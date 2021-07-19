Когда вернутся к съемкам точно неизвестно, вероятно, в среду, 21 июля 2021 года. Сейчас вся съемочная группа и актеры соблюдают требования противоэпидемических протоколов.

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Съемки шоу сейчас проходят в Великобритании, где, несмотря на распространение штамма Дельта, правительство постепенно отменяет карантинные ограничения.

Что известно о приквеле "Игры престолов"?

Впервые о съемках приквела к "Игре престолов" заговорили в 2019 году. Однако слухи в прессе не получали официальных подтверждений до 2020-го, когда компания HBO объявила о предстоящих съемках "Дома Дракона";

"Дом дракона" – один из шести проектов-приквелов "Игры престолов", над которыми работает HBO;

Сценарий написан по мотивам романа Джорджа Мартина 2018 года "Огонь и кровь", в котором рассказывается о тайнах семьи Таргариен и междоусобной борьбе в пределах дворца;

Шоураннерами будут Райан Кондал и Мигель Сапочник, а исполнительным продюсером – Джордж Мартин;

Запланированное количество серий – 10;

По состоянию на май 2021 года "Дом Дракона" уже входит в 100 самых популярных сериалов на планете по рейтингу IMDb;

Премьера сериала, действие которого будет происходить за 300 лет до оригинальной картины "Игры престолов" запланирована на 2022 год.



Оливия Кук и Пэдди Консидайн на съемках "Дома дракона" / Фото Кинориум

Актерский состав сериала "Дом дракона":