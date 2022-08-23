Відзначимо, що серіал "Дім Дракона" став найпопулярнішим проєктом HBO. За перший день його переглянуло 10 мільйонів користувачів.

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Що шокувало глядачів у першій серії "Дому Дракона"

За сюжетом першої серії є сцена породіллею, яка намагається народити сина, проте дитинка не перевернулася у правильне положення. "Лікарі" пропонують зробити кесарів розтин, Візеріс погоджується з ними й починається невідворотний процес. Королева гине на місці, втрачаючи величезну кількість крові й стогнучи від жахливого болю. Після кривавих пологів помирає й дитя.

Шоуранери кажуть, що за перші шість годин відбудеться три жорстокі пологи, від яких глядачі будуть шоковані.

Пологи – це наше поле битви,

– сказала Рейнірі її мати у першому епізоді.

Як повідомляє Daily Mail, глядачів шокувала ця жорстока сцена. Втім у той час, це був надзвичайно небезпечний для життя процес.



Кривава сцена пологів у першій серії "Дому Дракона" (18+) / Скриншот

Коли покажуть наступну серію

Пілотний епізод називається "Спадкоємці дракона", а другий отримав назву "Принц-шахрай" – його покажуть 28 серпня. До того ж кожну нову серію транслюватимуть щонеділі. Загалом серіал покаже 10 епізодів.

Епізод 2 – 28 серпня – "Принц-шахрай";

– "Принц-шахрай"; Епізод 3 – 4 вересня;

Епізод 4 – 11 вересня;

Епізод 5 – 18 вересня;

Епізод 6 – 25 вересня;

Епізод 7 – 2 жовтня;

Епізод 8 – 9 жовтня.

Де дивитися "Дім Дракона"

Нагадаємо, серіал транслюють англійською на HBO Max, а легально українською – стрімінг Megogo. До речі, тут теж не обійшлося без скандалів. Про що йдеться читайте за посиланням.