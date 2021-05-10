Сент-Майклз-Маунт (Гора Святого Михаила) – это остров, находящийся в графстве Корнуолл Объединенного королевства Великобритания. Большая часть съемок сейчас ведется на укреплениях в прибрежной части замка: это упрощает наблюдения. Здесь отсняли несколько массовых сцен поклонники вселенной "Игры престолов".

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В самом замке сфотографировали, как полагают фанаты, Лейну Веларион, дочь Морского Змея (Корлиса Велариона) и жену Дэймона Таргариена. Как известно, Дэймона, одного из главных героев будущего сериала, играет Мэтт Смит, исполнительницу роли Лейн пока не узнали.

Что интересно? По состоянию на май 2021 года "Дом Дракона" уже входит в 100 самых популярных сериалов на планете по рейтингу По состоянию на май 2021 года "Дом Дракона" уже входит в 100 самых популярных сериалов на планете по рейтингу IMDb . Преемник "Игры престолов" за последнюю неделю поднялся на 495 позиций.

Также в кадр попало несколько детей-актеров: судя по светлым парикам, они играют детей Алисенты Гайтавер (Оливия Кук), второй жены короля Визериса I.



Вероятно дети Алисенты Гайтавер / Твиттер Вероятно дети Алисенты Гайтавер / Твиттер

Напомним, что "Дом дракона" основан на романе Джорджа Мартина "Огонь и кровь", сюжет которого раскрывает события за 300 лет до начала "Игры престолов". В нем говорится о доме семьи Таргариенов, отправившихся с целью завоевания на новые земли.

Саму Алисенту сфотографировали вместе с рыцарями дома Гайтавер: в кафе замка, где члены съемочной группы проводят время между съемками сериала.

А на одном из видео, считают фанаты, есть первый намек на дракона. На первой фотографии статист держит характерную метку. Поклонникам известно, что подобные использовались во время съемок "Игры престолов" для сцен с драконами.



Такими метками обозначали для актеров, в каком месте находится голова волшебного существа / Скриншот

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Актерский состав сериала "Дом дракона":

Эмма Д'Арси (Рейнир Таргариен),

Стив Туссен (Корлис Веларион),

Пэдди Консидайн (Визерис Таргариен),

Мэтт Смит (Дэймон Таргариен),

Оливия Кук (Алисента Гайтавер),

Рис Иванс (Отто Гайтавер).

Премьера первой из десяти серий сериала "Дома дракона" запланирована на начало 2022-го года.