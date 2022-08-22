Відомо, що події у "Домі Дракона" зображені за 200 років до подій у "Грі престолів", а саме покажуть розквіт Дому Таргарієнів. Перший сезон матиме 10 серій по 60 хвилин. Кожна з них виходитиме щонеділі на HBO Max, передає 24 канал.

Читайте більше "Похмурий і потужний": письменник Джордж Мартін оцінив "Дім дракона"

Серіал створено спільно Мартіном і Раяном Кондалами, які є співавторами шоу разом із Мігелем Сапочніком, який також є режисером.

Нещодавно вийшов новий тизер під назвою Fire Will Reign. Ролик починається з голосу Візеріса Таргарієна: "Дорога попереду непевна, але кінець ясний". Візеріс продовжує: "Нас краще захищати… будь-хто, хто наважиться кинути нам виклик". Ролик завершується зловісним попередженням Візеріса: "Нависає загроза війни".

"Дім Дракона" 2022: дивіться фінальний тизер серіалу

"Дім Дракона" – 1 сезон 1 серія

"Дім дракона" можна назвати найочікуванішим шоу року. Слідом за різко розкритикованим фіналом "Гри престолів", багато хто ставить питання, чи буде якийсь із передбачуваних спінофів чи приквелів хорошим. Поки готується проєкт про Джона Сноу, глядачі вже можуть оцінювати перший епізод серіалу "Дім дракона". Зазначимо, що перші серії "Дому Дракона" охоплюватимуть одразу кілька років, доволі складними за сюжетом. Найбільше інтригує Метт Сміт, який виглядає приголомшливо і дратівливо водночас.

Метт Сміт та Емма Д'арсі​ у серіалі "Дім Дракона" / Скриншот Міллі Олкок і Емма Д'арсі теж чудові, які розділили роль Рейніри. Вона, як і Дейєнеріс до неї, бореться за права жінки у жорстокому патріархальному світі. І, як відомо, у "Домі Дракона" не буде жорстоких сцен насилля над жінками. У новому серіалі не наслідуватимуть ідеї оригінальної франшизи про сцени бешкету.

Міллі Олкок у серіалі "Дім Дракона" / Скриншот "Пологи – це наше поле битви", – каже Рейнірі її мати у першому епізоді. І, справді, (спойлер!) за перші шість годин відбудеться три жорстокі пологи, від яких глядачі будуть шоковані. Скільки з них закінчаться щасливо – дізнаєтеся після перегляду серіалу.

Педді Консідайн у серіалі "Дім Дракона" / Скриншот

Переглянувши перший епізод, здається, що на серіал чекає грандіозний та епічний фінал, хочеться у це вірити. "Це не тривіальне питання", – говорив Візеріс Педді Консідайн, натякаючи про 200 мільйонів доларів, які витратили на 10 епізодів серіалу.

Сюжет першої серії захоплює з першої хвилини, у порівняні з пілотною серією "Гри престолів". Схоже, що у "Домі Дракона" буде ще більше зрад, інтриг, проте, чи будуть настільки жорстокими бої – ми ще дізнаємося. Є ймовірність, що буде кривава битва.

Варто сказати, що приквел здається дуже різноманітним і епічним. Принаймні одразу з першого епізоду є довіра до персонажів, в їхню історію поринаєш з головою, дуже цікаво, яким буде розвиток далі.

Отож чекаємо на другу серію, а, якщо ви ще не переглянули першу, – рекомендуємо це зробити.

"Дім Дракона" 1 серія онлайн за посиланням.

Графік серій

Очікується, що повний розклад першого сезону "Дому Дракона" буде таким:

Епізод 1 – 21 серпня – "Спадкоємці Дракона";

Епізод 2 – 28 серпня – "Принц-шахрай";

Епізод 3 – 4 вересня;

Епізод 4 – 11 вересня;

Епізод 5 – 18 вересня;

Епізод 6 – 25 вересня;

Епізод 7 – 2 жовтня;

Епізод 8 – 9 жовтня.

Відгуки на перший епізод "Дому Дракона"

Першу серію приквелу "Гри престолів" досить непогано оцінили критики. На Rotten Tomatoes епізод оцінили на 87 %. Відомо про такі відгуки: