – 2 октября;

Эпизод 8 "Властелин приливов" – 9 октября;

Эпизод 9 "Зеленый Совет" – 16 октября;

Эпизод 10 "Черная королева" – 23 октября.

"Дом Дракона" 7 серия: смотрите превью

Напомним, "Дом Дракона" – эпический сериал, действие которого происходит за 200 лет до событий "Игры престолов". Сценарий которого написан по мотивам романа Джорджа Мартина 2018 года "Огонь и кровь". В нем говорится о тайнах семьи Таргариен и междоусобной борьбе в пределах дворца. События в сериале развиваются вокруг "Танца Драконов" – гражданской войны 129 – 131 годов от Завоевания Эйегона И.

Редакция кино 24 внимательно наблюдает за премьерой и после просмотра делится своими впечатлениями. В частности о сериале мы подготовили уже несколько интересных материалов:

Чем поразил первый эпизод сериала. И что больше всего шокировало зрителей – в кратком обзоре;

О душевных разговорах и прогулках в красивых садах с эффектной компьютерной графикой читайте во втором эпизоде Дома Дракона;

А вот первого сына Эйгона и об отношениях Визериса и Рейниры узнайте в третьей серии;

В 4 серии были довольно интимные сцены, в частности между Рейнирой, Дэймоном и сэром Коулом.

В 5-м эпизоде мы увидели свадьбу Рейниры и узнали о болезни Визериса.

К тому же сериал уже продолжили на второй сезон. Также известно, что режиссер Мигель Сапочник, ранее работавший над девятым эпизодом "Игры престолов" "Битвой Бастардов" в 6 сезоне, ушел в отставку. Вместо него над вторым сезоном "Дома Дракона" будет работать Алан Тейлор.

Интересно также, что к продолжению сериала могут присоединиться Генри Кавилл из "Ведьмака" и Элизабет Олсен, сыгравшая в проекте Marvel "Ванда Вижн".