На первом фото мы видим Мэтта Смита, который играет роль Дэймона Таргариена, и Эмму Д'Арси, которая получила роль Рейнир Таргариен, его племянницы и жены. На втором кадре – Стив Туссен в роли лорда Корлиса Веларион, на третьем – Рис Иванс, который превратился в десницу короля Висериса Отто Гайтавера, и Оливия Кук, которая получила роль дочери Элисент.
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Премьера сериала, действия которого будут происходить за 300 лет до оригинальной картины "Игры престолов", запланирована на 2022 год.
НПО опубликовал также первые фото персонажей приквела с подробным описанием к каждому из них.
Также есть видео со съемочной площадки.
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Что известно о сериале "Дом дракона"
- "Дом дракона" – один из шести проектов-приквелов "Игры престолов", над которыми работает HBO;
- Сценарий написан по мотивам романа Джорджа Мартина 2018 года "Огонь и кровь", в котором рассказывается о тайнах семьи Таргариен и междоусобной борьбе в пределах дворца;
- Планируемое количество серий – 10;
- Шоураннерами будут Райан Кондал и Мигель Сапочник, а исполнительным продюсером – Джордж Мартин;
- Впервые о съемках приквела к "Игре престолов" заговорили в 2019 году. Однако слухи в прессе не получали официальных подтверждений до 2020 года, когда компания HBO объявила о предстоящих съемках "Дома Дракона".