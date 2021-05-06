На першому фото бачимо Метта Сміта, який грає роль Деймона Таргарієна, та Емму Д'Арсі, яка отримала роль Рейніри Таргарієн, його племінниці та дружини. На другому кадрі – Стів Туссен в ролі лорда Корліса Веларіон, на третьому – Рис Іванс, який перевтілився в правицю короля Вісериса Отто Гайтавера, і Олівія Кук, яка отримала роль дочки Елісент.
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Прем'єра серіалу, дія якого серіалу відбуватиметься за 300 років до оригінальної картини "Гри престолів", запланована на 2022 рік.
НВО опублікував також перші фото персонажів приквелу з детальним описом до кожного з них.
Також маємо відео зі знімального майданчику.
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Що відомо про серіал "Дім дракона"
- "Дім дракона" – один з шести проєктів-приквелів "Гри престолів", над якими працює HBO;
- Сценарій написаний за мотивами роману Джорджа Мартіна 2018 року "Вогонь і кров", в якому розповідається про таємниці родини Таргарієн та міжусобну боротьбу в межах палацу;
- Запланована кількість серій – 10;
- Шоураннерами будуть Райан Кондал і Мігель Сапочник, а виконавчим продюсером – Джордж Мартін;
- Вперше про зйомки приквела до "Гри престолів" заговорили у 2019 році. Однак чутки в пресі не отримували офіційних підтверджень до 2020-го, коли компанія HBO оголосила про майбутні зйомки "Дому Дракона".