Отметим, что сериал Дом Дракона стал самым популярным проектом HBO. За первый день его просмотрело 10 миллионов пользователей .

Обзор первой серии читайте у нас "Дом Дракона": вышла первая серия приквела "Игры престолов" – свежий обзор

Что шокировало зрителей в первой серии "Дома Дракона"

По сюжету первой серии есть сцена роженицей, которая пытается родить сына, однако ребенок не перевернулся в правильное положение. "Врачи" предлагают сделать кесарево сечение, Визерис соглашается с ними и начинается неотвратимый процесс. Королева погибает на месте, теряя огромное количество крови и постанывая от ужасной боли. После кровавых родов умирает и ребенок.

Шоуранеры говорят, что за первые шесть часов произойдет три жестоких рода, от которых зрители будут шокированы.

Роды – это наше поле битвы,

– сказала Рейнире ее мать в первом эпизоде.

Как сообщает Daily Mail, зрителей шокировала эта жестокая сцена. Впрочем, в то время, это был чрезвычайно опасный для жизни процесс.



Кровавая сцена родов в первой серии "Дома Дракона" (18+) / Скриншот

Когда покажут следующую серию

Пилотный эпизод называется "Наследники дракона", а второй получил название "Принц-мошенник" – его покажут 28 августа. К тому же каждую новую серию будут транслировать каждое воскресенье. В общей сложности сериал покажет 10 эпизодов.

Эпизод 2 – 28 августа – "Принц-мошенник";

– "Принц-мошенник"; Эпизод 3 – 4 сентября;

Эпизод 4 – 11 сентября;

Эпизод 5 – 18 сентября;

Эпизод 6 – 25 сентября;

Эпизод 7 – 2 октября;

Эпизод 8 – 9 октября.

Где смотреть "Дом Дракона"

Напомним, сериал транслируют на английском на HBO Max, а легально на украинском – стриминг Megogo. Кстати, здесь тоже не обошлось без скандалов. О чем идет речь читайте по ссылке.