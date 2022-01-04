Про враження письменник зазначив у своєму блозі. За його словами Раян Кондел і Мігель Сапочнік зробили неймовірну роботу. Він впевнений, що Таргарієни в дуже хороших руках.

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"Я бачив перший чорновий епізод. Він мені сподобався. Він похмурий, потужний, глибинний... він саме такий, яким я його уявляв у своїх найсміливіших фантазіях. Раян і Мігель зробили приголомшливу роботу, а акторський склад... більшість чули тільки про деяких акторів, як це було з "Грою престолів". Але я впевнений, що ви полюбите багатьох з них. Таргарієни в дуже хороших руках. Очікуйте. Не думаю, що будете розчаровані", – поділився Мартін.

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Сценарій "Дому Дракона" написаний за мотивами роману Джорджа Мартіна 2018 року "Вогонь і кров", у якому розповідається про таємниці родини Таргарієн та міжусобну боротьбу в межах палацу.

Нещодавно в мережі опублікували тизер до приквелу "Гри престолів", у якому вже відкрилися деякі подібності та перетини цих двох історій. Найуважніші шанувальники всесвіту Джорджа Мартіна помітили у трейлері знаменитий валірійський кинджал, яким Ар'я Старк вбила Короля Ночі. Він опинився в Алісенти Гайтавер – героїні Олівії Кук. Вона пробігає повз натовп, тримаючи його в руках. Про історію легендарного кинджала читайте за посиланням.

Цікавий факт. За рейтингом IMDb "Дім дракона" став серіалом, якого найбільше очікують у 2022 році.

"Дім дракона" 2022: дивіться тизер