Вторую позицию в списке самых ожидаемых лент по рейтингу IMDb занял сериал из вселенной "Властелина колец" (The Lord of the Rings), а третье место занял минисериал "Пэм и Томми" (Pam & Tommy). Он покажет историю страстного романа модели и актрисы Памели Андерсон с музыкантом культовой группы Motley Crue Томми Ли.

В списке есть немало проектов по комиксам Marvel и DC:

"Дом дракона" (House of the Dragon); "Властелин колец" (The Lord of the Rings); "Пэм и Томми" (Pam&Tommy); "Песчаный человек" (The Sandman); "Последние из нас" (The Last of Us); "Оби-Ван Кеноби" (Obi-Wan Kenobi); "Женщина-Халк" (She-Hulk); "Мисс Марвел" (Ms. Marvel); "Миротворец" (Peacemaker); "Лунный Рыцарь" (Moon Knight).

Недавно в сети опубликовали трейлер к приквелу "Игры престолов", в котором уже открылись некоторые сходства и пересечения этих двух историй. Внимательнейшие поклонники вселенной Джорджа Мартина заметили в трейлере знаменитый валирийский кинжал, которым Арья Старк убила Короля Ночи. Он оказался у Алисенты Хайтауэр – героини Оливии Кук. Она пробегает мимо толпы, держа его в руках. Об истории легендарного кинжала читайте по ссылке.

