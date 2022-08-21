О впечатлениях писатель отметил в своем блоге. По его словам Райан Кондел и Мигель Сапочник проделали невероятную работу. Он уверен, что Таргариены в очень хороших руках.

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Джордж Мартин поделился впечатлениями от сериала "Дом дракона"

"Я видел первый черновой эпизод. Он мне понравился. Он мрачный, мощный, глубинный... он именно такой, каким я его представлял в своих самых смелых фантазиях. Райан и Мигель сделали потрясающую работу, а актерский состав... большинство слышали только о некоторых актеров, как это было с "Игрой престолов". Но я уверен, что вы полюбите многих из них. Таргариены в очень хороших руках. Ожидайте. Не думаю, что будете разочарованы", – поделился Мартин.

Сценарий "Дома Дракона" написан по мотивам романа Джорджа Мартина 2018 года "Огонь и кровь", в котором рассказывается о тайнах семьи Таргариен и междоусобной борьбе в пределах дворца.

Премьера сериала состоится 21 августа в 21 вечера по Североамериканскому восточному времени (ET) в США на HBO Max . В Украине это будет 4 часа утра 22 августа .

Недавно в сети опубликовали тизер к приквелу "Игры престолов", в котором уже открылись некоторые сходства и пересечения этих двух историй. Внимательнейшие поклонники вселенной Джорджа Мартина заметили в трейлере знаменитый валирийский кинжал, которым Арья Старк убила Короля Ночи. Он оказался в Алисентах Гайтавер – героини Оливии Кук. Она пробегает мимо толпы, держа его в руках. Об истории легендарного кинжала читайте по ссылке .

Интересный факт. По рейтингу IMDb "Дом дракона" стал сериалом, которого больше всего ожидают в 2022 году.