На первом фото мы видим Мэтта Смита, который играет роль Дэймона Таргариена, и Эмму Д'Арси, которая получила роль Рейнир Таргариен, его племянницы и жены. На втором кадре – Стив Туссен в роли лорда Корлиса Веларион, на третьем – Рис Иванс, который превратился в десницу короля Висериса Отто Гайтавера, и Оливия Кук, которая получила роль дочери Элисент.

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Премьера сериала, действия которого будут происходить за 300 лет до оригинальной картины "Игры престолов", запланирована на 2022 год.

НПО опубликовал также первые фото персонажей приквела с подробным описанием к каждому из них.

Также есть видео со съемочной площадки.

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Что известно о сериале "Дом дракона"